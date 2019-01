'Olympus' savas 100 gades svinības sāk ar vērienu – 3000 eiro vērtu fotokameru

Japāņu kompānija "Olympus" šogad atzīmē savu 100 gadu jubileju un visa gada garumā plāno prezentēt dažādus jaunus un zīmīgus produktus. Pirmais no tiem ir "OM-D" sērijas fotoaparātu flagmanis "E-M1X", kas paredzēts pamatā sporta pasākumu fotogrāfiem un kas maksās 3000 eiro.

"Olympus OM-D E-M1X" ir Mikro četru trešdaļu sistēmas fotokamera ar jau iebūvētu papildu baterijas turētāju, līdzīgi kā "Canon EOS-1D X" un "Nikon D5". Tomēr atšķirībā no iepriekšminētajām 35 mm sensora fotokamerām "Olympus" fotosensora diagonāle joprojām ir uz pusi īsāka.

Fotokamerai ir 20 megapikseļu sensors un 121 punkta hibrīda fokusa sistēma ar "inteliģento" objektu atpazīšanas funkciju. Ņemot vērā, ka šī "Olympus" fotokamera ir pakārtota darbības ātrumam, tā spēj uzņemt līdz 18 kadru sekundē ar autofokusu un 60 kadrus sekundē (ar elektronisko slēdzi) ar fiksētu ekspozīciju un fokusa punktu.

Īpašs jauninājums šai fotokamerai ir spēja uzņemt īpaši augstas izšķirtspējas – 50 līdz 80 megapikseļu – fotoattēlus, pat neizmantojot statīvu. Šādā gadījumā fotoaparāts uzņem vairākus kadrus, matricu pakustinot pa vienu pikseli un gala attēlu izveidojot no vairākiem uzņemtajiem kadriem. Vēl fotoaparātam ir iebūvētā ND filtra funkcija jeb "Live ND", kas ļauj panākt līdz pat piecu soļu ND filtra efektu, kombinējot vairākas ekspozīcijas. Interesanti, ka fotogrāfs gala attēla priekšskatu var uzreiz redzēt ekrānā, vēl pirms fotoslēdža nospiešanas.

Neskaitot foto funkcijas, "Olympus" ir krietni piestrādājis arī pie "E-M1X" video uzņemšanas spējām – aparātam pirmo reizi šīs markas vēsturē ir pieejams paplašinātā dinamiskā diapazona režīms "OM-Log400". Izšķirtspēju ziņā "E-M1X" spēj filmēt līdz pat 4K izšķirtspējai ar 30 kadriem sekundē (102 Mbps), bet "FullHD" izšķirtspējā – līdz 60 kadriem sekundē ar 202 Mbps.

Neskaitot 3000 eiro vērto fotokameru, "Olympus" paziņoja arī par īpaša teleobjektīva izstrādi – "150-400mm F4.5 TC1.25x IS Pro". Tam ir optiskā stabilizācija un iebūvēts 1,25x telekonvektors. 35 mm sistēmas ekvivalentā tas būtu 300 līdz 800 mm fokālā attāluma fotoobjektīvs, bet ar aktivizētu iebūvēto telekonvektoru – 375 līdz 1000 mm. Tāpat "Olympus" piedāvās papildu divkārtīgo telekonvektoru, panākot 750 līdz 2000 mm fokālā attāluma fotoobjektīvu 35 mm sistēmas ekvivalentā.

"Olympus OM-D E-M1X" tirdzniecībā nonāks februārī, bet jaunais teleobjektīvs – tikai 2020. gadā.

"Olympus" korporācija ir dibināta 1919. gadā un sākotnēji izstrādāja un ražoja mikroskopus un termometrus. Fotoaparātu biznesam "Olympus" pievērsās 1936. gadā.