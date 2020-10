Latvijas jaunuzņēmumus ved pasaulē

Desmit jaunuzņēmumi no 1. oktobra līdz 31. decembrim pārstāv Latviju virtuālā paviljonā "Heart of the Baltic Tech" starptautiskās konferences "Slush" ietvaros.

Globālā jaunuzņēmumu konference norisināsies tiešsaistē un pulcē daudzsološākos jaunuzņēmumus un lielākos investorus no Eiropas tehnoloģiju un jaunuzņēmumu lielvalstīm.

"Slush" ir pasaulē vadošā jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konference, kas ik gadu pulcē vairāk nekā 25 000 cilvēku. Pasākums šogad piedāvā platformu, kas ļauj jaunuzņēmumiem virtuālā vidē satikt investorus, mentorus un partnerus no visas pasaules. Latvijas nacionālā paviljona "Heart of the Baltic Tech" galvenie mērķi ir veicināt Latvijas atpazīstamību kā jaunuzņēmumu darbībai labvēlīgu valsti, sekmēt tās atzinību ārvalstu jaunuzņēmumu un sadarbības partneru vidū, kā arī atbalstīt jaunuzņēmumus starptautisku investoru piesaistē.

"Virtuālais paviljons vēsta, ko Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēma var piedāvāt un ko tā līdz šim sasniegusi, uzmanība veltīta desmit vadošiem Latvijas jaunuzņēmumiem un to panākumiem," komentē "TechChill Foundation" valdes priekšsēdētāja Marija Ručevska.

""TechChill" katru gadu kopā ar Latvijas jaunuzņēmumiem rudenī dodas uz Helsinkiem pārstāvēt Latviju pasākumā "Slush". Tā ik gadu ir iespēja jaunuzņēmumiem satikt Eiropas investorus ieinteresētus tieši mūsu reģionā. Šogad konference klātienē ir atcelta, kā vairums industrijas pasākumu, liedzot jaunuzņēmumiem šo iespēju. "Slush" radītā platforma ir unikāls risinājums jaunuzņēmumiem un investoriem turpināt satikties un veikt darījumus virtuālā vidē. Pašlaik vērojama liela investoru un jaunuzņēmumu interese un dalība, īpaši no Eiropas tehnoloģiju lielvalstīm, tostarp Nīderlandes, Vācijas, Francijas un Apvienotās Karalistes. Latvijas paviljons "Heart of the Baltic Tech" šā gada virtuālajā "Slush" konferencē jaunuzņēmumiem sniedz iespēju sevi prezentēt šai starptautiskajai auditorijai un turpināt investīciju un talanta piesaisti," skaidro Ručevska.

Lai pārstāvētu Latviju virtuālajā paviljonā "Heart of the Baltic Tech" izvēlēti tie pašmāju jaunuzņēmumi, kas vēstī par Latvijas galvenajām un spēcīgākajām jaunuzņēmumu darbības jomām un panākumiem tajās, kā arī jaunuzņēmumi, kas pierādījuši, ka, uzsākot darbību Latvijā, iespējams sasniegt ievērojamus starptautiskus panākumus. "Tika izvēlēti tie jaunuzņēmumi, kuru attīstību un panākumus veicinātu dalība "Slush" izveidotajā platformā. Tādēļ visi jaunuzņēmumi atbilst vismaz vienam no trim kritērijiem - augsts izaugsmes potenciāls, aktuāla jaunu investīciju piesaiste, uzņēmumus meklē ievērojamu skaitu jauno darbinieku/potenciālo partneru," stāsta Ručevska.

Latviju virtuālā paviljonā "Heart of the Baltic Tech" pārstāv "Solfeg.io", "Nordigen", "CastPrint", "Jeff-App", "Sonarworks", "Longenesis", "AgroPlatforma", "Asya.ai", "Printify" un "Exponential Technologies". "TechChill" mērķis ir atbalstīt šos uzņēmumus, sniedzot tiem iespēju piekļūt "Slush" platformas priekšrocībām - mentoringa sesijām, investoru semināriem, kā arī dažādām diskusijām.

""Sonarworks", kompānija, kas radījusi audio programmatūru, ko izmanto "Grammy" balvu ieguvuši mūziķi, un "Printify", e-komercijas uzņēmums, kas atrodams 5000 veiksmīgāko ASV uzņēmumu vidū, ir apliecinājums tam, ka iespējams gūt starptautiskus panākumus, sākot darbību Latvijā," akcentē Ručevska.

Viņa norāda, ka finanšu tehnoloģiju (FinTech) uzņēmumi "Nordigen" un "Jeff App" ar savu darbību ir veicinājuši Latvijas kā finanšu tehnoloģiju uzņēmumu centra atpazīstamību. ""Longenesis", "Asya.ai" un "Exponential Technologies" ir uzņēmumi ar augsti kvalificētiem darbiniekiem, kas darbojas tieši veselības tehnoloģiju (HealthTech) sektorā. Lai gan visi jaunuzņēmumi, kas pārstāv Latviju "Slush" konferencē ir fokusēti uz jauninājumu ieviešanu, šajā jomā īpaši jāizceļ "Solfeg.io", lietotne, kas palīdz apgūt mūzikas instrumentus, "CastPrint", individuāli pielāgots 3D printēts fiksators dažāda veida lūzumu ārstēšanai, kā arī "AgroPlatforma", kas piedāvā risinājumu graudu tirdzniecībai internetā," norāda "TechChill Foundation" valdes priekšsēdētāja.

"Latvija starptautiski ir bijusi pazīstama, kā vieta, kur tiek radītas un attīstītas biznesa programmatūras (B2B software), taču pēdējā laikā redzam, ka arvien lielāku lomu spēlē zinātnē bāzēti risinājumi. Izmaiņas atspoguļo valsts sadarbību ar universitātēm un ekosistēmu, kā arī jaunu programmu uzsākšanu sadarbībā ar Eiropas Komisiju, piemēram, zinātņu tehnoloģiju jaunuzņēmumu attīstības programma "X-Europe". Jāpiemin arī Latvijā augsti kvalificētais un talantīgais darbaspēks, īpaši ar izglītību zinātņu jomās. Minēto iemeslu dēļ tieši zinātņu tehnoloģiju (DeepTech), tai skaitā veselības tehnoloģiju (HealthTech), joma ir plaši pārstāvēta jaunuzņēmumu vidū. Izstrādātie produkti un pakalpojumi ir augsta līmeņa un spējīgi konkurēt starptautiskā līmenī. Taču, lai veicinātu šo jaunuzņēmumu attīstību un eksportu, kā arī sasniegtu potenciālu, nepieciešamas zināšanas digitālajās prasmēs, piemēram, izaugsmes mārketingā (growth marketing), digitālo produktu vadīšanā un lietotāja pieredzē (UX)," stāsta Ručevska.

Latvijas paviljonu "Slush" platformā veido bezpeļņas organizācija "TechChill Foundation", kuras darbības galvenais mērķis ir attīstīt jaunuzņēmumu sektoru Latvijā, kā arī veicināt pašmāju jaunuzņēmumu atpazīstamību pasaulē. Virtuālais paviljons veidots sadarbībā ar "TechChill" stratēģisko partneri Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.