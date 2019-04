Mākslīgais intelekts atņems darbavietas, bet to vietās radīsies jaunas, norāda eksperts

Patlaban pasaulē ir daudz mītu un aizspriedumu par to, kas ir mākslīgais intelekts un ko ar to iesākt tagad un ko – pēc desmit gadiem. Pastāv arī priekšstats, ka mākslīgais intelekts pēc desmit gadiem atņems pusi no cilvēku pašreizējām darbavietām. Trešdien, 3. aprīlī, notikušajā vadītāju konferencē “EBIT” jaunuzņēmuma “Apply” īpašnieks un vadītājs Agnis Jakubovičs norādīja, ka satraukumam nav pamata – nākotnē darbinieka lielākā vērtība būs spēja būt cilvēcīgam, nevis efektīvam.

Jakubovičs norāda, ka ir divi iemesli, kāpēc cilvēki vienkāršu programmatūru dēvē par mākslīgā intelekta sistēmām. Viens no tiem – tā atdarina smadzenes. "Mākslīgā intelekta sistēmā mēs redzam matemātisku datu apstrādes modeli – mākslīgais neirons saņem informāciju, to pamaina un nodot tālāk," skaidro eksperts.

Otrs iemesls – sistēma tiek mācīta. "Datorredzes (mākslīgā intelekta virziens, kurā robotiem tiek iemācīts kaut ko saredzēt un rīkoties atbilstoši ieraudzītajam) projektos mēs rādām, kādi izskatās kaķi un suņi, un mēs ļaujam sistēmai pašai atrast sakarības starp šiem attēliem. Ir ļoti pārsteidzoši novērot, ka sistēma spēj atrast sakarības tādās vietās, kur mēs kā cilvēki to nevarējām iedomāties," skaidro Jakubovičs, piemetinot, ka tas ir jaudīgs rīks, kura iespējas un potenciāls ir daudzkārt plašāks nekā esam raduši domāt par IT sistēmām.

Arī pielietojumi šai tehnoloģijai ir dažādi, piemēram, automašīnu skaitīšana, numurzīmju atpazīšana, viedās pilsētvides risinājumi, gudrās, robotizētās rokas un televīzijas satura atpazīšana. Ir arī vairākas priekšrocības attiecībā pret cilvēku. "Dators neaizmirst, nenogurst, nedara muļķības – piemēram, nebrauc pie stūres, rakstot īsziņas. Dators ir spējīgs tikt galā ar milzīgu datu apjomu un nenogurstoši to analizēt, spēj rast sakarības, kuras mēs kā cilvēki nemaz nevaram iedomāties – tas ir liels ieguvums biznesa lēmumu pieņemšanā," norāda Jakubovičs.

Viņš prognozē, ka tuvākajā nākotnē cilvēki arvien vairāk dzīvos kopā ar mākslīgā intelekta sistēmām un nemaz negribēs iedomāties savu ikdienu bez to klātbūtnes. Tiek prognozēts, ka mākslīgais intelekts robotizēs 50% no pašreizējām cilvēku darbavietām.

"Es par to ļoti nesatrauktos – vēsture ir pierādījusi, ka iepriekš arī zudušas darba vietas, bet to vietā ir parādījušās jaunas," norāda eksperts. Ir jāļauj datoram darīt to, ko tas prot vislabāk, kur cilvēks nav diez ko efektīvs, bet cilvēkam – darīt darbus, kuros pievienotā vērtība ir būt cilvēcīgam, sociāli aktīvam un kura vērtība ir radošums, nevis efektivitāte," noslēdz Jakubovičs.