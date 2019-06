Noticis hakeru uzbrukums portālam 'The Baltic Course'

Trešdien, 19. jūnijā, pulksten 17:10 nezināmi hakeri interneta žurnālā "The Baltic Course" izvietojuši nepatiesu informāciju angļu valodā ar raksta nosaukumu "Acute water shortage in Kaunas related with Iron Wolf exercise" ("Akūts ūdens trūkums Kauņā saistīts ar mācībām Dzelzs vilks"), portālu "Delfi" informēja portāla galvenā redaktore Olga Pavuka.

"The Baltic Course" redakcija nav veidojusi šo rakstu, turklāt šis nav pirmais gadījums portāla vēsturē, kad tiek mēģināts izplatīt maldinošu informāciju par militārām mācībām Lietuvā.

Redakcija norāda, ka pirms gada noticis līdzīgs gadījums, pēc kura uzņēmuma IT administratori ir operatīvi nomainījuši attiecīgās paroles.

Pavuka skaidro, ka abi šie gadījumi attiecas uz Lietuvas militārajiem spēkiem un tāpēc ir saistīti ar nacionālās drošības jautājumiem. Par šiem incidentiem viņa ir vērsusies Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā CERT, jo tie attiecas ne tikai uz paša interneta žurnāla drošību, bet nodara ļaunumu visam Baltijas valstu reģionam.

Šobrīd uzņēmuma IT speciālisti veic izmeklēšanu un dara visu iespējamo, lai novērstu trūkumus sistēmās. Vienlaikus redakcija atvainojas saviem lasītājiem par šo gadījumu.