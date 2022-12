Nobalso par 'Platīna peles 2022' nominantiem

Jau piecpadsmit gadus par atskaites punktu Latvijas digitālajā attīstībā un tās sasniegumu izvērtēšanā kļuvusi Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) izveidotā balva "Platīna pele". Šogad balva tiks pasniegta sešās galvenajās kategorijās, neskaitot atsevišķu uzņēmumu un organizāciju sarūpētās speciālbalvas. Aicinām portāla "Delfi" lasītājus iepazīties ar nominantiem un izlemt, kurš būtu pelnījis "Platīna peles 2022" Sabiedrības simpātiju speciālbalvu.

Balsošana norisinās LIKTA "Facebook" lapā https://ej.uz/likta-balsosana līdz 06.12.2022. plkst 23.59.

Balvas ieguvēji tiks paziņoti LIKTA gadskārtējā konferencē "Digital Essentials 2023" 7. decembrī. Finālists, kura pieteiktais projekts būs ieguvis lielāko "Facebook" "like" skaitu, saņems "Platīna peles" Sabiedrības simpātiju balvu.

Nominācijā "Uzņēmuma digitālā transformācija" mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā finālā iekļuvuši SIA "Gammaplasts" ar veikto ražošanas procesu digitalizāciju, SIA "Autoskola Einšteins" ar savu digitālo transformāciju un SIA "Lursoft IT" ar sankciju risinājumiem – monitoringu un automātisko pārbaudi. Savukārt lielo uzņēmumu kategorijā – SIA "Vidzemes slimnīca" ar balss atpazīšanas sistēmas ieviešanu ārstniecības dokumentācijas digitalizācijā, AS "Sadales tīkls" ar viedo skaitītāju uzstādīšanas programmu un SIA "Tet" ar biznesa atbalsta sistēmu ieviešanu, optimizējot pārdošanas, piegādes un klientu apkalpošanas iespējas.

Nominācijā "Valsts digitālā transformācija" pakalpojumu kategorijā finālā iekļuvuši Valsts ieņēmumu dienests ar elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu "Importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem", Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ar Pacientu portālu un Valsts zemes dienests, atverot visas tā rīcībā esošās datu sistēmas. Savukārt sistēmu kategorijā – Valsts kanceleja ar Vienoto tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālu, Būvniecības valsts kontroles birojs ar Aizsargāto lietotāju datu informācijas sistēmu un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ar dispečerizācijas risinājuma "Emy" pilnveidošanu un uzturēšanu "Emy Tab Android" lietotnē.

Par labākā E-skolotāja godu finālā sacentīsies Āgenskalna Valsts ģimnāzijas bioloģijas, datorikas un programmēšanas skolotāja Agnese Kramēna-Juzova, Rīgas Juglas vidusskolas kultūras kursu un sociālo zinību skolotājs Ļevs Rusilo un Siguldas pilsētas vidusskolas programmēšanas skolotāja Ance Kancere.

Par Labākās kiberdrošību veicinošās iniciatīvas balvu spēkosies Liepājas pašvaldības organizētais Kiberdrošības simulācijas tests un e-apmācības Liepājas pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kā arī igauņu kompānijas "Veriff" izstrādātā sejas atpazīšanas sistēmas integrācija videokonferences funkcionalitātē, kas tiek izmantota Latvijas Zvērinātu notāru padomes portālā latvijasnotars.lv.

Balvai "Women for IT – sieviešu iesaistes veicināšana digitālajos darbos un IT nozarē" nominēti SIA "Accenture" ar mācību programmu "SheGoesTech", SIA "Mitigate" ar izaugsmes programmu jaunietēm "Beat IT" un "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle par dalību projektā "Women4IT". Konkrētajā kategorijā Latvijā Platīna pele tiks pasniegta pirmo reizi. Starptautiskas partnerības projekts WOMEN4IT (Nr. 2017-1-094) tiek finansēts Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas fonda jauniešu nodarbinātības programmas ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt jaunu sieviešu iesaisti IKT profesijās un digitālajos darbos.

Savukārt speciālbalvai "Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums" nominēti Failiem.lv dokumentu vadības, koplietošanas un e-parakstīšanas sistēma, SIA "Visma Enterprise" izveidotais "Visma" paraksts klientiem un SIA "Ģeotelpiskie risinājumi" elektroniskā paraksta "eZīmogs" integrācija uzņēmuma klientu vadības un uzskaites sistēmā.

Konferences "Digital Essentials 2023" tiešraidi būs iespējams vērot LIKTA "Facebook", portālā "Delfi" un LMT vedtelevīzijā https://viedtelevizija.lv/. Interesenti tiek aicināti reģistrēties konferencei LIKTA mājaslapā https://likta.lv/likta-konference-2022/, tur iespējams iepazīties arī ar pilnu konferences programmu.

Konferences galvenie atbalstītāji – tehnoloģiju uzņēmumi "LMT" un "Tet", partneri "Emergn", Latvijas Digitālās inovācijas centrs, Latvijas valsts meži, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un projekts "Women4IT". Informatīvais atbalstītājs – portāls "Delfi".