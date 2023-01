Latvijā izvērsīs pārtikai īpaši piemērotu pakomātu tīklu

Latvijas jaunuzņēmums "IziPizi" Rīgā, Āgenskalna tirgū, uzstādījis pārtikas pakomātu, kurā nodrošināts ēdiena uzglabāšanai piemērots termorežīms, un jau drīzumā šādi pakomāti parādīsies arī citviet Latvijā. Vienlaikus uzņēmumam tā ir arī sūtījumu apmaiņas un glabāšanas vieta, jo "IziPizi" pamatdarbība ir piegādes pakalpojumi.

Testa režīmā pakomāts un sūtījumu apmaiņas vieta tirgus teritorijā darbību sāka 15. janvārī, bet trešdien, 18. janvārī, tas tiek atklāts plašākai sabiedrībai.

SIA "IziPizi" darbību uzsāka 2020. gadā. Kopš tā laika ir izstrādāta, testēta un sevi jau pierādījusi pūļa piegādes aplikācija. Tās būtība ir sekojoša. Tradicionālā piegādes modelī, kādu īsteno lielie tirgus spēlētāji, piemēram, "Omniva", "DPD" un citi, lielākais ieguvējs ir loģistikas uzņēmums – jo vairāk tam vienā maršrutā ir sūtījumu, jo lielāka peļņa, savukārt jaunuzņēmuma izstrādātajā pūļa piegādes platformā, viss ir otrādi – jo vairāk preču sūtītāju ir vienā maršrutā, jo labāku cenas piedāvājumu tie var saņemt no piegādātāja. Savukārt piegādātājs var būt jebkurš "IziPizi" platformā reģistrējies interesents, ieskaitot cilvēku, kurš no rīta brauc uz darbu un pa ceļam paņem un nogādā kāda cita sūtītu paciņu, skaidro viens no "IziPizi" īpašniekiem Rolands Dzenis. Darbības būtība ir apvienoties, lai samazinātu izmaksas.

Pirmais un otrais posms

Viņš saka, ka pūļa piegādes idejas ieviešana dzīvē bija uzņēmuma pirmais attīstības posms, bet pirmais pārtikas pakomāts un sūtījumu apmaiņas vieta Āgenskalna tirgū iezīmē otrā posma sākumu.