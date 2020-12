Paziņoti ilgtspējas hakatona 'Hack for the Future' uzvarētāji

No 11. līdz 13. decembrim tiešsaistē norisinājās "Swedbank" rīkotais ilgtspējas inovāciju hakatons "Hack for the Future", kopā pulcējot 300 dalībnieku. Hakatona mērķis bija meklēt ilgtspējīgus risinājumus labākai nākotnei.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Finālā piedalījās 33 komandas, bet par labāko atzīta "Adventums" komanda, kas radījusi rīku, lai samazinātu būvniecības riskus un uzlabotu darba drošību būvlaukumos. Svētdienas vakarā tiešsaistē norisinājās fināla prezentācijas, no kurām žūrija atlasīja veiksmīgākās, kuras savā starpā sadalīja kopējo balvu fondu, kas sasniedza 7 000 eiro, liecina organizatoru sniegtā informācija.

Līdz hakatona noslēgumam tajā aktīvi darbojās 38 komandas, bet kopumā projektam dažādās lomās pieslēdzās vairāk nekā 300 cilvēki no 26 dažādām pasaules valstīm. Projektu autori ar mentoru palīdzību izstrādāja idejas un risinājumus tādās piecās jomās kā viedās pilsētas, biznesa ilgtspēja, atjaunojamā enerģija, videi draudzīgs dzīvesveids un pārtika.

7000 eiro naudas balvu fondu, no kuriem 5000 eiro piešķīrusi "Swedbank Latvija", bet 2000 eiro - "Rimi Baltic", savā starpā sadalīja trīs komandas. Pirmo vietu un 4000 eiro turpmākai projekta izstrādei ieguva "Adventums" (ierīce, kas uzrauga un brīdina par noslogojumu būvlaukumos, lai samazinātu būvniecības riskus un uzlabotu darba drošību ), par otro veiksmīgāko ideju tika atzīta "GetUGO" (auto koplietošanas risinājums, auto nogādājot līdz lietotājam to attālināti vadot), un tā ieguva 2000 eiro lielu sākuma kapitālu, 3. vietu un 1000 eiro saņēma "Sharentic" – platforma, kas piedāvā tās lietotājiem iznomāt viens otram jebkādus priekšmetus un lietas.

Top 10 hakatona komandas (alfabēta secībā), to risinājumi:

"Adventums" – Ierīce, kas uzrauga un brīdina par noslogojumu būvlaukumos, lai samazinātu būvniecības riskus un uzlabotu darba drošību;

"NoWasters" – Lietotne, kas ziņo par aktuālajiem piedāvājumiem pārtikas preču veikalos, bāros un kafejnīcās, lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu un palīdzētu lietotājiem saņemt labākos piedāvājumus;

"Brocco" – Platforma, kas no vēlamās maltītes izveido produktu iepirkšanās sarakstu maltītes pagatavošanai;

"Bolt" for Used Wooden Pallets" – Platforma, lai nogādātu lietotas koka paletes tiem, kam tās nepieciešamas;

"GetUGO" – Auto koplietošanas risinājums, auto nogādājot līdz lietotājam to attālināti vadot;

"EnergyRIX" – IoT mājokļu platforma un lietotne cilvēkiem, pilsētām un uzņēmumiem, lai novērtētu un uzlabotu to ilgtspējības aktivitātes;

"RestoPay" – Lietotne ērtākai un ātrākai restorānu pakalpojumu izmantošanai;

"Sharentic" – Platforma, kas piedāvā tās lietotājiem iznomāt jebkādus priekšmetus un lietas;

"Path Walkers" – Sistēma ceļu apgaismošanai, izmantojot saules un vēja ģeneratorus;

"Urban composting" – Iekštelpu kompostēšanas risinājums, lai izglītotos par kompostēšanu un parādītu, cik tā ir vienkārša.

"Lielais ilgtspējas hakatona dalībnieku skaits un ideju bagātība iedrošina mūs spert nākošo soli – nākamā gada sākumā "Swedbank" Latvijā organizēs ilgtspējas akseleratoru, kas fokusēsies uz biznesa ilgtspējas izaicinājumiem. Šī akseleratora fokuss būs sadarbības veicināšana, jo jaunu ekonomisko principu iedibināšana nav iespējama ar viena jaunuzņēmuma, organizācijas vai bieži pat vienas nozares spēkiem," nākošo attīstības soli iezīmē "Swedbank" vadītājs Latvijā Reinis Rubenis.

Hakatona noslēgumā "Swedbank" Latvija kopā ar inovāciju stratēģijas uzņēmumu "Helve" izziņoja ilgtspējas kopstrādes akseleratora "Future Hub" uzsākšanu. Akseleratora mērķis ir veicināt zaļo tehnoloģiju (greentech) jaunuzņēmumu izaugsmi, veidojot un attīstot sadarbības modeļus ar tirgū vadošajām kompānijām.