'Mākslīgais intelekts ir tik labs, cik labus datus mēs tajā ievadām', saka jomas uzņēmēja

Mākslīgais intelekts (MI) 2023. gadā ir kļuvis par karsti apspriestu tematu, un tas, kā apgalvo eksperti, potenciāli var mainīt teju jebkuru nozari. Tomēr aizvien biežāk izskan bažas, ka steigšanās ieviest šos rīkus radīs vairāk ļauna nekā laba. Tā uzskata arī uzņēmēja un inženiere Modžana Ašgari (Moojan Asghari), kura strādā, lai iesaistītu arvien vairāk sieviešu tehnoloģiju sektorā.



Jums ir ļoti iespaidīgs CV. Esat dibinājusi vairākus uzņēmumus, pasniedzat prestižajā Parīzes Politikas zinātnes institūtā, bet kas ir tas, kas jums pašai ir svarīgākais?

Es sevi saucu par uzņēmēju. Pēdējos septiņus gadus esmu strādājusi, lai palīdzētu sievietēm iesaistīties tehnoloģiju jomā. Pirms septiņiem gadiem kopā ar divām kolēģēm dibinājām “Women in AI”, kas fokusējas uz sieviešu izglītību. Tā ir kļuvusi par globālu kopienu, kas aptver vairāk nekā 13 tūkstošus biedru no simt piecdesmit valstīm.

Es nāku no Irānas, man ir izglītība inženierzinātnēs. Vēlāk devos uz Franciju. Es sāku karjeru bankā, bet tad sapratu, ka mani vairāk interesē mazākas struktūras, kur es varu veikt izmaiņas, ko var redzēt. Es izveidoju savu pirmo kompāniju. Lēnām atradu to, kas man padodas, – kopienas veidošanu.

Pirms gada es kopā ar māsu radīju “Thousand Faces”, kas ir kopiena, pūļa finansēšanas platforma sieviešu dibinātiem projektiem. Misija ir demokratizēt pieeju finansējumam sievietēm un minoritātēm.

Divas lietas, kas mani aizrauj, – vide un sievietes. Tās ir divas lietas, ko mums vajag atbalstīt.

Pēdējos gados diezgan daudz runājam par sieviešu un minoritāšu iekļaušanu tehnoloģiju sektorā. Vai no tā ir bijusi kāda jēga? Vai redzat vairāk sieviešu šajā nozarē?

Kad pirms pieciem sešiem gadiem sāku un cilvēkiem klāstīju savu ideju un to, kāpēc es daru to, ko daru, saņēmu jautājumus, kas liecināja, ka cilvēki nesaprot, ko es daru. It īpaši vīrieši. Visu cieņu, bet tieši baltie vīrieši. Pat cilvēkiem ar ļoti labu izglītību bija grūti aptvert šo domu.

Tagad es varu teikt, ka esmu labāk saprasta. Ir bijušas daudzas kustības, kas ir palīdzējušas. Kad sākām, mēs bijām pieci cilvēki Parīzē. Tagad mūsu ir simtiem.