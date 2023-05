Mobilā interneta patēriņš turpina strauji augt, bet sarunu ilgums sarūk

Pērn mobilā interneta lietotājs patērējis vidēji 42 GB mēnesī – par 18% vairāk nekā 2021. gadā, kamēr zvanu minūšu ilgums un nosūtīto īsziņu skaits samazinājies, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotie dati par elektronisko sakaru komersantu rādītājiem 2022.gadā.

"Atskatoties uz telekomunikācijas nozares attīstību pērn, joprojām būtisku ietekmi uz nozares pārmaiņām atstāj attālinātās darba un mācību iespējas, kas veicināja aktīvu interneta pakalpojuma izmantošanu. Būtiski pieaudzis tieši mobilā interneta patēriņš, kamēr lietotāju sarunu ilgums mobilā tīklā sarucis. Tas skaidrojams ar augošu popularitāti izmantot dažādas aplikācijas saziņai ar kolēģiem, draugiem, neveicot zvanu izmantojot mobilā tīkla balss pakalpojumu. Tikmēr fiksētā tīkla balss pakalpojumam – salīdzinot ar mobilā tīkla balss pakalpojumu, loma pakalpojumu tirgū aizvien samazinās. Tomēr pozitīvi, ka fiksētā interneta lietotājiem tiek pakāpeniski nodrošināti arvien lielāki pieslēguma ātrumi," stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Kopējie elektronisko sakaru komersantu sniegto pakalpojumu ieņēmumi pieauga par 5,3%, sasniedzot 562 milj. eiro. Lielākie operatori – SIA "LMT", SIA "Tele2", SIA "Bite Latvija" un SIA "Tet" – veidoja 81% lielu tirgus daļu. Elektronisko sakaru operatoru skaits Latvijā turpina samazināties, un aktīvo reģistrēto komersantu skaits 2022.gada beigās bija 220 komersanti.

Ņemot vērā elektronisko sakaru pakalpojumu tarifu pieaugumu 2022.gadā, ieņēmumi par mobilā interneta pakalpojuma sniegšanu pieauguši par 9,2%, fiksētā interneta pakalpojumu – 5,6%, bet par balss sakaru pakalpojumu mobilā tīklā – 11,5%. Piemēram, par īsziņu pakalpojuma izmantošanu, operatoru ieņēmumi auguši 26,6% apmērā, kur daļa ieņēmumi gūti, nodrošinot liela apjoma jeb mārketinga īsziņu nosūtīšanu.

SPRK apkopoti dati liecina, ka pērn Latvijā bija 3 miljoni mobilo pakalpojumu pieslēgumu, no kuriem 2,2 milj. bija mobilā interneta pieslēgumu, kurus lietotāji izmantoja interneta lietošanai telefonā, datorā vai planšetdatorā, kamēr fiksētā interneta pieslēgumu skaits samazinājies par 0,2%. Salīdzinot ar 2021.gadu, ir pieaudzis to lietotāju skaits (par 1,6%), kas mobilo internetu lieto tieši telefonā. Savukārt pieslēgumu skaits, kur interneta pakalpojumu lieto datorā vai planšetdatorā, izmantojot mobilā interneta rūteri, 2022.gada beigās bija 400 045. No tiem lielākoties 71% ir fizisko personu (mājsaimniecību) pieslēgumi.

Mobilā interneta pakalpojumu, kuru lietotāji izmanto telefonā vai datorā, Latvijā sniedz trīs operatori – SIA "LMT", SIA "Tele2" un SIA "Bite Latvija". No kopējā mobilā interneta pieslēgumu skaita Latvijā, SIA "LMT" pakalpojumu nodrošina 38,31% pieslēgumu, SIA "Tele2" līdzvērtīgi – 38,28% un SIA "Bite Latvija" – 23,4%.

Lietotāji turpina aktīvi izmanot mobilā interneta pakalpojumu, piemēram, pērn viens lietotājs vidēji mēnesī patērējis 42 GB. Jāatzīmē, ka lietotāji mobilo internetu datorā vai planšetē izmantojuši vairāk nekā telefonā. Tas iespējams skaidrojams ar lietotāju izvēli skatīties video saturu, tostarp televīziju, izmantojot internetā pieejamās platformas. Interneta apjoms, kas patērēts, lietojot mobilo internetu datorā, palielinājies par 23%, bet mobilā interneta apjoms, ko lietotājs patērējis savā telefonā – 8%.

Mobilā tīklā vidēji mēnesī viens lietotājs norunājis 3h 52min, kas ir par 8,9% mazāk nekā 2021.gadā un nosūtījis 32 īsziņas (par 13,4% mazāk, salīdzinot ar 2021.gadu). Novērots, ka mobilā tīkla lietotāji pērn aktīvāk veikuši tieši starptautiskos zvanus – minūšu skaits palielinājies par 8%. Turpretī iekšzemes zvani bijuši retāk – iekšzemes izsaukumu minūšu skaits samazinājies par 6,8%. Tikmēr fiksētā tīklā lietotājs vidēji mēnesī norunājis vien 55 minūtes.

Balss sakaru, interneta un televīzijas pakalpojumu pieslēgumu skaits turpina samazināties. Pērn lielākais fiksētā tīklā pakalpojumu sniedzējs SIA "Tet", balss sakaru pakalpojumu nodrošināja 39% pieslēgumu (par 14% mazāk, salīdzinot ar 2021.gadu). Savukārt interneta pakalpojumu SIA "Tet" nodrošināja 50% pieslēgumu no kopējā fiksētā platjoslas interneta pakalpojuma pieslēgumu skaita, vienlaikus SIA "Baltcom" – 20% un SIA "BALTICOM" nodrošināja 15%, savukārt 16% – pārējie komersanti.

2022. gadā no visiem fiksētā interneta pieslēgumiem, optisko interneta pieslēgumu skaits Latvijā veidoja 76%. No kopējā pieslēguma skaita mājsaimniecību segmentā optisko interneta pieslēgumu izmantojuši 71% mājsaimniecību. Pērn par 2,4% palielinājies to interneta pieslēgumu skaits, kam nodrošināts pieslēguma ātrums virs 100 Mbiti/s. Vienlaikus 38% no visiem interneta pieslēgumiem nodrošināts pieslēguma ātrums virs 300 Mbiti/s.

Turpina pieaugt to lietotāju skaits, kuri izvēlas skatīties televīziju, izmantojot televīzijas programmu izplatīšanas platformas internetā, izmantojot priekšrocību skatīties televīziju dažādās ierīcēs – datorā, planšetdatorā, viedtālrunī. Tikmēr samazinājies lietotāju skaits, kas izvēlas televīzijas pakalpojumu, ko nodrošina kabeļtelevīzija, interaktīvā IP televīzija, virszemes televīzija vai satelīttelevīzija.