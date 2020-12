Pašmāju jaunuzņēmums radījis runājošus roku dezinfekcijas stendus

Turpinoties Covid-19 izplatībai pasaulē, jaunuzņēmums, kurā apvienojušies trīs uzņēmēji, tehnoloģiju entuziasti no Jelgavas, sācis ražot runājošus roku dezinfekcijas stendus ar "SprayStand" zīmolu.

"Pasaulē notiekošais mudināja domāt par to, kā cilvēkiem, uzņēmumiem, iestādēm ikdienas dzīvi padarīt vienkāršāku un ērtāku. Nonācām pie secinājuma, ka vizuāli pievilcīga, praktiski ērti lietojama dezinfekcijas ierīce kombinācijā ar uzmundrinošu sasveicināšanos un aicinājumu dezinficēt rokas veicinās cilvēku vēlmi ievērot higiēnu un pasargāt no inficēšanās riskiem sevi un citus," idejas tapšanā dalās viens no tās autoriem Vilnis Krauze.

Sākotnējās projekta investīcijas sasniegušas 40,0 tūkstošus eiro, tajās izmantots privātais kapitāls. Uzņēmums, kas pārstāvēs un ražos "SprayStand" zīmola produktus, ir SIA "Lifetech Solutions". Tā īpašnieki ir vadītājs Vilnis Krauze, elektronikas izstrādes vadītājs Raivis Kalniņš un ražošanas un izstrādes vadītājs Māris Masteiko. Savukārt izstrāde un pirmā tirdzniecība tika veikta SIA "AKD konsultācijas", kuras īpašnieks ir Krauze, paspārnē.

Roku dezinfekcijas stendi tapuši sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) tehniskās fakultātes vadošajiem pētniekiem – elektroinženieriem, kuri parūpējušies par mikrosistēmas izstrādi, kas kontrolē dozēšanas laiku un apjomu. "Mums bija interesanti iesaistīties šim laikam tik aktuāla produkta veidošanā. Ceram, ka tas tiks novērtēts ne vien Latvijā, bet arī daudzos eksporta tirgos," atzīst LLU profesors un vadošais pētnieks Vitālijs Osadčuks.

Stenda dizains ir "SprayStand" komandas radīts, tā konstrukcija un mikroshēma tiek ražota Latvijā. Stends paredzēts izvietošanai vietās, kur ikdienā ir liela cilvēku plūsma – izglītības iestādēs, tirdzniecības vietās, klientu centros, lidostās un citur, taču vienlaikus var būt noderīgs ikvienā birojā, iestādē un citviet, kur vēlama roku dezinficēšana.

Attēlā no kreisās: Kalniņš, Krauze, Masteiko.

Pircēji varēs izvēlēties, kādu tekstu ierunāt, to varēs darīt paši, vai arī uzticēt uzņēmumam. "Ienākot telpās, jūs kāds sagaidīs, sakot, piemēram: "Sveiki, lūdzu, dezinficējiet rokas!" Vai arī brīdī, kad jau esat veicis roku dezinfekciju, stends jums teiks: "Paldies, ka esi atbildīgs!"" skaidro Krauze, piebilstot, ka jaunie roku dezinfekcijas stendi būs pieejami arī bez balss funkcijas. Viņš norāda, ka jaunā ierīce ir ekonomiska – ar vienu 5 litru tvertnes uzpildi tiek nodrošināts līdz pat 10 000 izsmidzināšanas reižu, tajā iespējams izmantot dažādus dezinfekcijas līdzekļus.

Runājošos roku dezinfekcijas stendus pamatā ražos eksportam, sākotnēji fokusējoties uz Skandināvijas valstīm, vēlāk arī uz pārējo Eiropu. Latvijā, ja būs pieprasījums, šos stendus varēs arī iznomāt. Pašlaik notiek pārrunas ar potenciālajiem izplatītājiem vairākās valstīs, lai "SprayStand" ražojums parādītos pēc iespējas vairākās pasaules valstīs. Krauze neslēpj, ka eksporta apjomus ir grūti prognozēt, jo tie atkarīgi no situācijas pasaulē, Covid-19 attīstības un dezinfekcijas iekārtu pieprasījuma tirgū. Pārdošanu uzņēmums ir uzsācis decembrī, un Krauze šobrīd atturas no prognožu izteikšanas.

Uzņēmums plāno piedāvāt arī citus roku dezinficēšanas ierīču modeļus – gan dizainiski, gan funkcionāli atšķirīgus, piemēram, novietošanai uz galda. Kā jebkurā biznesa nišā, konkurence ir, tomēr kopumā Krauze redz, ka izstrādātais produkts ir ar augstu konkurētspēju.