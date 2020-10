Nākamgad pasaulē būs jāaizpilda 3,5 miljoni kiberdrošības nozares vakanču

Vairākus gadu desmitus pēc iznākšanas no IT paspārnes kiberdrošības profesija ir nonākusi svarīgā pagrieziena punktā, liecina jaunākais "PwC" pārskats "Global Digital Trust Insights 2021: Cybersecurity comes of age".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārskata pamatā ir atbildes, ko snieguši 3249 aptaujātie uzņēmumu vadītāji un tehnoloģiju kompāniju direktori visā pasaulē. Aptaujāto atbildes koncentrējas piecās galvenajās jomās – kiberstratēģijas aktualizēšana, kiberkomandu sagatavošana nākotnes izmaiņām, atvēlēto budžeta līdzekļu maksimāla izmantošana, investēšana līdzvērtīgu apstākļu nodrošināšanai cīņā pret uzbrucējiem un noturības uzlabošana.



96% aptaujāto uzņēmumu vadītāju atzīst, ka Covid-19 ietekmē ir mainījuši savu kiberdrošības stratēģiju. Arvien vairāk uzņēmumu vadītāju paredz lielāku varbūtību, ka ikvienā biznesa lēmumā tiks ņemti vērā kiberdrošības aspekti, šogad uz to norādījuši 50% aptaujas dalībnieku, savukārt pērn tikai 25%. Uzņēmumu vadītāji norāda, ka digitalizācija attīstās pārsteidzošā tempā, pārsniedzot iepriekš izteiktās prognozes, tāpēc šobrīd ir svarīgi līdzsvarot tehnoloģiju iespējas un biznesa vajadzības, la veiksmīgi pielāgotos esošajiem apstākļiem. Inovācijas un tehnoloģijas maina apstākļus, kuros uzņēmumiem jācīnās ar kiberuzbrucējiem. Stratēģiska pāreja uz progresīvām tehnoloģijām, drošības pasākumu pārstrukturēšana, liecina par progresu cīņā ar uzbrucējiem, bet to var panākt tikai ar investīcijām tehnoloģijās, procesos, kapacitātēs un darbiniekos.

Viena no kiberdrošības nozares problēmām ir kvalificētu darbinieku trūkums. 2021. gadā, pasaulē būs jāaizpilda 3,5 miljoni kiberdrošības vakanču. Arī aptaujas dalībnieki norāda, ka plāno 2021. gadā plāno palielināt kiberdrošības speciālistu skaitu uzņēmumā, pieņemot darbā jaunus darbiniekus vai attīstot esošo darbinieku prasmes.

"Ņemot vērā Covid-19 sekas, daudziem uzņēmumiem nācās pārskatīt un pārveidot savu kiberdrošības stratēģiju. Kiberuzbrukumi var radīt uzņēmumam neparedzētus un ievērojamus zaudējumus. Ar automatizācijas un tehnoloģiju racionalizācijas palīdzību uzņēmumi var stiprināt savu kibernoturību, vienlaikus ierobežojot potenciālos zaudējumus," norāda "PwC Information Technology Services" valdes loceklis, Kiberdrošības un privātuma pakalpojumu vadītājs Baltijas valstīs un Ukrainā Edgars Šacs,

Prioritātes cīņā ar kiberdraudiem ir sekmīgu uzbrukumu prevencija, ātrāks reakcijas laiks uz traucējumiem, lielāka pārliecība par spēju kontrolēt apdraudējumus un uzlabota klientu pieredze. Šis gads ir bagāts ar daudziem nepieredzētiem notikumiem, un uzņēmumi un kiberorganizācijas novēro strauju pikšķerēšanas gadījumu pieaugumu, tāpēc plāno palielināt noturības testēšanu, lai kritiskie biznesa pakalpojumi funkcionētu pat tad, ja atgadās darbību traucējošs kiberuzbrukums. Aptaujas dati liecina, ka apdraudējumu saraksta augšgalā ierindojas lietu internets un mākoņpakalpojumu sniedzēji, savukārt kā apdraudējums ar būtiski negatīvāko ietekmi norādīts kiberuzbrukums mākoņpakalpojumiem.