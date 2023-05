'Personība biznesā': Arnis Ozols. Nav baiļu uzņemties jaunus izaicinājumus

Arnis Ozols ir digitālās reklāmas konsultāciju uzņēmuma "Httpool Latvia" Baltijas reģiona vadītājs. Viņš savulaik bijis starptautiskais FIBA basketbola tiesnesis, darbojies medijos, tostarp portālā "Delfi", bet tagad pievērsies uzņēmējdarbībai.

"Httpool", kura mātesuzņēmums ir digitālās reklāmas nodrošinātājs "Aleph Group", Latvijā pārstāv pasaules lielākos sociālos tīklus un digitālās platformas. Pēc Arņa Ozola domām, patlaban esam jaunas tehnoloģiskās revolūcijas priekšvakarā.

Sarunā ar "Delfi Bizness" viņš atklāj, ka Latvijā "Httpool" uzņēmuma saknes ir meklējamas brāļa noliktavā, kur kopā ar draugu Mariusu, kurš ir lietuvietis un bijušais dīdžejs, tika likti pamati biznesam.

Savukārt viens no spilgtākajiem personīgajiem piedzīvojumiem bijusi nule kā piedzīvotā slēpošana uz Dienvidpolu.

Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Vēl salīdzinoši nesen es vairāk biju pazīstams kā starptautiskās kategorijas basketbola tiesnesis, esmu tiesājis Eirolīgā un trīs Eiropas čempionātu finālturnīros. Uzskatu, ka man bija ļoti laba, gandrīz 20 gadus ilgstoša starptautiskā basketbola tiesneša karjera, kuras laikā paspēju tiesāt spēles, kurās piedalījās vairākas Latvijas basketbola zvaigžņu paaudzes.

Tomēr jau kopš 2000. gada vienmēr fonā esmu bijis saistīts ar mediju un reklāmas nozari, ko apliecina fakts, ka stāvēju arī pie "Delfi" portāla šūpuļa un biju viens no pirmajiem darbiniekiem portālā, uzņēmumā no reklāmas pārdošanas speciālista kļūstot par vadītāju Ukrainas un Latvijas struktūrvienībām. Kopumā "Delfi" nostrādāju vairāk nekā 13 gadus. Savas karjeras laikā esmu gan strādājis uzņēmumā TV3, gan vadījis reklāmas aģentūras, gan organizējis tādus populārus pasākumus kā "Dinner in the sky", 3x3 basketbola turnīrus, Eiropas čempionātu basketbolā 2015. gadā.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Rīgā organizējot Eiropas čempionātu basketbolā "Eurobasket 2015"





Veidojot ģimenes biznesus, esmu izmēģinājis roku dažādu interneta veikalu, santehnikas un siltumtehnikas tirdzniecības projektu radīšanā un darbības organizēšanā.

Aktīvi esmu iesaistījies arī citviet, piemēram, darbojos kā padomes loceklis Rīgas Biznesa skolā un Latvijas Basketbola savienībā, kā arī esmu FIBA tehniskās komisijas loceklis. Man ļoti svarīgi ir atbalstīt Latvijas jaunuzņēmumus, tāpēc esmu aktīvs investors arī šajā jomā.

Šobrīd esmu partneris un reģionālais vadītājs uzņēmumā "Httpool", kas ir digitālās reklāmas konsultāciju uzņēmums, Baltijā pārstāvot pasaules lielākos sociālos tīklus un digitālās platformas, piemēram, "Facebook", "Instagram", "Twitter", "Snapchat", "Spotify", "Amazon". Baltijā "Httpool" ir lielākais šajā nozarē strādājošais uzņēmums ar apgrozījumu, kas pārsniedz vairākus simtus miljonu eiro.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?

