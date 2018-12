Noskaidrotas Rīgas populārākās Ziemassvētku iepirkšanās vietas un saspringtākie laiki

Atklātas iecienītākās Ziemassvētku dāvanu iepirkšanās vietas un laiki, balstoties uz "Taxify" aplikācijas pagājušā gada datiem. Nav pārsteigums, ka iecienīti ir tieši lielie iepirkšanās centri. Vienlaikus, dati liecina, ka "Taxify" klienti Rīgā svētku iepirkumus kopumā plānojuši savlaicīgāk nekā citās Eiropas pilsētās.

Iepriekšējā gadā Ziemassvētku laikā "Taxify" klientu vidū populārākie iepirkšanās galamērķi bija tieši lielākie iepirkšanās centri – "Spice", "Alfa", "Galerija Centrs", "Domina" un "Rīga Plaza". Šī gada dati liecina, ka rīdzinieku populārāko iepirkšanās vietu saraksts, visticamāk, nemainīsies.

Dati liecina, ka pērn "Taxify" klienti aktīvi iepirkušies, sākot no 19. decembra līdz pat 24. decembra vakaram. Aktīvākā iepirkšanās diena bijusi tieši 20. decembris, kas bija ceturtdiena - šajā dienā "Taxify" vadītāji saņēma izsaukumus uz un no tirdzniecības centriem jau sākot no 9.00 rītā līdz pat vēlam vakaram. Turpretī intensīvākā stunda bija 21. decembra vakars pēc darba laika beigām, no plkst. 19.00 līdz 20.00, kad takšu pakalpojumus, lai dotos dāvanu medībās, izmantoja lielākais skaits klientu. Intensīva aktivitāte bija novērojama arī sestdien un svētdien visas dienas garumā, līdz pat Ziemassvētku vakaram, kas varētu būt izskaidrojams ne tikai ar svētku vakara tuvošanos, bet arī ar nedēļas nogali, kad pirkumiem var atvēlēt vairāk laika.

Klientiem, kuri vēlas izvairīties no aktīvākās cilvēku plūsmas, labākā izvēle būs doties dāvanu pirkumos pusdienlaikā, jo mazākā aktivitāte nedēļā pirms Ziemassvētkiem novērota tieši darba dienas vidū ap 13.00-15.00. Tas noteikti ļaus izvairīties ne tikai no sastrēgumiem ielās, pūļiem iepirkšanās centros un veikalu rindās. Zema aktivitāte novērota arī gan pirmssvētku dienas, 23. decembra, gan arī 24. decembra rīta cēlienā, mazāk izsaukumu bija arī 23. decembra vakarpusē. Turpretī intensīvākā stunda "Taxify" aplikācijā abās dienās bija periodā no 17.00 līdz 18.00, un aktivitāte turpinājās arī 24. decembra vakarā, kad klienti devās iegādāties pēdējos aizmirstos pirkumus.

Avots: "Taxify"

"Svētku laiks ir ļoti saspringts, un redzam, ka šajā periodā "Taxify" bieži izmanto arī auto īpašnieki, lai aiztaupītu sev satraukumus, liekas raizes un neērtības," teic "Taxify" reģionālais vadītājs Latvijā Kārlis Ķezberis.