LIKTA ikgadējā konference – 'Zināšanu Arēna'. Video tiešraide

Ceturtdien norisinās gadskārtējā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) konference "Zināšanu Arēna", kuras galvenā tēma būs mūžizglītība.

Tiks diskutēts gan par prasmi mācīties un dizaina domāšanu, gan mūžizglītību un pārkvalifikāciju. Tehnoloģiju prasmes un digitālo risinājumu izmantošana nav pašmērķis – tas ir veids kā uzlabot efektivitāti un produktivitāti ilgtermiņā. Konferences galvenie partneri ir "Latvijas Mobilais Telefons" un "Tet".

Pasaules Ekonomikas Foruma 2018. gada ziņojuma "The Future of the Jobs Report" prognozes liecina, ka mums būs jāatvēl vismaz 101 mācību diena jaunu prasmju apgūšanai laika periodā līdz 2022. gadam. Digitālās jomas attīstībai būtiski ir gan kvalificētu speciālistu pieejamība visās nozarēs, gan dažādu risinājumu lietotāju – uzņēmēju, publiskā sektora un visas sabiedrības digitālās prasmes.

Galvenās runas personas pasākumā būs LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa, "Latvijas Mobilais Telefons" prezidents Juris Binde, "Tet" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Juris Gulbis, VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, "Microsoft" vadītāja Baltijas valstīs Renāte Strazdiņa.

Par radošumu organizācijās konferences dalībniekus mudinās domāt Ideju un inovāciju institūta biedrības valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone, stāstot par to, kā pamanīt radošumu jebkurā cilvēkā – gan darbiniekā, gan vadītājā, un kā to izmantot biznesa attīstībā.

LIKTA konference ir gada lielākais informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares notikums, kur katru gadu dažādos aspektos tiek diskutēts par industrijas nākotnes attīstību un digitālo transformāciju. Bieži tiek runāts, ka Latvijā ir salīdzinoši zema produktivitāte. Digitālie risinājumi un izpratne par digitālajām tehnoloģijām ir tas, kas produktivitāti noteikti palīdz celt.

Pasākuma noslēgumā tiks pasniegtas IKT gada balvas "Platīna pele 2019" kopumā sešās nominācijās. Balva dibināta 2007. gadā ar mērķi apzināt veiksmīgākos, Latvijā radītos digitālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā.

Pasākuma norises vieta būs "Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel", Elizabetes ielā 55, Rīgā. Reģistrācija un plašāka informācija par konferenci pieejama LIKTA mājaslapā.

LIKTA konferences galvenie partneri ir "Latvijas Mobilais Telefons" un "TET", partneri – VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un "Microsoft Latvia", bet informatīvi atbalsta "Delfi" un "Forbes".