Vasaras izskaņā Rīgā, Lucavsalā notiks viens no lielākajiem brīvdabas inovāciju un tehnoloģiju festivāliem Eiropā – "iNOVUSS", portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

"iNOVUSS" no 30. augusta līdz 1. septembrim notiks Lucavsalā un tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem jaunrades brīvdabas festivāliem Eiropā. Trīs dienu garumā festivāla apmeklētājiem būs iespēja piedalīties vairāk nekā 50 dažādos notikumos ar pasaules līmeņa ekspertu, lektoru, uzņēmuma vadītāju un zinātnieku dalību.

Jaunrades festivāls ir vieta, kur iepazīties ar spilgtākajiem prātiem uzņēmējdarbībā no Latvijas un Eiropas, ar aktuālāko tehnoloģiju nozarē, turklāt tā ir platforma, kurā paplašināt savu profesionālo kontaktu loku. Uz sešām dažādām skatuvēm tiks diskutēts par daudz un dažādām tēmām – no jaunuzņēmumu (start-up) kultūras attīstības, Fintech un mākslīgā intelekta līdz cilvēka smadzeņu potenciālam, sievietes lomai tehnoloģiju attīstībā un to, kāds ir ceļotājs 21. gadsimtā.

"iNOVUSS ir drosmīgs veids, kā runāt par nopietnām un nereti sarežģītām tēmām neierastā gaisotnē. Līdz šim mēs esam piedalījušies un organizējuši daudz dažādas starptautiskas konferences, seminārus, apmācības un darbnīcas, taču festivāls ir jauns un neapgūts formāts mūsu auditorijai. Kad iNOVUSS organizējām pirmo reizi, bijām satraukušies, taču mūs sagaidīja ar sajūsmu. Šogad ejam vēl tālāk un piedāvājam teju divreiz apjomīgāku programmu ar vēl vairāk ārzemju un vietējiem ekspertiem, uzņēmējiem, zinātniekiem un investoriem, lai trīs dienu garumā ikviens apmeklētājs iedvesmotos visam gadam," sacīja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols.

Festivāla programma norisināsies uz sešām tematiskajām skatuvēm, kas izvietotas "Naudas kvartāla", "Biznesa inkubatoru", "23XX", "Biznesa terases", "Smart Cafe" un "Futūristu" teltīs, kā arī galvenās skatuves – "Magnetic Latvia". Galvenā skatuve pulcēs jaudīgākos ārvalstu ekspertus, kuri spraigās diskusijās un lekcijās runās par to, kā gūt panākums izvēļu pārpilnā pasaulē, par nākotnes izglītību, izzūdošām un pilnīgi jaunām profesijām, mākslīgo intelektu, prāta optimizāciju, genomiku un citām neierastām tēmām.

"Naudas kvartāla" telts būs veltīta biznesam un finansēm. Tajā ir gaidīti visi, kuri vēlas uzzināt, kā pelnīt un dot iespēju pelnīt citiem, iemācīties investēt un dzirdēt aizraujošus biznesa pieredzes stāstus. Savukārt ieskatīties nākotnes cilvēka ikdienā, izveidot savu personīgo zīmolu, gūt jaunas idejas, kā un ko pārdot pasaulē, kurā viss jau ir radīts un cilvēki arvien mazāk tiecas pēc materiālām lietām, varēs "Biznesa inkubatoru" teltī. Teltī "23XX" būs stāsti par sievietēm un inovāciju, informāciju, komunikāciju, jaunradi un izaugsmi.

Tiem, kurus interesē LIAA atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, inovāciju un tehnoloģiju veicināšanai, kā arī ir vēlme sastapt pasākuma lektorus, tiks organizēta "Biznesa terase". Tajā pašā laikā meklēt sekmīgākos sadarbības modeļus inovatīvu produktu izstrādē, neformālā gaisotnē runāt par nākotni, jaunām zināšanām un tehnoloģijām būs iespējams "Smart Cafe", bet par tūrisma jomu rītdienas skatījumā – mainīgiem paradumiem, jauniem piedāvājumiem un pieredzi un galamērķu mārketingu, varēs uzzināt "Futūristu" teltī, stāsta rīkotāji.

Šogad "iNOVUSS" apmeklētājus priecēs mūzikas programma ar tādu mākslinieku uzstāšanos kā Kārlis Kazāks, Goran Gora, Ozols, Edavārdi, Brāļi Petrauski, Sub Scriptum, Polifauna un grupa Dziļi violets. Tāpat būs iespēja baudīt arī tehno operu, komiķu stāvizrādi "Novadu lielīšanās", futūristiskās īsfilmas un dažādas citas aktivitātes arī visjaunākajiem festivāla apmeklētājiem.

Ieeja "iNOVUSS" būs bez maksas un festivāls tiek rīkots Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros.