Norisināsies jaunuzņēmumu ekosistēmas forums 'Startup Day'

Piektdien, 9. septembrī, divas inovāciju ekosistēmas organizācijas - Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija "Startin.LV" un nodibinājums "TechHub Riga" organizē "Startup Day" + "Startup BBQ" jaunuzņēmumu komūnas forumu.

Aktivitātes ilgs no rīta līdz vakaram, un šajā laikā varēs uzzināt vairāk par jaunuzņēmumu ekosistēmu un tās aktualitātēm, kā arī tīkloties ar nozares vadošajiem ekspertiem. Pasākums ir bez maksas un notiek angļu valodā.

"Startup Day" ir "Startin.LV" organizēts un Rīgas domes atbalstīts ikgadējs notikums, kas pulcina jaunuzņēmumu pārstāvjus, ekosistēmas politikas veidotājus, viedokļu līderus, investorus un atbalstītājus un citus ekosistēmas dalībniekus, lai pārrunātu šī brīža pārbaudījumus, gūtu platformu neērtu, bet svarīgu jautājumu uzdošanai, un satiktu domubiedrus sarunām par nākotnes izaugsmes prioritātēm.

Tam sekos divas padziļinātas paneļdiskusijas – "Riga of Today vs Riga of Tomorrow" un "VC Investment Outlook: Snakes or Ladders?". Pirmajā diskusijā piedalīsies pārstāvji no Rīgas domes, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un inovāciju kustības VEFRESH, apspriežot tēmu loku par pilsētā strauji augošo startup komūnu, kas būtu nepieciešams tās turpmākai nostiprināšanai un attīstībai. Savukārt investīciju jomu apspriedīs pārstāvji no valsts attīstības finanšu institūcijas "Altum", eņģeļu investoru sindikāta "BADideas.fund"¸ akseleratora "Buildit Latvia" un Latvijas Biznesa eņģeļu tīkla LatBAN – sarunā fokusējoties uz svarīgāko, kas jaunuzņēmumu dibinātājiem būtu jāzina par investīciju vidi nemiera pilnajā 2022. gadā un tuvākajā nākotnē.

Rīta puses noslēgumā būs iespēja uzzināt vairāk par vienu no lielākajiem pēdējā laika notikumiem ekosistēmā – "Nordigen" exit stāstu (šī gada jūlijā tas tika pārdots starptautiskajam tiešo banku maksājumu jomas uzņēmumam "GoCardless").

Pēc tam sekos īsas, taču daudzveidīgas diskusijas un paziņojumi no Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem – universitātēm, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, vairākiem Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta centriem, kā arī jaunuzņēmumiem.

Vakarpusē visi dalībnieki un viesi tiek aicināti doties uz Spīķeriem, kur jaunuzņēmuma "Printify" pagalmā plkst. 18:00 sāksies tīklošanās pasākums "Startup BBQ". "Startup BBQ" organizē "TechHub Riga" un atbalsta Rīgas dome un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pasākuma norises vietā atradīsies arī LIAA stends, kurā būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, satikt LIAA Jaunuzņēmumu nodaļas darbiniekus, saņemt konsultāciju un uzzināt vairāk par sniegto atbalstu.