2000. gadā, kad sāku strādāt "Delfi", interneta reklāma Latvijā faktiski neeksistēja – televīzija un prese bija lielākie reklāmas kanāli. Mēs esam pieredzējuši procesu, kura laikā internets kā reklāmdevējiem labvēlīga vide ir attīstījies līdz tādam mērogam, lai spētu sacensties ar televīziju, īpaši pēdējos gados, kad mobilo ierīču lietotāju skaits ir strauji kāpis. Domāju, ka nepārspīlēju, sakot, ka esam jaunas tehnoloģiskās revolūcijas priekšvakarā, – metaverss jeb nākotnes internets, sava veida kibertelpa, kur satiekas virtuālā un reālā pasaule, radot miksēto realitāti, un mākslīgais intelekts optimizēs to, kādā veidā lietotāji patērē saturu. Ir grūti spekulēt par to, precīzi ar kādām izmaiņām nākotnē lietotāji varētu saskarties, tomēr ir skaidrs, ka būs jāapgūst jaunas tehnoloģijas un jauni to lietošanas noteikumi.

Par spīti tam, ka mūsu nozarē strādājošos negatīvi ietekmē fakts, ka pandēmijas laikā augošais e-komercijas segments vairs neaug tik strauji, jāsaka, ka "Httpool" kā uzņēmums ir kļuvis daudz globālāks, gan piesaistot jaunas platformas, gan apgūstot jaunus tirgus.

Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Man tiešām no sirds patīk tas, ko es daru, – uz darbu eju ar prieku un strādāju arī ārpus darba laika, jo mans darbs ir organiska daļa no manas dzīves un ikdienas. Es redzu, kā "Httpool" palīdz Latvijas uzņēmumiem augt ar reklāmas risinājumu internetā palīdzību.

Skolas laikā biju vidusmēra jaunietis – spēlēju basketbolu un mācījos labā līmenī, tomēr man bija liela interese par datoriem, biju viens no retajiem skolēniem, kam bija piekļuve datorklasei pēc stundām. Pateicoties tam, ka spēlēju basketbolu, un vecākiem, man bija iespēja pēdējo vidusskolas klasi pabeigt Amerikas Savienotajās Valstīs, kur padziļināti apguvu arī datorus un programmēšanu, kā arī iemācījos tam laikam retu prasmi – ļoti ātri rakstīt, neskatoties uz klaviatūru. Pirmās darbavietas, kurās varēju nopelnīt, bija ar Latvijas Basketbola savienību saistīti projekti, kur pildīju datorspeciālista pienākumus, veidojot, piemēram, statistikas uzskaites sistēmu.

Kad biju jauns, es biju maksimālists – domāju, ka varu būt gan veiksmīgs students, gan FIBA kategorijas tiesnesis, tāpēc viena no lielākajām vilšanās sajūtām radās tad, kad sajaucu iestājeksāmenu laikus Rīgas Tehniskajā universitātē, savukārt Rīgas Ekonomikas augstskolā neiestājos, jo mani atstāja gaidīšanas sarakstā. Tomēr tad iestājos Latvijas Universitātē, un pēcāk, pateicoties klasesbiedram, kurš strādāja "Delfi", man bija iespēja pretendēt uz reklāmas speciālista pozīciju portālā. Tajā laikā tas šķita neierasti, jo citi mani draugi strādāja nekustamo īpašumu nozarē vai bankās un pelnīja lielas naudas summas. Tā mans ceļš sākās, un nu nozarē esmu jau vairāk nekā 20 gadu.

Mans secinājums – ceļš līdz pašreizējam biznesam ir veidojies, pateicoties dažādām likumsakarībām un nejaušībām, iespējams, pateicoties tam, ka viena no manām rakstura iezīmēm ir nebaidīties uzņemties jaunus izaicinājumus.

