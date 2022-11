Latvija veikusi plašu IKT sistēmu draudu meklēšanas operāciju

Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija Cert.lv ir veikusi plašu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju draudu meklēšanas operāciju, lai identificētu uzbrucēju klātbūtni Latvijas kritiskās infrastruktūras sistēmās, informē Aizsardzības ministrija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai veiktu šo operāciju, Cert.lv uzrunājusi starptautiskos partnerus, veidojot kopīgu kiberkomandu ar Kanādas bruņoto spēku kiberekspertiem, pārstāvjiem no Kanādas kiberdrošības centra (The Communications Security Establishment's Canadian Centre for Cyber Security), Beļģijas Militāro kiberpavēlniecību un Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūru (ENISA).

Komanda veica draudu meklēšanu vairākās Latvijas Republikas kritiskās informācijas sistēmās.

Šī kopīgā operācija bijusi unikāla iespēja pārbaudīt kiberdraudu izlūkošanas informācijas apmaiņas un incidentu reaģēšanas procedūras starp vairākiem NATO sabiedrotajiem kibertelpā, kā arī turpināt attīstīt operatīvās spējas un uzlabot savstarpējo savietojamību.

Sadarbības projekts ļāvis testēt un nostiprināt labākās prakses efektīvu kopīgu draudu meklēšanas operāciju veikšanai. Šī operācija sniegusi labāku izpratni par uzbrucēju un ievērojami veicinājusi sabiedroto komandu un to valstu kiberspējas, lai turpinātu aizsargāt sistēmas, balstoties uz kopīgi iegūto informāciju, skaidro ministrijā.