Latvija uzbekiem palīdzēs aizsargāties pret kiberdraudiem un 'met aci' uz tās IT speciālistiem

Viņš akcentē, ka IT drošība ir jāvērtē starptautiskā griezumā, jo IT drošības riski būtībā visām valstīm ir vieni un tie paši, atšķirīgs ir vienīgi apdraudējuma līmenis. "Informācija par drošības caurumiem programmatūrās, jauni vīrusi vai pikšķerēšanas tendences izplatās ļoti strauji un šiem riskiem vienlīdz var tikt pakļauti jebkuras valsts iedzīvotāji, uzņēmēji vai organizācijas. Latvijas priekšrocība ir līdzīga attīstības pieredze. Uzbekistānā šobrīd aktīvi tiek strādāts pie dažādu jaunu e-pakalpojumu ieviešanas un ir nepieciešams celt IT zināšanas sabiedriskā sektorā strādājošajiem darbiniekiem. Savukārt Latvijas IT kompānijas jau ir uzkrājušas ievērojamu pieredzi gan e-pakalpojumu un attālināto apmācību, gan IT drošības jomā," abu valstu IT nozares salīdzina Ceruss.

Runājot par to, kas šobrīd rada vislielākos izaicinājumus un draudus, eksperts teic, ka IT drošības jomā visbiežāk galvenais riska faktors ir cilvēks: "To ir sapratusi arī Uzbekistāna – bez labi apmācītiem darbiniekiem nekādi moderni drošības risinājumi nepasargās."

"Apgūt drošu IT lietošanu ir tikpat svarīgi, kā apgūt auto vadīšanas prasmes pirms tiesību iegūšanas. Ceļu zīmju pārzināšana un braukšanas iemaņas ir vitāli svarīgas, lai cilvēks varētu droši vadīt auto un neradītu draudus ne sev, ne citiem satiksmes dalībniekiem. Tikpat svarīgi ir apgūt arī IT drošības prasmes, ja vēlies būt drošs, saņemot e-pastus, sērfojot pa sociālajiem tīkliem vai vienkārši pārlūkojot interneta lapas. Vēl jo svarīgāk tas ir sabiedriskā sektora darbiniekiem, kur viens neuzmanīgi atvērts e-pasts ilgtermiņā var kļūt pat valsts drošības problēmu," viņš raksturo.

No Latvijas puses raugoties, sadarbība ar Uzbekistānu veidojas kā Latvijas IT pakalpojumu eksports. Bet no otras puses sadarbība ar Uzbekistānas IT nozari var palīdzēt risināt vienu no lielākajiem Latvijas izaicinājumiem – IT speciālistu pieejamību. "Ļoti daudzas ieceres paliek nerealizētas tikai tādēļ, ka nav atbilstošu IT resursu. Jaunie uzbeku IT speciālisti var palīdzēt risināt šo darbaspēka trūkuma problēmu. Tostarp viena no iespējām ir kopīgu IT apmācību un ārpakalpojumu centru veidošana," stāsta Ceruss.

"Uzbekistāna cenšas pārtapt no valsts, kas vienkārši tirgo izejvielas, par valsti, kas spēj piedāvāt pakalpojumus ar augstāku pievienoto vērtību. Un kā viens no šādiem prioritāriem virzieniem ir noteikta IT nozares attīstība. Uzbekistānā ir ļoti labi demogrāfiskie rādītāji un valsts aktīvi veicina jaunās paaudzes interesi par darbu IT industrijā. Līdz ar to nākotnē IT nozare tiešām var kļūt par vienu no šīs valsts ekonomikas stūrakmeņiem, un Latvijai ir iespēja būt klāt pašā sākumposmā, veidojot un attīstot dažāda veida sadarbības projektus," rezumē "Corporate Solutions" valdes priekšsēdētājs.

Fotogrāfijā: Latvijas IT klastera organizētā Latvijas IT pārstāvju tikšanās ar Uzbekistānas Informācijas tehnoloģiju un komunikācijas attīstības ministru.