Foto: Privātais arhīvs

Fotogrāfijā: Uzņēmuma "Httpool" pirmssākumi. Kopā ar biznesa partneri Mariusu Ivanovu un pirmo darba kolēģi Renāti Ozolu





Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Mans pirmais darbs bija mizot tulpju sīpolus un laistīt neļķes tēva siltumnīcā. Šobrīd ir grūti vārdos izteikt, cik ļoti man tas riebās. Tomēr darbs bija jādara, lai varētu kopā ar draugiem iet spēlēties, jo, nomizojot noteiktu kastu skaitu vai aplaistot noteiktu dobju skaitu, mēs ar brāli varējām pievienoties citiem vienaudžiem.

Mans pirmais darbs man iemācīja, ka, lai arī cik nepatīkams ir darbs, tas ir jāpabeidz, tāpēc pienākuma apziņa man ir ieaudzināta jau agrā bērnībā ar savulaik tik nīstajiem dārza darbiem.

Tomēr – vai kopumā jūsu karjeras veidošanā/biznesa attīstībā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

To, ka darbošos uzņēmējdarbībā, es apzinājos jau jaunībā, tāpēc vienmēr basketbolā nopelnīto naudu ieguldīju dažādos veiksmīgākos vai mazāk veiksmīgos projektos. Mērķtiecīgi esmu turējies pie reklāmas nozares, taču tieši interneta reklāmas nozarē es nonācu dažādu nejaušību dēļ.

Apzināts lēmums bija punkta pielikšana basketbola tiesneša karjerai ar mērķi visu uzmanību veltīt biznesa veidošanai. Vēl viens apzināts solis bija izglītības papildināšana – labs stūrakmens bija maģistra programma biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā (RBS), kas palīdzēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī nostiprināt pārliecību par iepriekš praksē apgūto. RBS man iemācīja arī paradumu nemitīgi lasīt un paplašināt savas zināšanas, un joprojām samērā daudz lasu un bieži meklēju iespējas apgūt dažādus tiešsaistes kursus par man interesējošām tēmām. Dinamiskā vide, kurā darbojos, nemitīgi prasa apgūt kaut ko jaunu un neieslīgt pašapmierinātībā. Ļoti liela nozīme manā karjerā ir bijusi cilvēkiem, ar kuriem kopā esmu strādājis.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

12. klasē es nezināju, kur vēlos tālāk mācīties. Domāju, ka mūsdienu skolēniem ir jāsaprot, kas ir tas, kas viņus interesē un aizrauj, un kā viņi ir labāki par citiem, kuri mācās vai strādā nozarē, jo skarbā realitāte ir tā, ka, lai gūtu panākumus, ir jābūt starp 5% labāko tajā, ko dari.

Piemēram, basketbola tiesneša karjeru es veidoju ļoti apzināti – jau 13 gadu vecumā vienaudžiem teicu, ka kļūšu par FIBA tiesnesi, un jau 21 gada vecumā es par tādu kļuvu. Domāju, ka viena no manām priekšrocībām bija tas, ka mans tēvs, kurš arī bijis basketbola tiesnesis, man spēja iemācīt lietas, kuras es citādi nebūtu apguvis, tāpēc savus panākumus es guvu lielākā ātrumā. Tomēr jauniešiem ir jāatceras – par spīti priekšrocībām, lai sasniegtu pašu virsotni un nokļūtu starp 1% labāko, ir jāiegulda nežēlīgs, smags darbs un jāupurē daudz, kā arī ir jābūt mentoram, kas palīdzēs ceļā un sniegs palīdzīgus ieskatus nozarē.

Vēl viena lieta, ko es ieteiktu atcerēties jaunajiem censoņiem, ir pievērst pastiprinātu uzmanību tam, kura nozare ir starp straujāk augošajām, jo tajā nozarē noteikti būs iespējams straujāk virzīties pa karjeras kāpnēm. Labā ziņa mūsdienās ir tā, ka ir nozares, kur iespējams pamēģināt vienu karjeras attīstības ceļu un relatīvi vienkārši pārorientēties uz citu.

