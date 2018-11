'Magnetic Latvia' biznesa centrā lidostā 'Rīga' notiks jaunuzņēmumu pasākums 'Startup Bootcamp'

Ceturtdien, 29. novembrī, dienu pirms vērienīgā tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāla "Digital Freedom Festival" atklāšanas, "Magnetic Latvia" biznesa centrā starptautiskajā lidostā "Rīga" notiks vēl nebijis jaunuzņēmumu pieredzes pasākums "Startup Bootcamp powered by Magnetic Latvia", ko organizē "Magnetic Latvia" sadarbībā ar "Digital Freedom Festival".

Pasākums būs turpinājums "Minsk-Riga" vilciena hakatonam jeb tehnoloģiju maratonam, kurā apvienotās komandas ar dalībniekiem no Latvijas un Baltkrievijas augusta nogalē devās 5 dienu braucienā ar vilcienu "Minsk-Riga Startup Train", lai gūtu jaunas zināšanas un pieredzi, mēģinātu apskatīt problēmas no cita skatupunkta, tiekoties ar tehnoloģiju profesionāļiem, pieredzējušiem uzņēmējiem, ekspertiem un mentoriem.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktors Andris Ozols: "Organizējot apmācību semināru "Bootcamp powered by Magnetic Latvia", mēs vēlamies panākt uzreiz divus mērķus – nodrošināt piekļuvi pieredzējušiem mentoriem, kuri ir gatavi dalīties ar savām zināšanām un prasmēm, kā arī turpināt veiksmīgu sadarbību ar daudzsološām jaunuzņēmumu komandām no Baltkrievijas."

"Startup Bootcamp" pasākumā piedalīsies komandas no Baltkrievijas un Latvijas, lai gūtu iespēju vienas dienas laikā saņemt atbalstu un konsultācijas no starptautiskiem mentoriem un investoriem, kas 29. novembrī ieradīsies Rīgas lidostā no visas pasaules un 30. novembrī un 1. decembrī piedalīsies "Digital Freedom Festival" pasākumos.

"Digital Freedom Festival" līdzdibinātāja Dagnija Lejiņa: "Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstībai ir svarīga jaunu talantu piesaiste un perspektīvu biznesa ideju izaugsme. Tādēļ ar "Magnetic Latvia" atbalstu organizējam pasākumu, lai dotu iespēju tieši agrīnās stadijas jaunuzņēmumiem gūt iedvesmu un vēl lielāku pārliecību savas idejas tālākai attīstībai. "Digital Freedom Festival" ietvaros Rīgā viesosies pasaulē atzīti tehnoloģiju un biznesa eksperti, un tieši šīm jaunuzņēmumu komandām būs unikāla iespēja kā pirmajiem satikties ar festivāla runātājiem un investoriem "Magnetic Latvia" biznesa centrā lidostā "Rīga"."

Pasākumā piedalīsies gan "Minsk-Riga" pirmo trīs vietu ieguvēji: digitālo prototipu izstrādes rīks "Artyline" no Baltkrievijas, platforma PVN maksātāja statusu noteikšanai "LoVAT" no Latvijas, statistikas un analīzes rīks mazumtirgotājiem un bankām "Open Business" no Baltkrievijas. Tiem pievienosies arī ceļojumu plānošanas aplikācijas izstrādātāji "MeetnGreetMe" no Baltkrievijas un uzņēmumi no Latvijas – mākoņtehnoloģijās balstītais lietu interneta risinājumu uzņēmums "Mazzy" un uzņēmuma efektivitātes un rentabilitātes novērtēšanas rīks "Finance Flow" no Latvijas. Kā arī komandas no LIAA reģionu biznesa inkubatoriem: būvniecības uzņēmumu vajadzībām paredzētā pārvaldīšanas sistēma "Orocon" no Jūrmalas, Bērnu futbola platforma spēlētāju datu un statistikas uzskaitei "YoPlayDo" no Daugavpils un ražošanas efektivitātes mērīšanas risinājums "InPass" no Liepājas.

Labākās komandas kāps uz "Digital Freedom Festival" skatuves 30. novembrī, un visas komandas iegūs iespēju piedalīties un apmeklēt "Digital Freedom Festival" divu dienu programmu, lai gūtu vērtīgas zināšanas, dibinātu jaunus kontaktus un piesaistītu potenciālo investoru interesi.

"Magnetic Latvia Startup" ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras veidota platforma, kas radīta, lai iedrošinātu ārvalstniekus veidot jaunuzņēmumu biznesu Latvijā. "Magnetic Latvia Startup" lauž stereotipus par konservatīvo sadarbības modeli starp valsts organizāciju un privātā sektora uzņēmējiem. Mērķis būt atvērtiem un nodrošināt jaunam biznesam straujas attīstības iespējas, izmantojot tādus atbalsta mehānismus, kā jaunuzņēmumu vīza, nodokļu atvieglojumi, līdzfinansējuma programmas, piekļuvi pētniecības institūciju resursiem u.c.

"Digital Freedom Festival" ir globāls tehnoloģiju, jaunuzņēmumu, politikas un dzīvesstila festivāls, kurā no 30. novembrim līdz 1. decembrim Rīgā pulcēsies tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un iedvesmojoši runātāji no visas pasaules, lai meklētu atbildes, kā uzņēmēji, sabiedrība un politikas veidotāji var labāk sadarboties un izmantot tehnoloģiju radītās priekšrocības.

2017. gadā "Digital Freedom Festival" apmeklēja 1300 tehnoloģiju un jaunuzņēmēji, eksperti, politikas veidotāji, investori, žurnālisti un studenti no 36 valstīm. Konferences tiešraidei bija vairāk nekā 9000 skatījumu.