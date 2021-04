Nopirkt mobilo telefonu tagad var būt pagrūti

Šodien Latvijā stājušās spēkā izmaiņas tirdzniecības ierobežojumos, kas ienesušas haosu mobilo sakaru operatoru salonu darbībā. Daļā salonu tagad atļauts sniegt tikai pakalpojumus, bet tirdzniecība ir aizliegta, kā rezultātā, piemēram, klients var saņemt telefona SIM karti, bet telefonu jādodas pirkt citur, ārpus Rīgas – pat uz citu pilsētu.

Valdības lēmums un tirdzniecības ierobežojumu pārskatīšana tiešā veidā ietekmē mobilo sakaru operatoru salonu un veikalu darbību. Ņemot vērā Ministru kabineta 1. aprīļa lēmumu, sākot ar šodienu, 7. aprīli jaunie noteikumi nosaka to, ka tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 m2, darbojas tikai veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta, veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), optikas preču veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas.

Elektronisko sakaru iekārtas, kuras iepriekš bija atļauts tirgot mobilo sakaru operatoru salonos, kas atrodas tirdzniecības centros, šajā sarakstā nav minētas, portālam "Delfi" skaidro mobilo sakaru operatora "LMT" pārstāvis Valdis Jalinskis. "Ievērojot visus valstī spēkā esošos ierobežojumus un jaunos noteikumus, daļā "LMT" klientu centru varēs iegādāties visa spektra pakalpojumus, sakaru ierīces un viedierīces, bet daļā varēs saņemt tikai operatoru pakalpojumus un neko vairāk," viņš saka.

""Tele2" klientu centros, kas atrodas lielajos tirdzniecības centros (lielāki par 7000m2), tagad var saņemt tikai pakalpojumus. Tie turpmāk arī vairs nekalpos kā internetā pasūtīto preču saņemšanas punkti. Savukārt "Tele2" klientu centros, kas atrodas tirdzniecības vietās, kurās platība ir mazāka par 7000m2, arī turpmāk varēs iegādāties iekārtas, kā arī saņemt pakalpojumus un internetā pasūtītās preces," papildina arī "Tele2" komercdirektors Raivo Rosts.

Nesaskata loģiku

"Mēs, protams, respektējam valdības lēmumu un esam pārkārtojuši savus iekšējos darba procesus, lai pēc iespējas labāk pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Vienlaikus ceram, ka valdība veiks precizējumus, jo šobrīd šie jaunie noteikumi ir visai pretrunīgi un dažbrīd pat var kavēt to mērķu sasniegšanu, kuru dēļ valdība šos noteikumus izstrādāja. Piemēram, ja kādam "Tele2" klientam Valmierā pazūd telefons, tad viņš SIM karti var saņemt "Tele2" centrā Valmierā, bet jaunu telefonu var dabūt tikai Cēsīs, jo tur "Tele2" klientu centrs atrodas tirdzniecības vietā, kuras platība ir mazāka par 7000m2," stāsta Rosts.

"Mūsuprāt, atsevišķi ierobežojumi būtu jāprecizē, jo šobrīd nav īsti skaidrs, kā tos precīzi interpretēt. Piemēram, ja potenciālais klients atnāk uz veikalu un vēlas iegādāties jaunu mobilā telefona pieslēgumu, tad būtu tikai loģiski, ka viņam vienlaicīgi var pārdot arī telefonu, jo, lai varētu izmantot mobilo sakaru pakalpojumus, ir nepieciešams gan pieslēgums (SIM karte), gan telefons. Jaunie noteikumi lielajos tirdzniecības centros šobrīd ļauj pārdot mobilo sakaru pieslēgumu, bet telefonu, kas nepieciešams pakalpojuma izmantošanai, neļauj," norāda "Tele2" komercdirektors.

"LMT" pārstāvis informē, ka mobilo sakaru operatoram ir 54 klientu centri visā Latvijas teritorijā – 36 no tiem ir izvietoti reģionos, 18 – Rīgā. Pilnvērtīgai darbībai būs atvērti 35 klientu centri, kuros klienti var iegādāties visu, bet 19 klientu centri (lielākoties Rīgā) būs atvērti un darbosies ierobežotā režīmā, tostarp klientu centri lielajos un iecienītākajos tirdzniecības centros tādos kā "Alfa", "Akropole" un "Spice". "Lai spētu apmierināt klientu vajadzības, vienlaikus ievērojot valstī spēkā esošos ierobežojumus, lielu uzsvaru liekam uz attālinātās pārdošanas veicināšanu," uzsver Jalinskis.