Fotogrāfijās:

- Kopā ar Latvijas eksporta asociāciju starptautiskajā izstāde "Expo 2020" Dubaijā

- Uzņēmuma "Httpool" Ziemassvētku pasākumā





Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Latvijā ir maz iedzīvotāju, tomēr tas piespiež mūs orientēties uz eksporta tirgiem. Mums ir liela vietējā konkurence, taču tas mums liek vairāk strādāt, tāpēc salīdzinājumā ar citām valstīm Latvijas darba ētika un produktivitāte ir augstāka. Mums ir augstāki nodokļi nekā kaimiņvalstīs, tomēr kopējās izmaksas arī ir mazākas. Tā varu bezgalīgi turpināt uzskaitīt plusus un mīnusus, tomēr ekspertīze rāda, ka Latvijā ir viduvēji laba vide biznesa attīstīšanai.

Uzskatu, ka Latvijas labklājību nākotnē veidos eksportspējīgi radošo industriju uzņēmumi, jo jaunās paaudzes uzņēmēji spēs atkārtoti investēt jaunu uzņēmumu veidošanā. Mēs atpaliekam no "vecās" Eiropas tāpēc, ka mums nav paaudzēs uzkrātu zināšanu un kapitāla, savukārt no kaimiņvalstīm atpaliekam tāpēc, ka līdz šim Latvijā eksporta fokuss bija austrumu tirgi un ar infrastruktūru saistīti projekti, kamēr, piemēram, Igaunijā – radošās industrijas.

Jebkurā gadījumā arī "Httpool" šobrīd lielākais biznesa fokuss ir uz eksportu – gan eksportējam savus pakalpojumus, gan strādājam ar Latvijas eksportējošiem uzņēmumiem. Mūsu klientu lokā ir arī daudzi ārvalstu uzņēmēji.

Kopumā Latvija ir ļoti laba vieta, kur dzīvot.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Mēs esam 100% cilvēku biznesā – mums nav nekādu ražošanas iekārtu vai citu unikālu pamatlīdzekļu. Mūsu klienti ir cilvēki, un arī pretī lielajās platformās, kuras mēs pārstāvam, ir dzīvi cilvēki. Lai arī darbojos digitālajā vidē tehnoloģiju laikmetā, mans galvenais uzdevums ir nemitīgi komunicēt ar cilvēkiem.

Es joprojām esmu ļoti iesaistīts uzņēmuma darbā, dalot uzmanību starp kolēģiem, klientiem un partneriem. Mana galvenā atziņa ir: apmierināti darbinieki veido apmierinātus klientus, kas savukārt rezultējas ar apmierinātiem akcionāriem.

Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Šobrīd redzams, ka nozare ir sašūpojusies un lielās mediju platformas meklē veidus, kā samazināt izdevumus. Ir jauns tehnoloģiskās attīstības vilnis – metaverss, mākslīgais intelekts (AI), kā arī "Chat GPT" jeb tērzēšanas robots un rakstīšanas palīga lietotne, papildinātā realitāte (AR). Parādās jaunas platformas, piemēram, "TikTok", un globālie spēlētāji kļūst lokālāki un ietekmēs aizvien vairāk vietējo tirgu. Mainīgā un dinamiskā vide diktē to, ka nevaram stāvēt uz vietas, bet gan nemitīgi jāapgūst jaunas tehnoloģijas, jauni rīki.

Privātajā dzīvē es cenšos palīdzēt saviem bērniem izdarīt pareizo izvēli attiecībā uz nākotnes izglītību, profesiju.

Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Man tas nekad nav sanācis, jo lieli sasniegumi prasa upurus un atteikšanos no kaut kā. Darbs prasa atteikšanos no hobijiem, izklaidēm, un cieš arī ģimene. Neviens veiksmīgs jaunuzņēmums nav uzbūvēts ar 40 stundu darba nedēļu, neviens talantīgs basketbolists nav nokļuvis NBA tikai talanta dēļ. Līdz pametu basketbola tiesāšanu, daudz nācās žonglēt ar prioritātēm – darbs, ģimene, basketbols, līdz sapratu, ka ir jāupurē konkrētas lietas, lai saglabātu to, kas ir svarīgāks.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Mani bērni ir mans motivācijas avots, kas man liek mācīties katru dienu, kā arī es domāju, ka padaru labākus savus apkārtējos līdzcilvēkus. Kad ir apmierinātas personiskās finansiālās pamatvajadzības un ambīcijas, es skatos tālāk un meklēju veidus, kā es varu padarīt savu apkārtējo cilvēku dzīvi labāku un vieglāku un kādu pozitīvo ietekmi es varu atstāt uz sabiedrību kopumā. Uzskatu, ka darbā mēs palīdzam Latvijas ekonomikai augt, tāpēc personīgi un ar "Httpool" iesaistāmies projektos, kuros palīdzam mūsu valstij attīstīties.

Fotogrāfijās:

- Svinīgi atklājot sociālā medija "Facebook" reklāmas pārstāvniecību Latvijā

- Kopā ar darba kolēģiem, pasniedzot balvu Latvijas straujāk augošajiem zīmoliem





Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib sākt darbu nozarē, kurā strādājat? Ar ko jārēķinās?

Ir jābūt gatavam konkurēt uz globālās skatuves, jo Covid-19 pandēmija pasauli ir padarījusi daudz mazāku. Tas savukārt nozīmē, ka strādāt attālinātu darbu tagad var jebkur pasaulē. Arī Latvijas uzņēmumi var noalgot darbinieku no jebkuras vietas pasaulē. Šobrīd par ikdienu visur ir kļuvis attālinātais darbs, arī "Httpool". Es gan pats uz biroju nāku katru dienu un neesmu attālinātā darba piekritējs, jo uzskatu, ka daudz vairāk var sasniegt klātienē.

Tāpat jaunajiem ir jāapgūst prasme mācīties, jo mūsu nozarē tehnoloģijas nemitīgi attīstās un attiecīgi jāspēj sekot tām līdzi. Noteikti arī jādomā ambiciozāk un plašāk. Īpaši vēlos akcentēt, ka mums, latviešiem, bieži vien ir pārāk pieticīgs skats uz to, ko mēs paši spējam sasniegt vai jau esam sasnieguši. Mums ir jākļūst ambiciozākiem savos sapņos un vairāk jālepojas ar sasniegto, jo ir jātēmē augstu, lai sasniegtu aizvien jaunas virsotnes.

Arī "Httpool" turpinām mācīties katru dienu, lai motivētu darbiniekus izzināt jaunāko nozarē. Pirmkārt, katru mēnesi rīkojam iekšējās sapulces, kuru laikā kāds no mūsu darbiniekiem izglīto pārējos kolēģus par sev interesējošu, ar nozari saistītu tēmu, piemēram, par metaversu, mākslīgo intelektu u. c. Šādā veidā neformālā gaisotnē katram darbiniekiem ir iespēja iejusties skolotāja vai skolēna lomā, neatslābt un turpināt nerimstošo attīstības ciklu. Otrkārt, "Httpool" organizē apmācības uzņēmuma vadošajiem spēkiem, kuru laikā tiek apgūtas uzņēmuma vadīšanas vērtības, jaunākie un modernākie risinājumi cilvēkvadībai, izaicinājumi, kas var rasties, vadot komandas, u. c. Uzskatu, ka šādas apmācības ir ļoti svarīgas, jo palīdz veidot jaunos līderus un palīdz neieslīgt viena konkrēta vadības stila rutīnā. Treškārt, aktīvi sekojam līdzi jaunākajām prasībām nozarē strādājošajiem un atbalstām darbiniekus, kuriem ir jāiegūst konkrēta sertifikācija, lai palīdzētu turpināt būt par labākajiem savā jomā. Visbeidzot, visiem "Httpool" darbiniekiem ir pieeja audio grāmatu platformai, kur šobrīd ir iespēja klausīties vairāk nekā 100 dažādas grāmatas par nozarē aktuālo un svarīgo. Jāpiebilst, ka bibliotēku mēs aktīvi papildinām, balstoties uz darbinieku rekomendācijām un ieteikumiem.

Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Bērni ir mans enerģijas avots. Kopš pametu basketbola tiesāšanu, man vairs nav nozīmīgu hobiju, tāpēc mēģinu ikdienā ieviest nelielas, regulāras lietas un darbības, piemēram, divas reizes nedēļā eju uz sporta zāli, vismaz reizi nedēļā skrienu vai braucu ilgākā izbraucienā ar riteni, regulāri spēlēju basketbolu ar dēliem. Ik pa laikam sanāk uzspēlēt tenisu vai golfu, taču tie ir tehniski grūti sporta veidi. Man enerģiju dod ūdens – jūra, aukstuma peldes, ikrīta aukstā duša. Bija periods dzīvē, kad cēlos plkst. 5 no rīta un katru dienu peldējos ledainā ūdenī.

Pāris reižu gadā man patīk iet sēņot, un pēdējos gados regulārāk slēpoju. Šogad aizslēpoju līdz Dienvidpolam, un tā bija milzīga iziešana ārpus komforta zonas, restarts un sapratnes iegūšana par to, cik maz cilvēkam patiesībā vajag, lai izdzīvotu. Pagājušajā gadā ar draugiem uzkāpu Kazbeka kalnā Gruzijā, un tas ir bijis grūtākais, ko jebkad mūžā esmu darījis. Šādos piedzīvojumos var satikt jaunus cilvēkus un iegūt nopietnas atziņas.

Salīdzinoši daudz lasu grāmatas. Noteikti ieteiktu izlasīt "Domā ātri, domā lēnām" ("Thinking fast and slow"), "Klubs plkst. 5 no rīta" ("The 5 AM Club") un "No laba līdz lieliskam: kāpēc daži uzņēmumi veic lēcienu... un citi to nedara" ("Good To Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't").

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un jūsu pārstāvēto uzņēmumu.

Latvijā "Httpool" uzņēmuma saknes ir meklējamas mana brāļa noliktavā, kur kopā ar draugu Mariusu, kurš ir lietuvietis un bijušais diskžokejs jeb dīdžejs "Nautilus" klubā, likām pamatus uzņēmumam. Tagad Mariuss pārrauga visas "Aleph" grupas ("Httpool" mātesuzņēmums) ieņēmumu stratēģiju.

Mūsu pirmais partneris, kuru pārstāvējām, bija "Twitter", un publicēšanai platformā bija nepieciešams nofilmēt īsu video par mūsu dzīvi birojā. Tā kā es pats biju basketbola turnīrā, noklusēts ir fakts, ka toreiz manā vietā tika nofilmēts brālis. Te ir īsais video.

Kopumā bieži vien ne visi izprot mūsu pamata biznesu, un, ja man lūdz to raksturot īsos vārdos, es teiktu, ka "Httpool" ir uzņēmums, kas nodarbojas ar reklāmas nozares demokratizēšanu un rūpēšanos par to, lai visiem uzņēmējiem būtu vienādas iespējas piekļūt reklāmas rīkiem, neskatoties uz to, kur viņu uzņēmumi fiziski un ģeogrāfiski atrodas. Esam digitālās reklāmas konsultāciju uzņēmums, un "Httpool" pārstāv lielākās sociālo mediju platformas pasaulē, kurām nav savu lokālo biroju Baltijas tirgū, veidojot iespēju arī pašmāju klientiem izmantot reklāmas rīkus, kas citkārt viņiem nebūtu pieejami, tādā veidā nodrošinot to, ka klientiem šeit ir tikpat lielas reklāmas iespējas kā tiem uzņēmumiem, kas ir, piemēram, ASV un citviet pasaulē. Gandarījumu man sniedz tas, ka vietējiem uzņēmumiem palīdzam uzrādīt labu sniegumu eksporta tirgos.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Krievijas izvērstais karš Ukrainā ir neiedomājami negatīvs pārsteigums īpaši tāpēc, ka es strādāju Ukrainā vairākus gadus. Man tur ir daudz draugu un daļa no mūsu uzņēmuma darbiniekiem. Ir neiedomājami, ka kaut kas tāds var notikt 21. gadsimtā.

