Pagājušajā gadā Latvijā viens lietotājs mēnesī internetā pavadījis vidēji 27 stundas, martā – pat 33 stundas

Lai arī vidēji viens lietotājs pagājušajā gadā no visām ierīcēm mēnesī internetu pārlūkojis 27 stundas, martā šis rādītājs pieaudzis pat līdz 33 stundām, liecina interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma “Gemius” dati par interneta izmantošanas tendencēm Latvijā 2020.gadā.

Saskaņā ar "gemiusAudience" datiem 2020.gadā vidējais interneta lietotāju skaits Latvijā no visām platformām kopā (t.i., no datoriem, mobilajiem telefoniem un planšetdatoriem) bija 1 400 000 lietotāji jeb Real Users. Vidēji 1 176 000 lietotāji interneta pārlūkošanai izmantojuši datorus, bet 1 107 000 – mobilās ierīces. 51 procents visu interneta lietotāju ir sievietes, bet 49 procenti – vīrieši.

"GemiusAudience" dati rāda, ka pagājušajā gadā pieaudzis gan gados vecākās lietotāju grupas, gan pašu jaunāko lietotāju skaits (7-14 g.v.) no datoriem. Ja 2010.gadā no datoriem internetu pārlūkoja 143 000 lietotāju vecuma grupā no 55-74 gadiem, tad 2020.gadā jau gandrīz divreiz vairāk – 273 000 Real Users. Savukārt, ja pagājušogad lietotāju grupa no 7-14 gadiem uzrādīja tendenci samazināties, tad 2020.gadā tā pieaugusi par 11 procentiem. Procentuāli visstraujāk samazinājies interneta lietotāju skaits no datoriem vecuma grupā no 45-54 gadiem – 2020.gadā tas bijis par 18 procentiem jeb 35 000 Real Users mazāks, tikmēr par 17 procentiem jeb 38 000 lietotājiem samazinājies Real Users skaits vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem.

Interneta lietotāju skaita tendences no mobilajiem telefoniem rāda, ka pēdējā gada laikā pieaudzis lietotāju skaits visās vecuma grupās. Par vairāk nekā piektdaļu (22 procentiem) pieaudzis lietotāju skaits vecumā no 45-54 gadiem, bet par 18 procentiem palielinājusies interneta auditorija no mobilajiem telefoniem vecumā no 35-44 gadiem. Lai arī, salīdzinot datus ar 2015.gadu, pēdējo piecu gadu laikā demogrāfiskās situācijas dēļ procentuāli visvairāk pieaudzis lietotāju skaits vecuma grupā virs 35 gadiem, arī gados jaunākie interneta lietotāji arvien biežāk interneta pārlūkošanai lieto mobilos telefonus – to skaits pieaudzis par 31 procentu.

Vidēji pagājušajā gadā, pārlūkojot internetu no visām ierīcēm kopā, viens lietotājs mēnesī pavadījis 27 stundas, no mobilajām ierīcēm – vidēji 5 stundas, bet no datoriem – 28 stundas. Šogad augstākos punktus šie rādītāji sasniedza martā un novembrī. Ja februārī no visām ierīcēm kopā viens lietotājs vidēji internetu pārlūkoja 25 stundas, tad martā šis rādītājs sasniedza 33, bet aprīlī – 32 stundas. Tikmēr augustā vidēji pavadītajam laikam no datoriem samazinoties līdz 20 stundām, novembrī tas sasniedza 38 stundas, ko viens lietotājs pavadījis, pārlūkojot internetu no datora.