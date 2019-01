Ne tik neglīti kā iepriekš — 'Apple' izlaiž bateriju vāciņus jaunajiem 'iPhone'

Reti kurš uzņēmuma produkts bija izpelnījies tik lielu estētu nosodījumu kā pirms pāris gadiem izlaistie "iPhone" bateriju vāciņi. Neveiklais kūkums uz vāciņa muguras tikai retajam šķita pievilcīgs. Tomēr bateriju vāciņi ir noderīgi un populāri, tāpēc "Apple" piedāvā tādus arī jaunajiem "iPhone" modeļiem.

Jaunie vāciņi ir pieejmi "iPhone XS", "XS Max" un "XR" modeļiem. "Apple" neatklāj akumulatoru ietilpību, taču norāda to darbības potenciālu. Tā, piemēram, "iPhone XS" ar šo baterijvāciņu nodrošinās līdz pat 33 stundām sarunu režīmā, 21 stundu interneta lietošanu un 25 stundas video atskaņošanu. "XR" un "XS Max" modeļiem šie parametri ir attiecīgi lielāki.

"Smart Battery Case" vāciņā ir iestrādāta arī "Qi" standarta bezvadu uzlādes antena, kas ļauj vāciņa un telefona uzlādei izmantot bezkontakta lādētājus.

Vāciņi pieejami baltā un melnā krāsā un to cena Eiropas tirgū ir 149 eiro.

Apple's Smart Battery Case is so ugly it's almost sarcastic https://t.co/tEd3iryb5h pic.twitter.com/OuQflDiC3J

— WIRED UK (@WiredUK) December 8, 2015