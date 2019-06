No smaga televizora, kuru var panest tikai divi fiziski spēcīgi cilvēki, līdz platekrāna sarullējamam televizoram, ko paķert padusē, – zilo ekrānu ražotāji spēruši daudzus soļus tehnoloģisko risinājumu attīstībā, taču atklāts paliek jautājums, cik no jaunatklātā ir patiesi nepieciešams ikdienas lietotājam. Viena no šādām diskusijām saistās ar televizoru 4K un 8K izšķirtspēju. Portāls "Delfi" aptaujāja nozares ekspertus, palīdzot lasītājiem saprast, vai skaistā iekārta veikala skatlogā būs noderīga arī mājas apstākļos.

8K ekrānu izšķirtspēja ir 7680x4320 pikseļi, kamēr 4K ekrāniem tā ir 3840x2160 pikseļi, līdz ar to kopējais 8K pikseļu skaits četras reizes pārsniedz 4K izšķirtspēju. Tas, kā sola ražotāji, nodrošina tādu izšķirtspējas kvalitāti, kurā skatītājs videomateriālā spēs gluži kā dabā saredzēt vismazāko detaļu aprises. Piemēram, dabas video izteiksmīgi būs nevis tikai vaļu graciozie lēcieni, bet arī mazāko planktonu kustības. Šis sasniegums tika uzsvērts, gan parādoties 4K ierīcēm, kas tagad kļuvušas ievērojami lētākas, gan aizvien vairākus tūkstošus vērto 8K iekārtu reklāmas materiālos.

Ražotāji gan nevēlas konkurēt tikai savā starpā, bet pieteikuši ambīcijas konkurencē ar kinoindustriju. Tā, Latvijā šī gada sākumā parādoties pirmajiem 8K televizoriem, režisors Andris Gauja "Samsung" izplatītā paziņojumā norādīja, ka 8K esot draudzīga dunka kino ražotājiem un kinoteātriem, paskaidrojot, ka pasaules kinoindustrijā lielākā daļa filmu joprojām tiek izlaista vien 2K izšķirtspējā, retāk – 4K. Portāls "Delfi" nosūtīja jautājumus arī "Forum Cinemas" kinoteātrim, sniedzot iespēju komentēt režisora Gaujas izteikumus par 8K konkurenci ar kinoindustriju, taču atbilde aizvien vēl nav saņemta.