Latvijas mākoņpakalpojumu tirgum ir kur augt

Latvijas mākoņpakalpojumu tirgus attīstība ir mērenāka, nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet tam ir labs izaugsmes potenciāls. Saskaņā ar "Eurostat" datiem, 26,2% no Eiropas uzņēmējiem izmanto mākoņpakalpojumus biznesā, Latvijā šīs rādītājs ir 14,5%. Savukārt, pēc "Gartner" prognozēm, globālā tirgus pieaugums ir gaidāms 17% apmērā un Latvijā – ap 10%, informē "Lattelecom".

Galvenie iemesli, kāpēc Latvijas tirgū attīstība nav tik strauja, ir saistīti ar zināšanu trūkumu par mākoņu piedāvātajām iespējām, ko tas dod biznesam, kā arī nav uzticēšanās, ka dati mākonī būs drošāk aizsargāti nekā uzņēmuma birojā vai serveru telpā. "Vietējiem uzņēmumiem joprojām pastāv uzskats par to, ka drošāk ir glabāt visu pie sevis, neskatoties uz to, ka mākoņu platformas ir izvietotas drošos datu centros. Tām ir nodrošinātas vairāku līmeņu aizsardzības sistēmas gan infrastruktūras līmenī, gan arī pieejami drošības risinājumi sākot no sistēmu ievainojamību atklāšanas līdz sistēmām, kas identificē ielaušanās mēģinājumus un tos novērš", stāsta "Lattelecom" datu centru pakalpojumu un risinājumu nodaļas vadītājs Māris Sperga.

"Katru dienu pasaulē tiek pieslēgti vairāk nekā pieci miljoni iekārtu internetam, tās rada jaunus riskus gan privātpersonu, gan uzņēmumu datiem. Ja 2015. gadā kibernoziegumi globāli uzņēmumiem "izmaksāja" ap 400 miljardiem ASV dolāru, tad šogad tiek prognozēts, ka šis cipars varētu sasniegt 2,1 triljonu ASV dolāru, zaudējumiem četros gados pieckāršojoties. Tas nozīmē, ka katram uzņēmumam ir jāpievērš ļoti nopietna uzmanība IT drošībai, jo kiberincidenti ir viens no top 5 biznesa riskiem pasaulē. Šis jautājums jau sen ir pārstājis būt tikai par IT vadītāju atbildību, bet to ir jāskatās uzņēmumu vadības līmenī, jo viens nopietns uzbrukums var sabojāt reputāciju vai arī radīt būtiskus zaudējumus biznesam," dalās Sperga.

Latvijas mākoņpakalpojuma tirgus aug, kā arī tam ir labs eksporta potenciāls. "Lattelecom aktīvi strādā eksporta tirgos, un viens no labākajiem piemēriem ir Ukraina, kur mēs esam lielāko spēlētāju vidū kopā ar "Amazon" un "Microsoft Azure". Salīdzinājumam, Ukrainas tirgus aug vidēji par 20% gadā. Tā straujāks pieaugums ir saistīts ar to, ka valstī šobrīd ir grūti saņemt finansējumu biznesam un nevar prognozēt uzņēmuma attīstību ilgtermiņā. Ir vienkāršāk, drošāk un izdevīgāk izmantot IT infrastruktūru mākoņos, kas dod elastību un efektīvu IT izmaksu pārvaldību, maksājot tikai par patērētajiem resursiem. Runājot globāli, jo lielāks ir mākoņpakalpojumu lietošanas procents uzņēmumu vidū, jo tie ir elastīgāki un jo ātrāk var ieviest jaunus projektus/produktus. Elastīgais mākoņpakalpojumu tarifu modelis liecina, ka uzņēmumi var efektīvāk izmantot savas IT jaudas un būt konkurētspējīgāki. Tas ir mērķis, uz kuru mums jāiet arī Latvijā", stāsta "Lattelecom" pārstāvis.

"Lattelecom" ir viens no lielākajiem datu centru pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs, un 70% no uzņēmuma datu centra biznesa sastāda eksports. "Lattelecom" pieder pieci datu centri Latvijā, no kuriem datu centrs "Dattum" ir pirmais un vienīgais "TIERIII Facility" (Uptime Institute, ASV) un PCI DSS ("Visa/Mastercard") 1. līmeņa sertificētais datu centrs Baltijā.