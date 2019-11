Notiks LIKTA ikgadējā konference – 'Zināšanu Arēna'

Šā gada 5. decembrī norisināsies gadskārtējā Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) konference "Zināšanu Arēna", kuras galvenā tēma būs mūžizglītība.

Tiks diskutēts gan par prasmi mācīties un dizaina domāšanu, gan mūžizglītību un pārkvalifikāciju. Tehnoloģiju prasmes un digitālo risinājumu izmantošana nav pašmērķis – tas ir veids kā uzlabot efektivitāti un produktivitāti ilgtermiņā. Konferences galvenie partneri ir "Latvijas Mobilais Telefons" un "Tet".

Pasaules Ekonomikas Foruma 2018. gada ziņojuma "The Future of the Jobs Report" prognozes liecina, ka mums būs jāatvēl vismaz 101 mācību diena jaunu prasmju apgūšanai laika periodā līdz 2022. gadam. Digitālās jomas attīstībai būtiski ir gan kvalificētu speciālistu pieejamība visās nozarēs, gan dažādu risinājumu lietotāju – uzņēmēju, publiskā sektora un visas sabiedrības digitālās prasmes.

Galvenās runas personas pasākumā būs LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa, "Latvijas Mobilais Telefons" prezidents Juris Binde, "Tet" valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Juris Gulbis, VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, "Microsoft" vadītāja Baltijas valstīs Renāte Strazdiņa.

Par radošumu organizācijās konferences dalībniekus mudinās domāt Ideju un inovāciju institūta biedrības valdes priekšsēdētāja Elīna Miķelsone, stāstot par to, kā pamanīt radošumu jebkurā cilvēkā – gan darbiniekā, gan vadītājā, un kā to izmantot biznesa attīstībā.

"Daudz tiek runāts par digitālo transformāciju, taču tā nevar veiksmīgi notikt, ja nav iespēju vai vēlmes mācīties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kādas iepriekš nav nācies pielietot, ja nav skolotāju un praktiķu, kuri parāda pareizo ceļu digitālajā laikmetā. Izglītība mūža garumā pašlaik ir viens no aktuālākajiem tematiem pasaulē, mēģinot mainīt līdzšinējo, daudzus gadu desmitus pastāvējušo praksi, ka cilvēks apgūst vienu profesiju un visu mūžu velta tikai vienam darbam. Pašlaik papildus izglītošanās vairs nav ne bonuss, ne priekšrocība – tā ir ikdienas nepieciešamība," saka Bāliņa.

Konferencē runāsim par nozares attīstības rādītājiem un pirmajiem rezultātiem LIKTA iniciatīvas "Gudrā Latvija" ietvaros, kuras mērķis ir izglītot Latvijas vidējo un mazo uzņēmumu vadītājus par jaunākajiem IT risinājumiem, mudinot tos ieviest savos uzņēmumos un sniedzot nepieciešamo informatīvo atbalstu. "Arī tā ir sava veida mācīšanās – saprast kādus biznesa procesus iespējams digitalizēt un kā biznesu vadīt labāk," saka Bāliņa.

Gulbis stāstīs "Kā mainīt motoru braucošam autobusam?" jeb kā tik liels uzņēmums kā "Tet" īsteno pārmaiņas, ieviešot agile domāšanu un digitāli transformējoties. "Straujā tehnoloģiju attīstības un globālās konkurences laikmetā ikvienam uzņēmumam nākas kļūt ātrākam. Ir jāskrien, lai paliktu uz vietas. Tādēļ arī "Tet", gan īstenojot vērienīgu digitālās transformācijas projektu, gan attīstot pamatbiznesu un jaunos attīstības virzienus, kā divas būtiskākās pamatmetodes izmanto Agile un dizaina domāšanu. Abas šīs metodes nozīmē attīstīt jaunu domāšanas un sadarbības veidu, ko mūsu darbinieki aktīvi mācās, lai gala rezultātā radītu intuitīvus pakalpojumus mūsu klientiem," viņš uzsvēris.

"3. un 4. industriālā revolūcija ar datoru un, jo īpaši, interneta un telekomunikāciju tehnoloģiju savienotās pasaules attīstību ir fundamentāli mainījuši to zināšanu un kompetenču kopumu, kas nepieciešams nodarbinātībai un konkurētspējai mūža garumā. Eksperti prognozē, ka līdz 2022. gadam tehnoloģiju attīstības rezultātā izzudīs 75 miljoni darba vietu visā pasaulē, bet no jauna radīsies gandrīz divas reizes vairāk – 133 miljoni. Tās būs darbavietas, kas prasīs jaunas zināšanas, jaunas prasmes, spēju mācīties un mainīties līdzi laikam.

Kur šajā statistikā būsim mēs – Latvija? Starp stagnējošām valstīm, kur izzudīs darbavietas, vai augošām ekonomikām, kurās radīsies jauni uzņēmumi un jaunas darbavietas? Tas būs atkarīgs no tā, vai spēsim pielāgot izglītības sistēmu laikmeta prasībām un sagatavot profesionāļus ne tikai ar modernām zināšanām, bet arī uz mūžizglītību, attīstību, elastību, sadarbību orientētu prāta stāvokli" – par šiem jautājumiem "Zināšanu Arēnā" runās Juris Binde, LMT prezidents.

Strazdiņa savukārt pievērsīsies 21.gadsimta prasmēm – datu zinātne, mākslīgais intelekts, radošums, vienlaikus aicinot pārdomāt, ko mums katram individuāli būtu jādara un kas būtu jāpaveic organizācijām, lai būtu kopsolī ar tehnoloģisko progresu un mēs spētu izmantot tehnoloģiju sniegtās iespējas pilnā apmērā. Bet Beļskis meklēs atbildes uz jautājumu, vai Latvija ir apzinājusies IKT infrastruktūras svaru un pienesumu tehnoloģiju pielietojuma attīstībā visās tautsaimniecības nozarēs un kā veicināt atvērtas infrastruktūras izmantošanu.

LIKTA konference ir gada lielākais informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares notikums, kur katru gadu dažādos aspektos tiek diskutēts par industrijas nākotnes attīstību un digitālo transformāciju. Bieži tiek runāts, ka Latvijā ir salīdzinoši zema produktivitāte. Digitālie risinājumi un izpratne par digitālajām tehnoloģijām ir tas, kas produktivitāti noteikti palīdz celt.

Pasākuma noslēgumā tiks pasniegtas IKT gada balvas "Platīna pele 2019" kopumā sešās nominācijās. Balva dibināta 2007. gadā ar mērķi apzināt veiksmīgākos, Latvijā radītos digitālos risinājumus, novērtēt izcilākos projektu autorus un izstrādātājus, veicināt izpratni par jēgpilnu tehnoloģiju pielietojumu – sabiedrībā, biznesā, pārvaldē un izglītībā.

Pasākuma norises vieta būs "Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel", Elizabetes ielā 55, Rīgā. Reģistrācija un plašāka informācija par konferenci pieejama LIKTA mājaslapā.

LIKTA konferences galvenie partneri ir "Latvijas Mobilais Telefons" un "TET", partneri – VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" un "Microsoft Latvia", bet informatīvi atbalsta "Delfi" un "Forbes".