Noslēdzoties jaunākajam investīciju raundam, 'Printify' darbinieki saņem 10 miljonus

No pašmāju uzņēmuma "Printify" A sērijas investīciju raundā kopumā piesaistītajiem 50 milj. ASV dolāru piektā daļu jau ir nonākusi pie tā darbiniekiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Piekto daļu summas jeb aptuveni 10 miljonus ASV dolāru investīciju raunda noslēgumā saņēmuši tie "Printify" darbinieki, kuri izvēlējušies pārdot sev piederošās uzņēmuma akcijas. "Printify" ir viens no pirmajiem jaunuzņēmumiem Latvijā, kas lielākajai daļai komandas piešķir akciju opcijas neatkarīgi no darbinieku saņemtā atalgojuma apmēra. Šāda pieeja kalpo kā papildu motivācijas un labumu (bonusu) sistēma nozares profesionāļiem, kuri ir palīdzējuši veicināt uzņēmuma straujo izaugsmi. Tādējādi darbinieki ir arī uzņēmuma līdzīpašnieki, un līdz ar to viņu intereses ir tādas pašas kā vadības intereses – palielināt uzņēmuma vērtību ilgtermiņā.

Ņemot vērā akciju opciju piešķiršanas elastīgumu, starptautiskais riska kapitāla fonds "Index Ventures" šobrīd ir ierindojis Latviju jaunuzņēmumiem draudzīgāko pasaules valstu topa augšgalā, informē uzņēmums. Tas panākts, balstoties uz šī gada sākumā ieviestajiem grozījumiem Komerclikumā un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas nu arī sabiedrībām ar ierobežotu atbildību ļauj piešķirt opcijas jeb uzņēmuma kapitāla daļu pirkuma tiesības saviem darbiniekiem. Kā liecina citu valstu pieredze, plašāka kapitāla dalīšana ir veselīga sabiedrības attīstībai un valsts kopējā ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai. Turklāt tas ir arī spēcīgs rīks talantīgu darbinieku piesaistei strauji augošos un konkurētspējīgos uzņēmumos.

"Jaunais akciju opciju regulējums ir īpaši būtisks attīstības solis jaunuzņēmumiem, jo vien deviņus mēnešus pēc tā pieņemšanas ir iespējams novērot pirmos rezultātus praksē. Pateicoties pieņemtajiem grozījumiem, mēs varējām daļai darbinieku dot iespēju pārdot savas uzņēmuma akcijas un plānojam to darīt arī turpmāk. Vairākiem darbiniekiem piederošās akcijas šobrīd jau ir sasniegušas miljona vērtību," komentē "Printify" dibinātājs un vadītājs Jānis Berdigans. Viņš piebilst, ka šādi ir pavērusies iespēja uzņēmuma veiksmes stāstu dalīt, vēl vairāk motivējot darbiniekus un stimulējot nākamo jaunuzņēmumu dibināšanu.

"Printify komandā darbojos jau gandrīz četrus gadus, sākot kā viens no 30 darbiniekiem. Vienmēr esmu uzskatījis uzņēmumu un tā gūtos panākumus par būtisku daļu no savas dzīves. Opcijas šo piederības sajūtu noteikti pastiprina – redzu tās kā papildu bonusu par līdz šim ieguldītajām pūlēm un sasniegtajiem rezultātiem. Nākotnē, realizējot savu opciju kapitālu, vēlos to ieguldīt jaunos, uzlecošos jaunuzņēmumos, kuriem palīdzētu gan ar eņģeļu līdzfinansējumu, gan ar savu pieredzi vadības komandas mentorēšanā," papildina Printify Produktu un piegādes daļas vadītājs Lauris Grāvelis.

Investoru vidū bijuši vairāki pasaulē plaši pazīstami uzņēmumi, kā arī tehnoloģiju un izklaides nozares eņģeļu investori, kuri saskata "Printify" pārstāvētās print-on-demand jomas aizvien pieaugošo potenciālu. Vairākus mēnešus ilgā investīciju raunda rezultātā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti arī uzņēmuma tālākā attīstībā un komandas paplašināšanā.

"Printify" ir platforma, kas nodarbojas ar apdruku pēc pieprasījuma un preču nosūtīšanu pircējiem bez tiešas pārdevēja iesaistes. Jaunuzņēmumu 2015. gadā izveidoja Jānis Berdigans, Artis Kehris un Gatis Dukurs. Šobrīd Printify komandu veido jau vairāk nekā 500 darbinieki, no kuriem lielākā daļa strādā uzņēmuma galvenajā mītnē Rīgā.