Latvijas jaunuzņēmums grib veicināt videi draudzīgāka iepakojuma izmantošanu

"PrintOnPack.com", savā platformā palīdzot produktu ražotājiem sameklēt atbilstošāko mīksto iepakojumu viņu produktam, cer virzīt un ietekmēt globālo iepakojuma ražošanas industriju zaļākā virzienā.

Bieži vien tieši iepakojums un tā dizains nosaka, kādu preci iegādājamies. Taču daudziem produktu ražotājiem, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, atrast iepakojuma piegādātāju ir īsts izaicinājums – materiāli ir dažādi, cenu piedāvājumi necaurspīdīgi, un tā iepakojuma nozares džungļos tie mēdz palikt pie viena piegādātāja, lai gan tirgū ir lētākas un videi draudzīgākas alternatīvas. Šo problēmu pamanīja un nolēma risināt "PrintOnPack.com" dibinātāji.

To, ka tur kaut kam ir jābūt, apliecina arī tas, ka "PrintOnPack.com" jau paspējis piesaistīt finansējumu no Somijas investīciju fonda "SuperHero Capital". Ambīcijas jaunuzņēmumam netrūkst. "Mēs gribam kļūt par vienradzi, izaugt par lielu biznesu," intervijā "Delfi Bizness" saka Ingars Zagorskis, jaunuzņēmuma "PrintOnPack.com" vadītājs un līdzīpašnieks.

Sarunas sākumā tu minēji, ka esat tipisks startaps, kas reti un maz guļ. Kas ir "PrintOnPack.com" dibinātāji un īpašnieki?

Uzņēmums AS "PrintOnPack.com" ir dibināts 2020. gadā, tātad aktīvā darbībā esam gandrīz divus gadus. Uzņēmums vēl salīdzinoši neliels – esam vienpadsmit cilvēki, to skaitā trīs līdzdibinātāji: Ivars Sudmalis, Ivars Mirošnikovs un es. Esmu uzņēmuma vadītājs un līderis, turu kopā mūsu komandu. Man jāredz tā "tālā Ziemeļzvaigzne", uz kuru mēs ejam, kā arī jāsaprot ar kādiem maziem solīšiem mēs tur nonāksim. Ivars Sudmalis ir ar ražošanas pieredzi tieši iepakojuma ražošanas rūpnīcā, kur strādājis vairākus gadus. Ivars Mirošnikovs pārrauga mūsu uzņēmuma IT attīstību. Mūsu uzņēmums ir interneta platforma, un viņš gādā par to, lai mūsu platformu varam izveidot tādu, kas vislabāk atbilst mūsu klientu vajadzībām un mūsu izvēlētajam biznesa modelim.

Kā radās ideja par uzņēmuma – tiešsaistes starpniecības platformas dibināšanu iepakojuma nozarē?

Piecpadsmit gadus biju pavadījis finanšu sfērā. Strādāju Latvijā finanšu kreditēšanas uzņēmumā "SMS Credit", vēlāk ar domubiedriem nodibinājām savu uzņēmumu "Alfa Finance". Vairākus gadus dzīvoju un strādāju Āzijā – Indonēzijā un Malaizijā, bet dažādu iemeslu dēļ man bija sajūta, ka atkal ir jāmeklē citi izaicinājumi. Pandēmijas krīze šo lēmumu vēl pastiprināja.