Fotogrāfijās:

- Latvijas karoga pacelšana, kopā ar komandu sasniedzot Dienvidpolu 2023. gadā

- Kopā ar draugiem sasniedzot Kazbeka kalna virsotni. 5054 metri virs jūras līmeņa.





Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Es uzsauktu vakariņas draugiem, pēcāk daļu naudas ieliktu bērnu izglītības fondā un pārējos līdzekļus ziedotu Ukrainai.

Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu, kāda tā būtu?

Mana ideālā diena sāktos ar pamošanos jūras mājā, noskrietu rīta krosu un nopeldētos jūrā. Pēcāk uz jūras šalkoņas fona labprāt izdzertu kafijas krūzi un palasītu nedaudz no jau iesāktās grāmatas. Vēlāk pieslēgtos attālināti darbam, pārbaudītu e-pastu, sazvanītos par darba jautājumiem. Aizvestu bērnus uz sporta nodarbībām un vakaru pavadītu ar gardu vīnu, iegrimstot sarunās ar mīļoto sievieti.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Kad tiesāju basketbolu, bieži bija situācijas, kad no darba uz lidostu skrēju pēdējā brīdī. Vienreiz šādā situācijā, kavējot lidmašīnu, lidostā veicu pirkumu un tur aizmirsu maku. Es lidoju uz Franciju ar pārsēšanos Kopenhāgenā, kur bija jāīrē mašīna, un tur arī atklāju, ka esmu pazaudējis maku. Pierunāju "airBaltic" lidmašīnas kapteini man aizdot 200 eiro. Protams, mašīnu bez dokumentiem noīrēt nevarēju, taču vismaz man pietika naudas viesnīcai un vilciena biļetei, lai aizbrauktu uz basketbola spēli.

Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Daudz var sasniegt ar uzcītību, uzstājību un pacietību. Esmu iemācījies daudz lasīt gan zināšanu papildināšanai, gan prieka pēc, un to es noteikti rekomendēju visiem, kas vēlas paplašināt savu redzesloku.

Daudzi apšaubīs tavu potenciālu, tomēr galvenais, ka pašam ir pārliecība par savām spējām. Nevajag baidīties no nezināmiem izaicinājumiem, un daudzas lietas var iemācīties procesa laikā. Cilvēki ir lielākā vērtība dzīvē, un apkārtējie ir tie, kas var noteikt karjeras izdošanos un dažādus nejaušus pavērsienus. Ir jātiekas ar cilvēkiem un jādalās ar savām idejām, jo iespējas parādīsies.

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Gribētu redzēt iekļaujošu multikulturālu sabiedrību, kas par pašsaprotamu uzskata sazināšanos latviešu valodā.

Ekonomisko lēcienu mums būs atnesuši latviešu jaunuzņēmumu veiksmes stāsti – "Printify", "Printful", "Aerones", "Giraffe360", "4finance", "Httpool" dibinātāji būs investējuši vismaz 100 citos jaunuzņēmumos, kuri nesīs jaunas darbvietas un ekonomisko izaugsmi visai sabiedrībai.

Par ministru krēsliem sacentīsies nozares zinošākie speciālisti, un korupcija būs kaut kas, par ko mēs lasām vēstures grāmatās.