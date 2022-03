Latvijā vēlas izvērsties 'vienradzis' 'Deel', kas pelna, pateicoties attālinātajam darbam

Latvijas drukāšanas pēc pieprasījuma uzņēmumā “Printify” informē, ka šobrīd tas izmanto “Deel” platformu, taču pieredze līdz šim nav bijusi līdz galam pozitīva un nākotnē, visticamāk, plānots no tās atteikties.



“Printify” personāla vadītājs Henri Lempu: "”Deel” platformu izmantojam piecus mēnešus, kopš pagājušā gada novembra, taču caur to darbā esam pieņēmuši tikai trīs cilvēkus. Nākotnē ļoti izvērtēsim nepieciešamību turpināt lietot šo pakalpojumu, ņemot vērā, ka vēlamies samazināt šādu ārpakalpojumu apjomu, turklāt jāatzīst, ka sadarbības uzsākšana ar “Deel” aizņēma diezgan ilgu laiku, kā arī viņu klientu serviss diemžēl nav augstākajā līmenī, ko sagaidījām no šāda starptautiska uzņēmuma."



“Draugiem Group”, kurā ietilpst drukas produktu uzņēmums “Printful”, runasvīrs Jānis Palkavnieks “Delfi Bizness” atzina, ka patlaban sadarbība ar ”Deel” esot “ļoti vispārīga”. “Plaši izmantots koncepts pasaulē, lai piekļūtu pasaules talantiem, it īpaši IT nozarē. Mēs visi mācāmies, kā šajos noteikumos sadarboties un kā iegūt vislabākos rezultātus,” viņš komentē.