Latvijā darbu sāk jauns tehnoloģiju uzņēmums no Norvēģijas

Latvijā darbu sācis jauns norvēģu tehonoloģiju uzņēmums "Try Pearl", kura mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem pielāgoties digitalizācijai, tostarp uzlabojot lietojamību visos biznesa darbības posmos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Pēdējā gada notikumi ir piespieduši cilvēkus sākt lietot aizvien vairāk digitālos produktus - iepirkties internetā, lietot dažādus e-pakalpojumus, jo klātienē tas vairs nebija iespējams. "Try Pearl" mērķis ir skatīties plašāk ne tikai uz lietotāja pieredzi ar vienu digitālo risinājumu, bet uz kopējo "pircēja ceļu", saskaroties ar uzņēmuma pakalpojumiem un produktiem," komentē "Try Pearl" vadītāja Latvijā Ilze Tenase.

"Try Pearl" ir Norvēģijas reklāmas aģentūras "Try" un "Pearl Group" meitas uzņēmums. "Try Pearl" Norvēģijā darbojas kopš pagājušā gada, nodarbina teju 50 cilvēkus, un plāno tikpat strauju attīstību arī Latvijā. Uzņēmuma mērķis ir palīdzēt klientiem, kuriem ir nepieciešama veiksmīga mārketinga, IT un e-komercijas mijiedarbība.

"Pēdējā gada laikā e-komercija ir piedzīvojusi strauju attīstības lēcienu, kurš normālos apstākļos būtu prasījis piecus gadus. Šie apstākļi ir ietekmējuši valstis, uzņēmumus un cilvēkus visā pasaulē. "Try Pearl" mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem apgūt šo attīstības lēcienu, veidojot ērtāku lietotāju pieredzi", saka "Pearl Group" izpilddirektora vietnieks Geirs Toresens.

"TryPearl" apkalpos klientus Skandināvijā un Centrāleiropā, kā arī Baltijā telekomunikāciju, finanšu, ražošanas un citās nozarēs.

"Pearl Group" saimē ir uzņēmumi Norvēģijā, Zviedrijā, Latvijā, Ukrainā un Singapūrā. Uzņēmums ir izstrādājis vairākus Ziemeļvalstu reģiona e-komercijas risinājumus. Latvijā "Pearl Group" ir pārstāvēts kopš 2012 gada ar vairāk nekā 60 darbiniekiem.