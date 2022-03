Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. IT uzņēmuma "ZZ Dats", kuru vada Edžus Žeiris, viens no redzamākajiem padarītajiem darbiem ir vietnes "Covid19sertifikats.lv" izstrāde.

Uzņēmums savā darbībā lielā mērā specializējies, lai atvieglotu un modernizētu valsts un pašvaldību darbības procesus.

"IT sfērā ir jāmāk pašam sevi paslavēt, jo no citiem bieži vien dzirdi tikai par pieļautajām kļūdām un problēmām. Ļoti, ļoti reti kāds zvana un saka, ka risinājumi labi darbojas, pat ja viss strādā uz 100%," sarunā ar "Delfi Bizness" atzīst Edžus Žeiris.

Interesanti, ka "ZZ Dats" ir viņa vienīgā darbavieta, kurā sāka strādāt jau 19 gadu vecumā.