Jautāts, kā vērtē noteiktos ierobežojumus, viņš atbild: "Ņemot vērā jauno realitāti, kādā ikviens sabiedrības loceklis ir spiests dzīvot pandēmijas dēļ, savstarpējās komunikācijas iespējas ir vitāli nepieciešamas šajos apstākļos, tāpēc būtu svarīgi, lai sabiedrībai ir brīvi pieejamas attālinātās sazināšanās iekārtas un to palīglīdzekļi. Pašreizējie ierobežojumi apgrūtina iespējas iedzīvotājiem iegādāties sakaru līdzekļus. Telekomunikācijas iekārtas un to pakalpojumi ir pielīdzināmi pirmās nepieciešamības preces statusam, tāpēc būtu jāatļauj to tirdzniecība arī klientu centros, kuri izvietoti tirdzniecības centros ar platību lielāku par 7000 m2, kā tas bija līdz šim."

Ierobežojumi vairs pārāk nepārsteidz

Mobilo sakaru operatora "Bite" pārstāve Una Ahuna-Ozola, lūgta komentēt situāciju, uzsver, ka uzņēmums "pieņem valstī noteiktos ierobežojumus un tos ievēro". Vienlaikus viņa piebilst: "Klienti tik padziļināti ar ierobežojumiem nav iepazinušies, tāpēc pastiprināti veicam skaidrojošo darbu, kāpēc konkrētās preces konkrētajā salonā iegādāties nevar, bet citā salonā, citā tirdzniecības vietā var." Kopumā klienti izturoties ar izpratni, jo "pandēmijā dzīvojam jau vairāk nekā gadu".

"Ierobežojumi stājās spēkā šodien un līdz šim neesam novērojuši lielu nesapratni no klientu puses. Protams, ka nesapratne un neapmierinātība parādīsies vismaz daļai klientu. Iespējams, klienti Rīgā būs neapmierinātāki, jo Rīgā izvietots lielākais īpatsvars klientu centru, kas atrodas lielos tirdzniecības centros. Tāpēc šobrīd aicinām klientus maksimāli izmantot "LMT" e-veikalu, jo šobrīd spējam nodrošināt iekārtu piegādi vienas dienas laikā," papildina Jalinskis.

"Gada laikā cilvēki situācijai ir pielāgojušies. Pandēmijas laikā cilvēki arvien vairāk sāka izmantot digitalizācijas sniegtās iespējas, un pieredze visā pasaulē liecina, ka gan apmeklējumu skaits, gan pirkumi e-kanālos ir pieauguši un izaugsme turpināsies arī nākamajos gados," uz interneta sniegtajām iespējām norāda arī "Bites" pārstāve. "2020.gadā panācām, ka pieprasījums pēc tehnoloģijām un pakalpojumiem "Bites" e-komercijas kanālos bija ievērojami lielāks nekā iepriekš prognozēts un pieauga par 85%, salīdzinot ar 2019. gada rādītājiem. Augšupejoša tendence saglabājas arī šobrīd," viņa teic.

"Kopumā visstraujāko pieprasījumu piedzīvojušas gan sadzīvei, gan izklaidei un attālinātam darbam būtiskas tehnoloģijas – portatīvie datori, viedtālruņi, televizori, gudrie putekļu sūcēji un spēļu konsoles. Tāpat klienti aktīvi izmantoja e-komercijas kanālus, lai pieslēgtu/atslēgtu balss pakalpojumus, mainītu tarifu plānus vai pieslēgto mobilo datu apjomus. Svarīgi atzīmēt, ka "Bites" saloni bija slēgti tikai martā un aprīlī, tomēr klienti saglabāja paradumu turpināt iegādāties tehnoloģijas un pakalpojums attālināti," informē Ahuna-Ozola.

Telefonu deficīta neesot

Jautāti, vai pandēmija nesusi arī viedtālruņu deficītu, mobilo sakaru operatori norāda, ka tālruņi klientiem tiek nodrošināti.

"Šobrīd mēs spējam apmierināt klientu vēlmes pēc visām iekārtām," apgalvo "Tele2" komercdirektors. Arī "LMT" pārstāvis pauž: "Šobrīd preču deficīta nav, jo "LMT" ir iekārtu krājumi."

"Bites" pārstāve apliecina, ka "mobilo telefonu sortimentā nav novērojams deficīts".

"Pēdējā gada laikā, pandēmijas ietekmē, visā pasaulē strauji audzis pieprasījums pēc portatīvajiem datoriem, līdz ar to šajā kategorijā visā pasaulē ir novērojams deficīts. Tāpēc klienti var saskarties ar to, ka izvēlētā prece nav noliktavā vai ir jāgaida ilgāk, kamēr to piegādās. Globālais datortehnikas deficīts ir novedis pie tā, ka daži ražotāji ir pacēluši portatīvo datoru cenas," viņa norāda uz citu produktu grupu.