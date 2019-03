Latvijā pieejams pirmais Baltijā mobilais kases aparāts

Latvijā pieejams pirmais Baltijā mobilais viedtālruņa izmēra kases aparāts "Tiki-taka Pay", kas ļauj veikt gan maksājumus ar skaidru naudu, gan norēķinu kartēm, tostarp kartēm ar bezkontakta tehnoloģiju. Tas izstrādāts tā, lai atbilstu visām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un datu aizsardzības prasībām un ir piemērots ikvienam komersantam, neatkarīgi no pārstāvētās tautsaimniecības nozares, informē uzņēmums "Datakom".

"Tiki-taka Pay" ir pašmāju informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Datakom" izstrādāta kases sistēma (lietojumprogramma), kas darbojas uz uzņēmuma iepriekš iepirktas iekārtas A920. Izvēlētā iekārta rūpīgi pārbaudīta testos, ņemta vērā gan ātrdarbība, gan funkcionalitāte.

Izstrādātāji ir noslēguši līgumus ar banku un izveidojuši integrāciju ar bankas karšu maksājumu apstrādes operatoriem, kuri ir tiesīgi strādāt Eiropas Savienībā un apstrādāt valūtas transakcijas. Investīcijas risinājuma ieviešanai veido ap 250 000 eiro.

"Šis produkts ir piemērots, piemēram, izbraukumu tirdzniecībai, jo ir ļoti kompakts – biezāka viedtālruņa izmērā. Ar to var veikt darījumus gan ar skaidru naudu, gan norēķinu kartēm, var veikt arī bezkontakta maksājumus. Ja tiek maksāts ar skaidru naudu, risinājums reģistrē darījumu, bet banknotes vai monētas lietotājs var novietot drošā, pašam ērtā vietā – vai tā būtu jostas somiņa vai, piemēram, lāde vai kaste skaidrai naudai. Risinājums būs izmantošanai ērts arī komersantiem ar nelielām tirdzniecības telpām, kurās nav ērti izvietot lielos kases aparātus, kas parasti aizņem diezgan lielu platību. No funkcionalitātes viedokļa tas pilnībā aizstāj ierastos kases aparātus, atbilstot visiem standartiem un prasībām," skaidro SIA "Datakom" inovāciju direktors Edijs Tanons.

Izstrādātāji skaidro, ka šāds risinājums var ievērojami atvieglot komercpraksi, kā arī radīt jaunus biznesa virzienus. "To var ērti lietot gan frizieris, gan taksists, to var izmantot biļešu pārdošanai pie ieejas dažādos festivālos un konferencēs – pielietojumam praktiski nav robežu. Ja šodien izdomāju, piemēram, reģistrēt savu biznesu, man pilnībā pietiek ar vienu šādu risinājumu un varu godprātīgi sākt strādāt. Ir pamats domāt, ka tas ievērojami uzlabos gan patērētāja iepirkšanās pieredzi, gan uzņēmēja pieredzi, un to apliecina arī strauji pieaugošā interese par produktu no dažādu nozaru uzņēmējiem," papildina Tanons.

Uzņēmumā teic, ka šāds kompakts kases aparāts atvieglos arī grāmatvedību, jo lietotājam būs pieejama veikto darījumu atskaite mašīnlasāmā formātā (xml), ko varēs nosūtīt uz izvēlēto grāmatvedības sistēmu. Atskaites formāts atļaus šos datus izmantot arī analīzēm, tostarp lietojot arī dažādus datu analīzes rīkus.

SIA "Datakom" ir Latvijā bāzēts pilna spektra IT uzņēmums, pamatdarbības virzieni ir IT infrastruktūras tirdzniecība, uzstādīšana, uzturēšana, IT iekārtu un tīklu apkalpošana, sarežģītas uzņēmuma līmeņa programmatūras izstrāde un sistēmu integrāciju izveide. Uzņēmums dibināts 1994. gadā.