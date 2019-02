Latvijas uzņēmumi Silīcija ielejā: ar dronu paceļ gaisā 100 kg

Akseleratorā "Boost VC" Straupenieks pavadīja sešus mēnešus, strādājot gan pie projekta, gan iepazīstot biznesa attīstības iespējas. Radās arī pirmie atbalstītāji, lielākoties, latvieši, kas ļāva paplašināt komandu, un strādāt tālāk pie drona, kas radīts lielu smagumu pārvietošanai. Atgriežoties Latvijā, darbs turpinājās Liepājas mājas garāžā, bet dažus mēnešus vēlāk "AirBoard" komanda pārcēlās uz Rīgu. Tika uzbūvēts 4x4m liels elektrisks drons ar pasu komandas izstrādātu bateriju, kas var pacelt 60kg smagu kravu un pārvietot to 15 minūšu ilgā laikā posmā. Līdz ar to "AirBoard" komanda bija uzbūvējusi vienu no pasaulē jaudīgākajiem lielajiem bezpilota lidaparātiem.