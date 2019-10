'Mammu, es zvanu no pulksteņa!' Iespaidi par 'Samsung' viedpulksteni ar eSIM

Šobrīd lielāks brīnums uz kāda rokas manīt parasto laikrādi, nevis viedierīci. Radi, draugi, paziņas tikuši gan pie jaudīgiem sporta pulksteņiem, kas nāk komplektā ar jostiņu precīzākai pulsa mērīšanai, gan pavisam vienkāršām aprocēm soļu skaitīšanai un pareiza laika noteikšanai. Izvēlēties savu īsto ir tikpat sarežģīti, kā tikt pie laba precinieka, turklāt tirgū parādījies jauns spēlētājs – "Samsung Galaxy Watch" ar iebūvētu eSIM karti, kas ļauj veikt zvanus no pulksteņa, telefonu atstājot mājās.





Glīts dizains un nejēdzīga baterija

Pērn izmēģināju "Fitbit Versa", kas bija mana pirmā pieredze viedpulksteņu pasaulē, tādēļ nojautu, ko var gaidīt. Pirmkārt, pieejama gan 42 mm, gan 46 mm ciparnīca, piedāvājumā trīs krāsas – pusnakts melna, sudraba un rozā zelta. Pirmais iespaids, izpakojot to no kastītes, – tas taču neizskatās pēc gudrā pulksteņa, dikti solīds!

Navigācijai ir divas pogas, apakšējā atver izvēlni, un tad var blandīties pa programmām, skrullējot ikonas ar pirkstu vai arī grozot ciparnīcas ietvaru. Augšējā poga vienkārši piedāvā tikt atpakaļ, saputroties ar pogām nav iespējams. Jāuzteic metāla rāmis – lai cik lempīgi būtu tavi pirksti, neko greizi saspaidīt nevar, jo visur var tikt, ar elegantu tirkšķi griežot ciparnīcu. Ļoti izbaudīju burkānu mizošanas procesu – draugu "WhatsApp" čatā nāk ziņas, pulkstenis uz locītavas novibrē, pakustinu metāla apli un visu ar netīrajām rokām arī izlasu, nekādas bakstīšanās pa ekrānu!

Jāatzīstas, ka tā arī nesadūšojos ar pulksteni doties dušā. Lai gan tas ir ūdensizturīgs, glaunā izskata dēļ nespēju pieņemt, ka tas ir arī peldēšanai un mazgāšanās procesam piemērots. Tāpat ik pa laikam to noņēmu nost, jo šķita par smagu, īpaši pirms došanās čučumuižā.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Īpašs temats ir baterijas darbības laiks. Interneta resursos minēts, ka tā iztur trīs diennaktis, man gan nācās to lādēt katru dienu. Līdz pilnai uzlādei bija jāgaida divarpus stundas, kas, manuprāt, ir visai ilgs laiks. Ja tev ir aktīvāks dzīvesveids, nav īsti skaidrs, kad to lādēt – likt lādētājā uz nakti un iztikt bez miega mērīšanas? Ja ir sēdošs darbs birojā, pirmais, kas atnākot jādara, – jāliek pulkstenis lādēties.

Ieteicams uzreiz sarūpēt "bluetooth" austiņas, jo pulkstenī no telefona var pārsūtīt lejuplādētās dziesmas. "Spotify" aplikāciju gan tur iekšā iedabūt nevar, bet, ja "Spotify" ieslēgts telefonā, kas iebāzts dziļi somā, caur pulksteni dziesmas var pārslēgt un pagriezt skaļāk. Tajā var glabāt arī 200 bildes, tātad teorētiski, plunčājoties baseinā, vari draugiem rādīt atvaļinājuma bildes.

Izaicinājums atstāt telefonu mājās

Vispirms jāizvēlas datu plāns un telefona numurs jāsajūdz ar pulksteņa numuru. Man tas bija pagalam vienkārši – saņēmu īsziņu, kurā teikts, ka stundas laikā jāatbild apstiprinoši, lai telefona numurs tiktu dublēts ar viedpulksteņa numuru. Pēc tam kurjera sūtījumā saņēmu lapu ar QR kodu, kas bija jānoskenē, uzsākot darbu ar pulksteni. Tas arī viss!

Reklāmas mudina drošu sirdi atstāt telefonu mājās, jo pulkstenis der arī zvanīšanai. Teju katrs ir jutis vieglu panikas lēkmi, attopoties, ka telefons kaut kur iegrūsts. Sajūta kā bez rokām – nav, kur ieskatīties, nav, pie kā pieturēties. Noskaņoju sevi, ka pāris stundas izturēšu, tādēļ drošības pēc telefonu izslēdzu vispār un noslēpu zem spilvena.

