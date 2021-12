Latvijas jaunuzņēmums izveidojis Baltijā pirmo elektrouzlādes staciju apgaismojuma laternās

Latvijas jaunuzņēmums "SimpleCharge" izveidojis Baltijā pirmo elektrouzlādes staciju ielu apgaismojumu laternās Eiropas Inovāciju un Tehnoloģijas Institūta (EIT UM) pilsētvides inkubātora ietvaros.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz 2022. gada vidum Apes ielā 2, Rīgā, iedzīvotājiem ir pieejama pirmā elektroauto uzlādes stacija, kas ielu apgaismojuma tīklu pārveido un papildina ar elektrouzlādes iespējām. Risinājums demonstrē un paver iespējas nākotnē nodrošināt uzlādes iespējas daudzīvokļu namu rajonos, kuros patreiz vērojams būtisks uzlādes iespēju trūkums. Izstrādātais risinājums, izmantojot jau esošu infrastruktūru, atvieglo gan elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanu, gan paver lielāku uzlādes tīkla potenciālu.

Vairums Latvijas iedzīvotāji, tai skaitā Rīgā, dzīvo daudzīvokļu namu rajonos, kuros elektrouzlādes iespējas ir visai ierobežotas. Iemesls tam ir gluži vienkāršs - elektroauto uzlādes infrastruktūras izveide, saskaņošana un izvietošana ir resursietilpīga. Rezultātā iedzīvotāji pat neapsver elektroauto iegādi, jo tam gluži vienkārši trūkst perspektīvas uzlādes iespējas. Kā norāda "Simple Charge" pārstāvis Kārlis Mendziņš: "Rīgā ir vairāk kā 6000 laternu stabi un no tiem apmēram 1000 atrodas blakus autostāvvietai. Mūsu risinājums, pirmkārt, ļauj izmantot jau esošu infrastruktūru, otrkārt, pilnveido enerģijas izmantošanu laternu stabos, tādējādi arī samazinot uzlādes tīkla izvietošanas izmaksas un, treškārt, rada iedzīvotājiem ērtas un parocīgas elektrouzlādes iespējas".

Kā papildu apsvērums jaunuzņēmuma pārstāvji min transporta sektoru, kas veido otru lielāko daļu no siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju apjoma. Līdz ar jauno Eiropas Komisijas vīziju "Fit For 55!" (Gatavi mērķrādītājam 55%), kas paredz samazināt SEG emisiju apjomu par 55% līdz 2030. gadam, Latvijai ir aktīvi jādomā par veidiem, kā veicināt pāreju uz videi draudzīgākiem pārvietošanās līdzekļiem. Elektroauto tiek saskatīts kā viens no risinājumiem, lai samazinātu SEG emisijas, tomēr, lai būtu gatavi elektroauto skaita pieaugumam, ir nepieciešams jau laikus sagatavot atbilstošu uzlādes infrastruktūru.

Lai arī šobrīd elektroauto īpatsvars pret kopējo transportlīdzekļu skaitu ir neliels, "SimpleCharge" vīzija ir sagatavot infrastruktūru videi draudzīgas mobilitātes iespējināšanai. Šobrīd risinājums nodrošina vienmērīgu enerģijas plūsmu, tādējādi ļaujot lādēt vairākus elektroautomobīļus vienlaicīgi. Nākotnē tiek plānots, ka šāds uzlādes risinājums varētu atrasties gan daudzīvokļu nama pagalmos, gan autostāvvietās, gan degvielas uzpildes stacijās, gan arī blakus tirdzniecības centriem.

"SimpleCharge" ir viena no pilsētvides mobilitātes inkubatora komandām, kas ir "EIT Urban mobility" atbalstīts privātā, publiskā un izpētes sektora sadarbības projekts, ko organizē inovāciju kustība "Vefresh" sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Elektronikas un datorzinātņu institūtu. Projekta mērķis ir risināt pilsētas transporta un mobilitātes izaicinājumus, sekmēt inovatīvu jaunuzņēmumu attīstību mobilitātes jomā, jaunu produktu un pakalpojumu demonstrāciju pilsētvidē.