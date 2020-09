Latvijas uzņēmums piedalās pirmajā Eiropas Kosmosa aģentūras planētas aizsardzības misijā

2020. gada 15. septembrī Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA) noslēdza līgumu 129,4 miljonu eiro apmērā par pirmās EKA planētas aizsardzības misijas "Hēra" īstenošanu. Projekta mērķis ir izpētīt trieciena ietekmes efektivitāti, lai novērstu potenciālos asteroīdu draudus cilvēcei nākotnē, informē Izglītības un zinātnes ministrija.

Latvijas uzņēmums SIA "Eventech" kopā ar starptautiskajiem sadarbības partneriem šim vērienīgajam projektam ir izstrādājis specializētu laika mērīšanas moduli, kas veic gaismas lidojuma laika mērīšanu kosmosā. Latvijas uzņēmuma dalība šajā pasaules līmeņa misijā iespējama, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas ieguldījumiem EKA Eiropas Sadarbības valsts plānā, kā ietvaros tika izstrādāta šī tehnoloģija.

"Ir liels gandarījums, ka Latvijas iestāšanās Eiropas Kosmosa aģentūrā asociētās dalībvalsts statusā sāk nest augļus. "Eventech" panākumi apliecina, ka Latvijas uzņēmēji un zinātnieki spēj iekļauties zinātniski pētniecisko pakalpojumu sniegšanā un izstrādāt pasaules līmeņa augstās tehnoloģijas, kas palīdz risināt globāli nozīmīgas problēmas," uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

"Eventech" ir radies kā Latvijā balstītās zinātnes komercializācijas un akselarācijas platformas "Komercializācijas reaktors" jaunuzņēmums. Pēc veiksmīgās sadarbības ar EKA 2017. gadā uzņēmums parakstīja līgumu ar Lielbritānijas kosmosa tehnoloģiju kompāniju "Neptec", lai izstrādātu daļu no kosmosa kuģa "Luna 27" nolaišanās sistēmas. "Tas ir nozīmīgs starptautisks panākums gan Latvijas zinātnei, gan tās sasniegumu komercializācijai," atzīst "Eventech" valdes priekšsēdētājs Nikolajs Adamovičs.

"Hēra" ir Eiropas ieguldījums starptautiskajā planētu aizsardzības misijā sadarbībā ar Nacionālo aeronautikas un kosmosa administrāciju (NASA). Paredzēts, ka NASA kosmosa kuģis "DART" tiks nogādāts kosmosā 2021. gada jūlijā un vispirms tas kinētiski ietrieksies vienā no Zemei tuvu lidojošajiem asteroīdiem ar nosaukumu "Didymos". Savukārt "Hēra" veiks trieciena apsekošanu un mērījumus, lai noteiktu, vai "DART" kinētiskais trieciens var novirzīt asteroīdu no tā lidošanas trajektorijas. Šī vērienīgā eksperimenta rezultātā tiktu iegūta labi saprotama un atkārtojama asteroīdu novirzīšanas tehnika.

Vācijas uzņēmums "OHB System AG" būs misijas galvenais izpildītājs, savukārt uzņēmumi no 17 EKA dalībvalstīm sniegs ieguldījumus dažādās "Hēra" misijas aktivitātēs. Portugāle un Rumānija izstrādā lāzera augstuma mēriekārtu (altimetru), kas nodrošinās autonomās navigācijas sistēmas ar kritiski svarīgu informāciju misijas īstenošanai. "Eventech" izstrādā aerolāzerskanēšanu (LIDAR) un nodrošina altimetru ar "faktiskā lidojuma laika" ("Time of Flight") moduli un procesoru.

Aerolāzerskenēšana (LIDAR – Light Detection and Ranging) ir tālizpētes tehnoloģija, kas mēra attālumu no skenera, kas novietots uz lidaparāta, līdz mērķim ar lāzera stara impulsu un analizē atstaroto gaismu.

Today marks an important milestone for the #HeraMission to test #asteroiddeflection! ESA has awarded a €129.4 million contract covering the detailed design, manufacturing and testing of #Hera, our first mission for planetary defence 👉https://t.co/WL3XqQaSYr #SpaceSafety pic.twitter.com/H43nnBaEGm