Pulkstenī četrus kontaktus iespējams pievienot ātrajā izvēlnē, var arī atvērt visu kontaktu sadaļu. Tā nu pirmais zvans bija mammai. Neveiksmīgs, jo aizmirsu, ka austiņas arī jāsavieno ar pulksteni. Kad to izdarīju, viss gāja kā pa sviestu, maķenīt jau jocīgi bija sarunu beigt, piespiežot pogu pulkstenī. Pēc dažām dienām gan gadījās misēklis. Gaidīju svarīgu zvanu, sāka vibrēt pulkstenis, bet telefons bija citā istabā. Kamēr skrēju līdz tālrunim, kaut kā nejauši aktivizēju zvanu un pulkstenī dzirdēju balsi: "Labvakar, Andra, vai dzirdat mani?" Liku pulksteni pie lūpām, sakot: "Jā, jā, dzirdu!" Šķiet, ka sarunu biedrs nenojauta, ka tikai pēc brīža paķēru telefonu un izvēlējos turpināt sarunu tajā. Ērtāk tomēr minūtes desmit runāt tā, nekā sarunāties, izmantojot pulksteni, ja austiņu nav pa rokai.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Stingrais fitnesa treneris

Visjaukākā daļa bija katru rītu, izslēdzot modinātāju, saņemt dienas apskatu ar ziņu, kāda rādās laika prognoze un kas ieplānots kalendārā. Katru dienu tas rādīja arī "šodien ieteicams treniņš". Nu, ja ieteicams, jāklausa vien ir. Jau atkal izslēdzu telefonu, noliku to plauktā un devos uz boksa treniņu, kad pulksteņa baterija rādīja 30%. Pa ceļam minūtes desmit, izmantojot austiņas, sarunājos ar draudzeni, biju arī ieslēgusi riteņbraukšanas treniņu. Pēc 20 minūšu brauciena baterija rādīja vien 10%, tāpēc treniņā pulksteni nemaz neliku uz rokas. Pēc pusotras stundas tas mani sagaidīja ar tiem pašiem 10%, piezvanīju draudzenei, pēc precīzi septiņu minūšu sarunas pulkstenis bija izlādējies un devās dusēt.

Kad nākamreiz devos sportot, uzlādēju to kārtīgi, bet, uzsākot treniņu, neatradu piedāvājumā boksu, tā vietā bija ļoti specifiski vingrojumi – "burpee", dažādu veidu palēcieni, kāju pacelšana trīs veidos. Būsim godīgi, pēc pieciem "burpee" vingrojumiem es nepārslēgšos uz "hanteļu pacelšana uz sāniem". Izvēlējos "cits treniņš" un koncentrējos uz pulsu. Pēcāk izpētīju aktivitāšu piedāvājumu telefonā – amerikāņu futbols, badmintons un pat pastaiga ar sniega kurpēm. Lai gan izvēlējos boksu, pulkstenī tas tā arī neparādījās. Turpināju izmantot "cits treniņš", un pēc stundu ilgas sportošanas parādījās paziņojums, ka pulkstenis ir sakarsis un to turpināt lietot varēs tikai tad, kad atdzisīs.

Sešas aktivitātes pulkstenis atpazīst automātiski, patiesi, ar iešanu un skriešanu nekādu problēmu nebija. Minūtes desmit pēc iziešanas no mājas saņēmu ziņu "Tā turpināt!", bet reizi stundā saņēmu atgādinājumu, ka laiks pastaigai, jo neesmu kustējusies. Tā nudien ir svētīga funkcija. Ļoti glaimojoši, ka pulkstenis ik pa laikam uz manām darbībām parāda smaidīgu sejiņu un pasaka – "Tieši tā!". Ierosinu nākamajam modelim ieviest uzslavu aplikāciju, ļoti patīkami.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Telefonā "Health" sadaļā kādu draugu var izaicināt uz 1:1 sacensībām, bet, tā kā neviens no maniem draugiem tur neparādījās, nevarēju izmēģināt. Diemžēl nav iespējams izveidot izaicinājumu vairākiem cilvēkiem reizē, kā tas bija "Fitbit". Runājot par miega mērīšanu, viss apmierināja – no rīta var redzēt, cikos izdevās aizmigt, cik ilgi gulēju dziļajā miegā. Vienīgi aizvakardienas datus pulkstenī neredzēt – tie jālūko telefonā. Ja aktīvi izmanto pulksteni sportošanai, iesaku ielūkoties kaloriju skaitīšanas sadaļā "Health" aplikācijā. Biju pārsteigta, ka tur veikalos nopērkamā maize pieejama teju pilnā sortimentā!

Rezumē

Vārdu sakot, tas ir mobilais telefons uz rokas! Zvanīšana un īsziņu saņemšana pulkstenī noder, ja jādodas uz kādu mitru vietu vai telefons izlādējies, ja vien pulkstenis nebūs paguvis izlādēties pirmais. Niķis visai ātri izlādēties tam nudien ir. Jau pirmajā kopīgajā vakarā gāju gulēt, kad tas rādīja 37% baterijas, no rīta ar lielu interesi meklēju sava miega ierakstu – un nekā, pulkstenis pa nakti izlādējies! Tā kā telefona zvanus saņemu patiešām reti, nespēju līdz galam izbaudīt zvanīšanas funkciju. Lai ieslīgtu garākās sarunās, nepieciešamas austiņas. Un man pulkstenis, telefons un austiņas izveidoja jocīgu mīlas trijstūri un darbojās negribīgi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Dizains priecē, jo atgādina īstu rokaspulksteni, droši var doties uz smalkām pieņemšanām, komplimentu gūzma garantēta. Turklāt kaut katru dienu var izvēlēties citu ciparnīcu, piešķirot sportiskāku vai elegantāku skatu. Šķiet, funkciju ir tik daudz, ka brīžiem grūti visu aptvert.

Priecē iebūvētais skaļrunis, kas ļauj klausīties mūziku, arī pieminētos burkānus mizojot. Trūkst navigācijas iespēju, un visai kaitinoši, ka lādētājam nepieciešams mikro USB, nevis USB-C, tātad, uz laukiem braucot, līdzi jāņem divi vadi.