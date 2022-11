Latvijas jaunieši hakatonā rada ideju par digitālo pacienta karti

Noslēdzies Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta veselības kopienas (EIT Health) "i-Days" hakatona Latvijas posms, kurā studentu, rezidentu un jauno profesionāļu komandas meklēja risinājumus veselības jomas izaicinājumiem, īpaši pievēršoties digitālajai sfērai. Uzvarētāju komanda izstrādāja ideju par digitālo aplikāciju, kas nodrošina pacienta datu apkopojumu. Komanda saņēma 1000 eiro un ceļazīmi uz Eiropas "EIT Health" fināla sacensībām Vīnē.

""I-Days" hakatons ir vieta, kur pulcējas jaunieši ar atvērtu prātu radīt ko jaunu un inovatīvu. Tas ir arī labs starta punkts, no kura savas idejas attīstīt līdz pilnvērtīgam produktam, ko ieviest darbībā, sniedzot pievienoto vērtību veselības aprūpes nozarei. Esmu patiesi priecīga par jauniešiem, kuri piedalās hakatonos, un ar savu radošumu, uzņēmību, entuziasmu un mērķtiecību rada idejas, no kurām kāda var ikvienam no mums kādu dienu uzlabot dzīves kvalitāti, palīdzēt atveseļoties vai pat glābt dzīvību," stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore un EIT Health centra vadītāja Baiba Pētersone.

Pirmo vietu ieguva komanda "E-med space", izstrādājot ideju par pacienta karti jeb digitālo aplikāciju, kas nodrošina personas datu apkopojumu. Tā ir vietne, kas uzglabā visu izmeklējumu datus (analīzes, sonogrāfijas utt.), turklāt tā ar mākslīgā intelekta palīdzību cilvēkam nosūta atgādinājumu par obligāto vakcināciju un ārsta apmeklējumu (par ikgadējo apmeklējumu pie speciālista, piemēram, zobārsta, higiēnista vai ginekologa). Aplikāciju var izmantot, lai palīdzētu vecākiem sekot līdzi bērna veselībai, vecākiem saņemot atgādinājumu par būtiskiem jautājumiem, regulārajiem ārsta apmeklējumiem u.c.

Hakatonā komandu dalībnieki trīs dienu garumā varēja noklausīties nozares profesionāļu lekcijas, iedvesmoties no dažādiem veiksmes stāstiem un radīt inovatīvus risinājumus veselības aprūpē. Toties pirms brauciena uz Vīni uzvarētāju komandai palīdzēs sagatavoties tehnoloģiju un biznesa attīstības mentors un Digitālās veselības biedrības dibinātājs Andre Nitšmans.

Uzvarētāju komanda varēs tālāk pilnveidot savu ideju, izmantojot "EIT Health" piedāvāto profesionālo mentoringu un izglītojošas aktivitātes. Tāpat "EIT Health" iekļauj visas komandas savā absolventu kopienā (alumni network), kura sniedz iespējas iegūt finansējumu, piedalīties tīklošanās pasākumos, satikties ar investoriem, apgūt profesionālos kursus par mākslīgo intelektu un citiem inovatīviem tematiem, saņemt atbalstu piekļuvei starptautiskajiem tirgiem, u.c. Arī žūrija, kuras sastāvā bija ārsti, uzņēmēji un inovāciju konsultanti, ir ieinteresēti un gatavi palīdzēt komandām realizēt viņu idejas.

"45% jauniešu regulāri seko līdzi aktualitātēm veselības jomā Latvijā, turklāt 34% – aktualitātēm un inovācijām veselības jomā ārvalstu avotos. Tas apliecina, ka liela daļa jauniešu domā un interesējas par veselības nozari, un es vēlos aicināt šos un arī citus jauniešus turpmāk piedalīties jaunu ideju ģenerēšanā, tādā veidā rūpējoties par Latvijas nākotni," turpina Rīgas Stradiņa universitātes Starptautisko sakaru departamenta direktore un "EIT Health" centra vadītāja Baiba Pētersone.

"i-Days" piedāvā iespēju studentiem, rezidentiem un jaunajiem profesionāļiem piedalīties inovatīvu veselības aprūpes ideju izstrādē dažādos EIT Health pasākumos visā Eiropā. Pasākumu laikā dalībnieki gūst padziļinātu ieskatu par veselības aprūpes jautājumiem, iepazīstas ar jaunākajām inovācijām veselības nozarē un sacenšas komandās, lai risinātu reālās dzīves problēmas. Katras valsts uzvarētājkomanda iegūst galveno balvu – ceļazīmi uz i-Days Eiropas konkursa finālu Vīnē.