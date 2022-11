Latvijas uzņēmumiem digitalizācijai tuvāko gadu laikā būs pieejami vairāk nekā 13 miljoni eiro

Līdz 2026. gada vidum no dažādiem finansējuma avotiem Latvijas uzņēmumu digitalizācijai piešķirti vairāk nekā 183 miljoni eiro, tostarp no programmas "Digitālā Eiropa", Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), kā arī no Atveseļošanas fonda uzņēmumu digitalizācijai atvēlētais finansējums kopsummā sasniedz gandrīz 13,5 miljonus eiro.

Eiropas 5G ekosistēmas forumā "5G Techritory" uzņēmumiem būs iespēja uzklausīt ekspertu paneļdiskusijās un citos pasākumos sniegto informāciju, lai uzzinātu, kādi nākamie priekšdarbi veicami uzņēmumu digitalizācijas ieviešanai nepieciešamā finansējuma piesaistei un tālākajiem rīcības plāniem.

Eiropas Savienības (ES) programmas "Digitālā Eiropa" ietvaros 2022. gadā savu darbību visā Eiropā uzsāka Eiropas Digitālo inovāciju centri (EDIC). Tā kā šādi centri darbojas visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tika iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā un Ministru kabinets 2022. gada septembrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādāto Atveseļošanas fonda (https://www.em.gov.lv/lv/atveselosanas-fonds) atbalsta programmu "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei". Atveseļošanas fonda viena no prioritātēm ir atbalsts uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai, kā arī digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstība.

"Uzņēmēju konkurētspēja globālajā tirgū lielā mērā būs atkarīga no digitalizācijas. To apliecina arī dati. Saskaņā ar ES Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu 2022. gadam Latvija šobrīd ierindojas 17. vietā starp 27 ES dalībvalstīm, pietuvojoties ES vidējiem rādītājiem, bet digitālo tehnoloģiju integrācijas ziņā esam 23. vietā. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem daudz aktīvāk jāiesaistās digitalizācijas procesos un digitālā brieduma testi būs izšķirosi svarīgi, lai uzņēmumi primāri investētu tajos pakalpojumos un procesos, kuri sniegs vislielāko atdevi. Jāuzsver, ka digitalizācija ir viena no Atveseļošanas fonda galvenajām prioritātēm, kurai atvēlēti aptuveni 20% no 1,82 miljardu kopējā budžeta," norāda Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Rožkalns.

Latvijā ar mērķi veicināt uzņēmumu un publiskā sektora digitālu transformāciju, kā arī uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes, izturot Eiropas mēroga atlasi un nodrošinot visu kritēriju izpildi, darbojas divi Digitālo inovāciju centri – biedrība "Latvijas Digitālais akselerators", kas fokusējas uz produktu inovācijām, sniedzot atbalstu jaunu digitālo platformu, preču un pakalpojumu dizainam, testēšanai un ieviešanai ražošanā, un biedrība "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris", kas koncentrējas uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

"Digitālo inovāciju centri ir publiskā sektora un uzņēmumu digitālās transformācijas ceļa biedri, kuru mērķis ir padarīt uzņēmumus vēl konkurētspējīgākus un iestādes - modernākas. Centru galvenais uzdevums - veicināt digitālo tehnoloģiju lietojumu un integrāciju uzņēmējdarbībā, kā arī sekmēt jaunu digitālo produktu un pakalpojumu rašanos Latvijā, kas atspoguļotos arī Latvijas makroekonomiskajos rādītājos, attīstot mūsu spējas savu labklājību un tautsaimniecības izaugsmi veidot, efektīvi pielietojot digitālās tehnoloģijas," stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.

Digitālo inovāciju centru darba kārtībā ir digitālā brieduma testu veikšana, digitālās attīstības ceļa kartes izstrāde, lai uzņēmumi var piedalīties valsts atbalsta digitalizācijai programmās, digitālās transformācijas konsultācijas​, mentorings, apmācības, informēšana par digitālās transformācijas veicināšanas pakalpojumiem, kā arī visu uzņēmumu sasniegšanai tiks veidoti reģionālie kontaktpunkti. EDIC reģionālie kontaktpunkti būs Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, kā arī uzņēmēji varēs iegūt sev nepieciešamo informāciju lielākajās industriju asociācijās.

"Digitālo inovāciju centri ir vieta, kur saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas, kā arī apmainīties un iegūt informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi un attīstību. Tā kā centri ir savienoti kopējā tīklā, informāciju un pakalpojumus iespējams saņemt arī citviet Eiropā esošajos centros un izmantot citas ES valsts pieredzi un tehnoloģijas, tādējādi sekmējot inovāciju atvērtību," stāsta biedrības "Latvijas Digitālais akselerators" pārstāve Liene Strazdiņa.

"Esam kā digitalizācijas gids Latvijas uzņēmumiem, kas palīdzēs piemeklēt atbilstošākos risinājumus, lai uzlabotu to produktivitāti, optimizētu procesus un veidotu tos par mūsdienīgiem un digitāliem uzņēmumiem. Lai spētu uzņēmumiem sniegt vislabāko atbalstu un ekspertu viedokļus un, lai dalītos dažādu valstu digitalizācijas pieredzē un zināšanās, pērn noslēdzām arī sadarbības memorandu ar Baltijas jūras reģiona valstu, tostarp Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas digitālajiem inovāciju centriem," uzsver biedrības "Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris" izpilddirektore Aiga Irmeja.