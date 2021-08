Ivars Šulcs IT preču pārdošanās uzņēmumā AS "Capital" strādā jau astoņpadsmit gadus un kļuvis arī par tā līdzīpašnieku. Sarunā ar "Delfi Bizness" viņš teic, ka datori viņam ļoti interesējuši jau no pamatskolas laikiem, tādēļ darba gaitas IT nozarē ir likumsakarīgas.

Šulcs atklāj, ka šis gads uzņēmumam AS "Capital" būs īpašs ar to, ka tiks atsākta portatīvo datoru "Capital Gauja" ražošana un tirdzniecība.

Savukārt, vaicāts par dzīves laikā gūtajām atziņām, Ivars Šulcs saka, ka fizikā ierastais enerģijas nezūdamības likums attiecas arī uz ieguldīto darbu.

