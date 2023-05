'Personība biznesā': Guna Paidere. Rada pirmo iespaidu par valsti

Guna Paidere ir Uzņēmumu reģistra (UR) galvenā valsts notāre – iestādes vadītāja. Viņas vadībā UR piedzīvojis tehnoloģisko progresu. Arī pašlaik tiek īstenots digitālās transformācijas projekts, lai ieviestu automātisku lēmumu pieņemšanu, kas būs inovācija Eiropas, varbūt pat pasaules līmenī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzsākot uzņēmējdarbību, UR ir pirmais kontakts ar valsti un pirmais iespaids par valsti, sarunā ar "Delfi Bizness" norāda Paidere.

Viņa stāsta, ka pēc dabas ir optimiste un tic labajam.

Pašreizējā personīgā aktualitāte ir iegūt motocikla tiesības.

Ik svētdienu lasītājus iepazīstinām ar uzņēmējdarbībā aktīviem cilvēkiem. Citas "Personība biznesā" sarunas atradīsiet šeit.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

Vadu valsts iestādi, ar kuru saskaras uzņēmēji.

UR sabiedrībā pilda skatloga lomu – lai uzņēmējdarbības vide būtu caurspīdīga un droša. Datu pieejamība un caurspīdība ir bijusi pēdējo gadu aktualitāte, un ir radīta situācija, ka Latvijas uzņēmējiem informācija ir brīvi pieejama un izmantojama ikdienas vajadzībām, lai mazinātu biznesa riskus.

Vadu inovatīvu valsts iestādi, kura visu laiku strādā pie pakalpojumu attīstības un ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Viena no pirmajām valsts iestādēm Eiropā, kas ieviesa virtuālo asistentu (čatbotu), vieni no pirmajiem, kas savā darbā sāka izmantot e-parakstu u.tml. Pašlaik iestādē notiek digitālās transformācijas projekts, lai vieni no pirmajiem ieviestu automātisku lēmumu pieņemšanu uzņēmumu reģistrācijas jomā – arī tā būs inovācija Eiropas un varbūt pat pasaules līmenī.

Inovācijas, ērti un droši pakalpojumi ir svarīgi, jo, uzsākot uzņēmējdarbību, UR ir pirmais kontakts ar valsti, un tas ir pirmais iespaids par valsti.

Fotogrāfijās:

- Uzstājoties konferencē.

- Ar komandu, saņemot tieslietu ministra apbalvojumu un svinot panākumus pēc smaga darba.





Kādas ir pašreizējās aktualitātes jomā, kurā darbojaties?

Aktualitātes ir vairāk saistītas ar uzņēmējdarbības vides caurspīdīgumu un drošību – lai sabiedrība zinātu, kas stāv aiz juridiskajām personām, un var droši sadarboties ar tām. Tā ir aktualitāte ne tikai Latvijā vai Eiropā, bet arvien vairāk pasaules valstīs un reģionos šie jautājumi ir dienaskārtībā.

Caurspīdīgumam ir plašāks stāsts, nekā sākotnēji iedomājamies – drošība nav saistīta tikai ar krāpšanas vai finanšu noziegumu novēršanu, bet arī ar plašāku vērtību aizsardzību, piemēram, demokrātijas aizsardzību, lai nedraudzīgiem ārējiem spēkiem būtu grūtāk izvērst ietekmi, izmantojot kā aizsegu sarežģītas uzņēmumu īpašumtiesību shēmas. Jāsaprot, ka no naudas atmazgāšanas, korupcijas, ietekmes pirkšanas u.c. noziegumiem cietēji ir visa sabiedrība kopumā.

Otra joma ir tehnoloģiju attīstība – Latvijas valsts pārvaldei ir augstas ambīcijas pakalpojumu digitalizācijā. Digitalizācija nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, lai nodrošinātu ērtus pakalpojumus un kvalitatīvus datus reģistros. Mūsdienās ir daudz tehnoloģisko iespēju, lai izveidotu ērtus un drošus pakalpojumus, vienlaikus efektīvi rīkojoties ar publisko finansējumu. Izaicinājums ir panākt līdzsvaru starp ērtību, drošumu un efektivitāti.

Darbam cilvēks velta lielu daļu no savas dzīves. Kāpēc strādājat tieši šajā jomā?

Darbs valsts pārvaldē man personīgi šķiet iedvesmojošs, jo ikdienā risinu jautājumus, kas ietekmē plašāku sabiedrību. Darbs UR ir dubultā motivējošs, jo ikdienā apkalpojam aktīvāko Latvijas sabiedrības daļu – uzņēmējus, kas ir būtisks dzinējspēks mūsu labklājības veicināšanā, biedrības – kas ir pilsoniski aktīvā sabiedrības daļa.

