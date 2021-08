Norvēģijas elektroniskās identitātes pakalpojumu sniedzējs "Signicat" iegādājies uzņēmumu "Dokobit", kas nodrošina e-parakstīšanās pakalpojumu, informē uzņēmumu pārstāvji.

Šis darījums nostiprinās abu uzņēmumu pozīcijas Baltijas un Skandināvijas valstu tirgos un ļaus sasniegt līderpozīcijas arī citviet Eiropā.

"Lai saglabātu konkurētspēju strauji augošajā e-paraksta tirgū Eiropā, ir ļoti svarīgi rīkoties ātri. Pat ar visām nepieciešamajām zināšanām un resursiem laiks līdz produkta laišanai tirgū joprojām ir viens no vissvarīgākajiem faktoriem, kas var ietekmēt uzņēmuma panākumus nākotnē. Mūsu mērķis vienmēr ir bijis iekarot Eiropu. Kopā ar "Signicat" mēs varēsim to paveikt daudz ātrāk. Izmantojot "Signicat" plašo elektroniskās identitātes (eID) rīku klāstu, mēs varēsim koncentrēties uz inovatīvu e-parakstīšanās risinājumu attīstīšanu," saka uzņēmuma "Dokobit" vadītājs Gintas Balčiūnas.

Saskaņā ar medija "Financial Times" datiem, "Signicat" ir viens no visstraujāk augošajiem uzņēmumiem Eiropā. Tā ieņēmumi palielinājās no 24 miljoniem eiro 2019.gadā līdz 42 miljoniem eiro 2020.gadā. "Signicat" tāpat kā "Dokobit" ir viens no retajiem kvalificētajiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Savienības (ES) Uzticamo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Šogad uzņēmums "Signicat" ir iegādājies vēl divus citus uzņēmumus - norvēģu "Encap Security" un pasaulē vadošo asinhrono attēlu atpazīšanas pakalpojumu sniedzēju Spānijas uzņēmumu "ElectronicIDentity". Tādējādi "Signicat" nostiprina vadošo pozīciju Eiropā RegTech jeb tehnoloģisko risinājumu finanšu iestādēm jomā.

Šī pirkšanas darījuma ietvaros ieguvēji ir abi uzņēmumi, kam būs iespēja paplašināties gan ģeogrāfiski, gan nodrošināt klientiem iespēju saņemt vairākus pakalpojumus no viena uzņēmuma. Uzņēmums "Signicat" ir spēcīgs risinājumos, kas attiecas uz eID, savukārt "Dokobit" stiprā puse ir elektroniskās parakstīšanās pakalpojumi. Klientiem būs pieejams pilns eIDAS pakalpojumu klāsts - sākot ar eID izsniegšanu un beidzot ar elektronisko parakstīšanos. Uzņēmums spēs nodrošināt elektroniskā dokumenta uzraudzību visā tā dzīves cikla laikā. Tāpat būs iespēja nodrošināt pārrobežu elektronisko dokumentu parakstīšanas pakalpojumu pieejamību pat tajās valstīs, kur iepriekš tehnoloģisku iemeslu dēļ tas nebija iespējams.

""Dokobit" un "Signicat" uzņēmumiem ir ļoti līdzīgas kultūras, biznesa un tehnoloģiskās vērtības. Ar "Dokobit" mēs iegūsim piekļuvi strauji augošai Eiropas e-paraksta tirgus daļai un arī talantīgai komandai. Kopīgi mēs varam sasniegt mērķi kļūt par vienīgo digitālās identitātes pakalpojumu sniedzēju, kas nepieciešams uzņēmumiem, lai nodrošinātu drošu pakalpojumu pieejamību klientiem Eiropā," saka "Signicat" uzņēmuma vadītājs Asgers Hatels (Asger Hattel).

Elektroniskās parakstīšanās pakalpojumus "Dokobit" turpinās nodrošināt ar savu zīmolu.

Darījuma summa netiek atklāta. Darījumā juridiskās konsultācijas nodrošināja uzņēmumi "Ellex", "Sorainen" un "Wikborg Rein".