Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus aicina izmērīt digitālās attīstības līmeni

Latvija ir starp pēdējām piecām valstīm Eiropas Savienībā ar visvājākajām prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā, apliecina jaunākais ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI, 2019). Lai palīdzētu mazajiem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem attīstīt IT risinājumus savos uzņēmumos, LIKTA kopā ar partneriem, IT uzņēmumiem: "Edisoft", "Fitek", "Lursoft", "Microsoft Latvia" un "VISMA", uzsāk izglītojošu kampaņu "Gudrā Latvija".

"Esam uzsākuši pirmo izglītojošu un motivējošu pārmaiņu kampaņu "Gudrā Latvija", kas mērķēta uz Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem. Viņi ir lēmumu pieņēmēji par to, cik motivēts pārmaiņām ir uzņēmums, kā arī par to, kādus IT risinājumus ieviest. Digitālā transformācija un procesu digitalizācija nav pašmērķis, tā ir iespēja uzņēmumam palielināt efektivitāti un produktivitāti, kļūt konkurētspējīgam un galarezultātā – nopelnīt vairāk," uzsver LIKTA prezidente, profesore Signe Bāliņa.

Mājaslapā www.gudralatvija.lv katrs Latvijas uzņēmumu vadītājs var novērtēt sava uzņēmuma digitālo briedumu, aizpildot Digitālā brieduma testu. Tests veidots vienkāršā veidā, kurā uzņēmuma vadītājam jānovērtē, cik daudz uzņēmuma vadīšanas pamatfunkcijās tas izmanto IT risinājumus. Pēc testa aizpildīšanas uzņēmuma vadītājs saņem ne tikai padziļinātu vērtējumu un iespēju salīdzināt sevi ar konkurentiem savā nozarē, bet arī ieteikumus par to, kādus IT risinājumus tam savā uzņēmumā būtu jāievieš.

"Šobrīd valda informācijas pārbagātība par IT risinājumiem, tāpēc uzņēmumam, kas tikai sāk digitālo attīstību nav viegli informācijas daudzumā orientēties. Kampaņas mērķis ir palīdzēt vienkāršā veidā uzņēmumu vadītājiem saprast, ar ko sākt digitālo attīstību. Mūsu mērķi varēsim uzskatīt par sasniegtu, kad katrā Latvijas uzņēmumā būs sava vīzija un plāns tuvākajiem 3-5 gadiem, kā attīstīt savu uzņēmumu digitāli," stāsta "Lursoft" valdes locekle Daiga Kiopa.

"Pirmie rezultāti liecina, ka tikai 5% Latvijas uzņēmumu ir starp augstākās līgas spēlētājiem digitalizācijas jomā, un uztraucoši, ka 12% no uzņēmumiem, kas aizpildījuši testu, draud sēdēšana uz rezervistu soliņa. Interesanti, ka lielākajai daļai uzņēmumu ir ieviesti risinājumi, kas palīdz uzņēmuma atpazīstamībai un klientu servisam, taču vismazāk ir ieviesti risinājumi, kas palīdzētu uzņēmumiem uzlabot efektivitāti. Starp citu veiksmīgi ieviesti IT risinājumi efektivitātes uzlabošanai palīdzētu uzņēmumu vadītājiem risināt arī šobrīd tik ļoti sasāpējušo problēmu ar darbinieku trūkumu," skaidro ELVA valdes priekšsēdētājs Jānis Dambergs.

Kampaņa "Gudrā Latvija" tiek rīkota ar mērķi izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem, mudināt tos ieviest savos uzņēmumos, sniegt tiem nepieciešamo informatīvo atbalstu.