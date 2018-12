Pašmāju IT uzņēmums 'Emergn' turpina izplešanos Latvijā

Turpinot uzņēmuma attīstību, Ventspils Biznesa atbalsta centrā svinīgi atklāta informācijas tehnoloģiju uzņēmuma AS "Emergn" filiāle. Šobrīd visā Latvijā jau ir četras kompānijas struktūrvienības – Rīgā, Jelgavā, Liepājā un tagad arī Ventspilī.

Paredzēts, ka sākotnēji "Emergn" Ventspils filiālē strādās ap 10 cilvēkiem, kuri darbosies gan lokāla, gan starptautiska mēroga projektos.

Svinīgajā atklāšanā sanākušie eksperti uzsvēra to, ka Latvijā arvien pieaug pieprasījums ne tikai pēc mūsdienīgiem informācijas un tehnoloģiju (IT) risinājumiem, bet arī kvalificētiem darbiniekiem. Savukārt jaunas pārstāvniecības atvēršana ļauj uzņēmumam paaugstināt savu kapacitāti un nodrošina darbu Ventspils reģiona IT speciālistiem.

"Gadu gaitā atklājām birojus Liepājā un Jelgavā, bet šogad "Emergn" pārstāvniecība ir arī Ventspilī, kur esam uzsākuši veiksmīgu sadarbību ar Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Veicot izpēti, sapratām, ka Ventspils mērķtiecīgi rada optimālu vidi biznesa attīstībai un paplašināšanai, kas mūsu uzņēmumam bija ļoti svarīgi, turklāt Ventspilī ir augstskola ar spēcīgu IT fakultāti, dodot iespēju vietējiem speciālistiem attīstīt savas prasmes. Šāda sadarbība ir izdevīga visiem – gan pašvaldībai, attīstot pilsētas ekonomiku, gan iedzīvotājiem, radot jaunas darba vietas un platformu tehnoloģiju jomas speciālistu izaugsmei, gan arī pašam uzņēmumam – paplašinot reģionālo pārstāvniecību Latvijā," uzsver AS "Emergn" padomes priekšsēdētājs Māris Dreimanis.

"Jauna IT nozares uzņēmuma ienākšana Ventspilī ir pierādījums, ka pilsētas izstrādātās IKT stratēģijas plānveidīga ieviešana norit veiksmīgi. Tāpat sadarbībā ar Ventspils Augstskolu strādājam, lai nākotnē IT studentu skaits dubultotos, kas būtu spēcīgs stimuls pilsētas attīstībai," svinīgajā atklāšanā minēja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Savukārt Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dekāns Māris Ēlerts uzsvēra, ka šāda uzņēmuma ienākšana Ventspilī ir nozīmīga: "Priecājamies par tik liela uzņēmuma ienākšanu Ventspilī. Redzu, ka sadarbība būtu ļoti interesanta abām pusēm. Svarīgi, ka arī privātā sektora pārstāvji var būt kā lektori, kuru praktiskās zināšanas par nozares aktuālajiem procesiem papildina teorētisko ietvaru. Kopīgi strādājot, jaunie speciālisti būs vēl gatavāki darba tirgum!"

Uzņēmums ir pārliecināts, ka pārskatāmā nākotnē speciālistu skaits tikai pieaugs. Piemēram, Liepājā un Jelgavā šobrīd strādā vairāki desmiti speciālisti: "Pieprasījums pēc jauniem speciālistiem pieaug – gan Rīgā, gan reģionos. Šogad kopumā mūsu uzņēmumā darbu uzsākuši jau simts jauni IT inženieri," stāsta Māris Dreimanis.

Septembrī "Exigen Services Latvia" apvienojās ar IT konsultāciju kompāniju "Emergn" un mainīja nosaukumu uz "Emergn".

Tāpat ziņots, ka "Emergn" pērn strādāja ar 11,777 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa samazinājās par 49,5% un bija 676 914 eiro.

"Emergn" ar nosaukumu "Exigen Services Latvia" tika reģistrēts 1995. gadā. Kompānijas pamatdarbība ir klientu individuāli pasūtītu IT sistēmu izstrāde, ieviešana kā arī uzturēšana.