Klienti ir dinamiski, un arī iestādei tādai jābūt, un ļoti cenšamies, lai ikdienā klients pakalpojumus saņemtu ātri un kvalitatīvi. Kā būtisku sava darba daļu redzu arī Latvijas starptautiskās reputācijas spodrināšanu.

Kāds bija jūsu pirmais darbs, un ko tas jums ir iemācījis?

Manas darbavietas ir bijušas saistībā ar uzņēmējdarbības vidi – pirmajā darba vietā biju jurists mazā uzņēmumā un palīdzēju uzņēmuma īpašniekam un valdei ar juridiskajiem jautājumiem. Tā bija laba pieredze, jo ielika pamatprincipus, kā uzņēmēji skatās uz lietām un kā risina jautājumus. Un mazā uzņēmumā ātrāk iemācies patstāvību, jo nav aizvietotāju vai specializācijas – jautājumi ir dažādi un tie visi jāatrisina no A līdz Z.

Tālāk strādāju bankā biznesa klientu apkalpošanā, kas arī deva sajūtu par dinamiku un uzņēmēju ikdienas vajadzībām. Strādājot lielā uzņēmumā, saproti, kā notiek komandas darbs, kā jautājumi tiek risināti sistēmiski.

UR strādāju ilgstoši, bet vienmēr atceros šos pamatus, ko ieguvu pirmajā darba pieredzē.

Fotogrāfijās:

- Ikdienā bieži sanāk būt kameru priekšā.

- Ar virtuālo asistentu UNA. Inovatīvs projekts kopā ar progresīvu komandu.





Vai jūsu karjeras veidošanā vairāk ir bijis apzinātu soļu vai nejaušību?

Ir bijis balanss starp apzinātiem soļiem un nejaušībām. To, ka es gribu strādāt UR, zināju jau augstskolā – uz to iedvesmoja tā laika vadītājs Jānis Endziņš, kas augstskolā pasniedza komerctiesības.

Taču, sākot strādāt UR, man nevienā brīdī nebija doma, ka es varētu vadīt šo iestādi. Esmu pateicīga cilvēkiem, kas bijuši līdzās karjeras sākumā – pamanīja manu potenciālu un uzticējās. Daudz gan ir bijis atkarīgs arī no manas drosmes – teikt "jā" izaicinājumiem un piedāvājumiem kaut arī tajā brīdī ir ļoti bail un šķiet, ka nespēšu.

Ja jūs šobrīd beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Pēc profesijas esmu jurists, un esmu apmierināta ar profesijas izvēli. Tagad ir lielākas iespējas studēt ārvalstīs un, ja beigtu 12. klasi tagad, tad, visticamāk, mēģinātu studijas ārzemēs. Ne tāpēc, ka sūdzētos par savu iegūto izglītību Latvijā, bet tāpēc, lai paplašinātu redzesloku.

Kā vērtējat Latviju kā vietu, kur attīstīt biznesu? Kādi ir plusi un mīnusi?

Strādājot tieslietu resorā, man ir grūti spriest par visu uzņēmējdarbības vidi kopumā un sacensties zināšanās ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības vides stiprajām un vājajām pusēm. Bet no valsts pakalpojumu veidošanas viedokļa uzskatu, ka Latvija ir laba vieta, kur attīstīt biznesu. Piedaloties projektos citās valstīs, redzu, ka kopumā valsts pakalpojumi ir attīstīti, un ir iespējas ātri uzsākt uzņēmējdarbību – salīdzinoši lēti un birokrātija nav pārmērīga.

Protams, ir jāveic uzlabojumi, lai tas būtu vēl labāk, bet salīdzinoši ir labi. Salīdzinot ar citām valstīm, redzu, ka būtisku uzlabojumu dotu valsts attieksmes maiņa pret uzņēmējiem, kad tiek rakstīti likumi un domātas procedūras. Jāsaka gan, ka mūsu uzņēmēji ir ļoti radoši, un tas kopumā ir veicinājis savstarpējo neuzticēšanos.

Iezīmējiet, kāda ir jūsu ikdiena pašreizējā amatā.

Mana ikdiena ir komunikācija – ar darbiniekiem, ar citām iestādēm Latvijā un pasaulē, ar medijiem. Lai virzītu iestādes stratēģiju un risinātu problēmjautājumus, visu laiku ir jārunā.

