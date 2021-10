Notiks pirmais 'Rail Baltica' projektam veltītais tiešsaistes hakatons

Pirmo reizi "Rail Baltica" globālā projekta īstenotāji organizē starptautisku tiešsaistes hakatonu ar mērķi veicināt jaunas idejas un plašāku sabiedrības iesaisti.

"Rail Baltica" hakatons notiks no 19. līdz 21. novembrim, tiešsaistē uz 48 stundām pulcējot līdz 100 dalībniekiem no visām trim Baltijas valstīm un ārpus reģiona robežām. Ikviens interesents, kurš vēlas ar savām idejām un ierosinājumiem piedalīties "Rail Baltica" globālā projekta īstenošanā, tiek aicināts pieteikties, izveidot komandu un kopīgi izstrādāt inovatīvus un praktiskus risinājumus kādā no trim piedāvātajiem Rail Baltica jautājumu blokiem: Savienojamība (Connectivity), Ilgtspēja (Environmental Sustainability) un Vietējās kopienas (Community).

Inovatori un ideju ģenerētāji, uzņēmēji, attīstītāji, nevalstisko organizāciju un sabierības pārstāvji, akadēmiķi un studenti, infrastruktūras un mobilitātes eksperti, kā arī dizaina, produktu, un mārketinga eksperti ir aicināti pievienoties iniciatīvai, piedalīties un piedāvāt jaunu redzējumu par to, kā Baltijas reģionā, nacionālā un vietējā līmenī nodrošināt papildus pievienoto vērtību no Rail Baltica projekta ieviešanas. Lai piedalītos, nav nepieciešama iepriekšēja pieredze, bet gan radoša un praktiska ideja, un komanda 3-8 cilvēku sastāvā.

Par savienojamību

"Rail Baltica" infrastruktūra savienos Baltijas valstis savā starpā, kā arī citām reģiona valstīm, nodrošinot iespējas jauniem pakalpojumiem. Pat tādiem, kas šobrīd reģionā vēl nepastāv, bet, piemēram, labi funkcionē citās vietās pasaulē, kur jau darbojas ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūra. Risinājumi un idejas var tikt piedāvāti, ņemot vērā gan nākotnes dzelzceļa fizisko infrastruktūru, gan papildus iespējas un ieguvumus, ko nodrošinās "Rail Baltica" ekonomiskā koridora attīstība (piemēram, jauni pasažieru pakalpojumu un kravu pārvadājumu risinājumi, ar fizisko dzelzceļa infrastruktūru saistītas inovācijas, jaunu mobilitātes risinājumu iekļaušana kopējā dzelzceļa koridorā vai citas idejas, kas varētu veicināt esošo vai jaunu uzņēmējdarbības veidu attīstīšanu).

Par vides ilgtspējību

Dzelzceļam ir un būs nozīmīga loma dekarbonizācijas veicināšanā un vides ilgtspējības uzlabošanā kopējā Baltijas transporta sistēmā. Kādus citus pasākumus un aktivitātes globālais projekts var veikt, lai būvniecības laikā un pēc tā darbotos ar maksimāli mazāko ietekmi uz vidi un apkārtējo ekosistēmu? Risinājumu piemēri var ietvert gan procesu optimizāciju, gan brīvprātīgo un sabiedrības informēšanas un iesaistes kampaņas, publiskās un privātās partnerības vai citus pašpietiekamus risinājumus.

Par vietējām kopienām

Rail Baltica pamattrase šķērso vairāk nekā 210 km Igaunijā, 260 km Latvijā un 390 km Lietuvā. Iesaistot un regulāri informējot dzelzceļa tuvumā dzīvojošās kopienas, "Rail Baltica" projekta īstenotāji jau šobrīd veikuši būtiskus uzlabojumus nākotnes infrastruktūras risinājumos (piemēram, gājēju, transporta un dzīvnieku šķērsojumi, trokšņu sienas u.c.), kā arī veicinājuši plašākas diskusijas par teritorijas attīstību Rail Baltica trases apkārtnē. Risinājumi un idejas var piedāvāt jaunus un inovatīvus formātus, rīkus (gan fiziskus, gan digitālus), kas ir piemēroti vēl efektīvākai un regulārākai dažādu sabiedrības grupu iesaistei un informēšanai.

Hakatonā piedalīsies mentori un eksperti gan no "Rail Baltica" projekta īstenotāju organizācijām, gan valsts, akadēmiskā un privātā sektora, lai sniegtu individuālas konsultācijas hakatona dalībniekiem. Katram dalībniekam būs pieejami mentora norādījumi un padomi, kā uzlabot savu veikumu, tostarp izvēlēties savai idejai piemērotākos risinājumus.

"Papildus jau esošajiem formātiem dažādu auditoriju iesaistei un ideju jaunradei, no projekta puses rosinām izmantot arī hakatona formu, lai veicinātu jaunas partnerības un rosinātu plašākas diskusijas par to, kādus jaunus pakalpojumus, formātus un risinājumus būtu vērts apsvērt ieviešot Rail Baltica projektu. Spītējot Covid apstākļiem, esam pārliecināti par sekmīgu hakatonu un jaunām idejām, kas ļaus paskatīties uz Rail Baltica un tā potenciālu ar svaigu skatu," saka Ģirts Bramans, Sadarbības ar stratēģiskajiem partneriem un komunikāciju departamenta vadītājs.