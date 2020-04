Šis ir jaunākais "Huawei" lolojums. Tas tika prezentēts pagājušajā nedēļā. Tas ir dižākais šobrīd Latvijas tirgū pieteiktais "Huawei" telefons. Tam ir piecas fotokameras, lielisks ekrāns un 5G sakari. Tas būs pieejams trīs krāsās – melnā, sudraba un baltā. Šeit būs mani pirmie iespaidi par šo tālruni.



Vispirms pārsteidz tālruņa izmērs. Nē, vispirms pārsteidz krāsa. Šim tālrunim tā ir zaļa (kas, izrādās, Latvijā nebūs pieejama), taču atkarībā no gaismas reizēm kļūst zila vai violeta. Katru gadu "Huawei" mūs pārsteidz ar toni mainošām krāsām, un šis telefons nav izņēmums. Bet par to izmēru. Ekrāna diagonāle – 6,58 collas, kas vēl nesen šķita šausmīgi daudz. Tomēr telefona izmēri nav gigantiski. Tas ir ērti satverams, un cilvēki ar gariem pirkstiem to pat varētu lietot ar vienu roku.

Ekrānam ir noapaļoti stūri. Tam ir arī nolocītas malas. Turklāt ne tikai sānos, bet arī augšā un apakšā. Izskatās glīti. Efekts gan mazināsies, kad tālruni neizbēgami ieliks vāciņā vai maciņā. Ekrāna augšpusē ir diezgan liels, garens robs, kurā slēpjas divas pašiņu kameras un sejas atpazīšanas sensors. Šķiet, katru gadu "Huawei" eksperimentē ar ekrāna roba novietojumu – šogad tas ir kreisajā pusē, nevis pa vidu. Protams, pie tā ātri pierod.

Aizmugurē nekā interesanta nav. Izņemot fotokameru saliņu. Nu jau ierasts redzēt tādus plašus izaugumus, kuros ievietotas vairākas kameras. Šim modelim tās ir trīs plus viens dziļuma sensors un lukturītis. Tālruņa apakšā ir skaļrunis un uzlādes pieslēgvieta. Diemžēl jau esam pieraduši tur vairs neatrast vietu 3,5 mm austiņu spraudnim.

Jaunums "Huawei" tālruņu klāstā ir šī telefona ekrāns. Tam ir 90 hercu attēla atjaunošanas ātrums. Parasti tālruņiem ir 60 hercu ekrāni, taču ir arī daži ražotāji, kas izmanto pat 120 hercu ekrānus. Kāds no tā labums? Attēls izskatās plūdenāks, jo, ritinot saskarni vai vērojot kādu citu kustību, ir mazāka kadru raustīšanās. Šo efektu ne visi pamanīs, bet tie, kas manīs, – novērtēs.

Droši vien būtiskākā šī modeļa īpašība ir tā kameras. Šogad "Huawei" nav ieviesis dramatiskas izmaiņas. Salīdzinot ar pērnā gada aparātu, kameras ir uzlabotas. Kā ierasts – viena ir īpaši plata leņķa kamera, viena "parastā" un viena teleobjektīva kamera ar pieckāršu tuvinājumu. Šāds komplekts nosedz teju visu spektru, kādu telefonfotogrāfs varētu vēlēties. Iztrūkst vienīgi īpaši pietuvinātas makrokameras.