Pēdējo gadu laikā ļoti daudz pārstāvu Latviju starptautiski – konferences gan klātienē, gan tiešsaistē. Ikdiena ir dinamiska – tikšanās, sanāksmes, uzstāšanās konferencēs, lēmumu pieņemšana un būtisku problēmsituāciju risināšana, kur svarīgs arī ilgtermiņa redzējums un vīzija.

Fotogrāfijās:

- Gunas Paideres vājība ir suņi. Vispār dzīvnieki, bet suņi jo īpaši. Šajā fotogrāfijā – īpaši tuvs draugs.

- Skriešanas svētki. Kādā no Rīgas maratoniem, kopā ar tieslietu resora kolēģiem gatavojoties startam.





Kādas ir jūsu personīgās šī brīža aktualitātes?

Visu laiku cenšos apgūt kaut ko jaunu. Pašreizējā aktualitāte ir iegūt motocikla tiesības.

Vai ikdienā izdodas saglabāt darba un personīgās dzīves līdzsvaru? Kā to vislabāk izdarīt?

Tās ir apzinātas darbības, lai nodrošinātu balansu. Ir bijis periods, kad pie tā nepiestrādāju, un darbs ātri pārņēma visu ikdienu. Tāpēc cenšos pati nestrādāt ārpus darba laika un netraucēju kolēģus. Vienmēr piedomāju, vai tas, ka nevar visu izdarīt darba laikā, nav saistīts ar sliktu plānošanu.

Ar viļņveidīgu aktivitāti sportoju, jo tas ļoti palīdz pārslēgties. Kā arī pavadu nedēļas nogales laukos, kur varu kopā ar suni staigāt pa mežu – tas ir vislabākais restarts.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Iniciatīvas bagāti cilvēki, kas nebaidās no jaunām lietām un riskē – kolēģi, kas virza jaunas idejas, draugi, kas attīsta savus biznesus, līdzcilvēki, kas pieņem lēmumus mainīt savus paradumus, lai veidotu labāku savu ikdienu.

Kādu padomu jūs dotu tiem, kas grib strādāt UR? Ar ko jārēķinās?

Lai arī UR ir valsts iestāde, ir jārēķinās ar dinamisku darbu un regulāru pārmaiņu stāvokli. Procesi un pakalpojumi nepārtraukti tiek uzlaboti. Faktiski nav tādu brīžu, kad var noteikt, ka nu projekts ir ieviests un tagad mierīgi varēs pastrādāt.

UR ir atbildīgs par 14 publiskiem reģistriem un pat, ja komersantu darbu reglamentējošos likumos nav izmaiņu, tad var būt biedrību vai baznīcu jomā.

Kur un kā uzlādējaties, gūstat pozitīvas emocijas?

Dabā. Esmu no Vidzemes augstienes, un mani uzlādē pastaiga mežā, pelde ezerā, distanču slēpošana pa aizsnigušām pļavām.

Atklājiet kādu faktu, kuru mūsu lasītāji, iespējams, vēl nezina par jums un Uzņēmumu reģistru.

UR ir ļoti jauks kolektīvs – to zina esošie un bijušie kolēģi.

Kas jūs pēdējā laikā ir patīkami vai nepatīkami pārsteidzis?

Ikdiena ir piesātināta, un mani ir grūti pārsteigt. Es pēc dabas esmu optimists un ticu labajam, un laikam tāpēc pārsvarā pamanu labās lietas, kas notiek ikdienā. Spēju priecāties par ikdienas sīkumiem.

Tā kā mani interesē un aizrauj tehnoloģijas, tad bieži vien pati ikdienā izmēģinu jaunos rīkus. Chat GPT testēju regulāri, bet mēģinu arī attēlu un prezentāciju veidošanas rīkus. Viens tāds rīks mani pozitīvi pārsteidza, jo no salīdzinoši īsā apraksta, ko iedevu, dažās sekundēs tika izveidota pārsteidzoši laba prezentācija. Protams, ne uzreiz rādāma auditorijai, bet tas bija daudz vairāk nekā sagaidīju.

Kā jūs iztērētu loterijā laimētus desmit tūkstošus eiro?

Ieguldītu nākotnē – investīcijas aktīvos vai savā izglītībā. Vai arī dotos piedzīvojumā – kādā interesantā ceļojumā.

Fotogrāfijās:

- Ceļojumā. Gunai Paiderei patīk apskatīt pasauli.

- Kalnos. Virsotnes sajūta ir patīkama – īpaši pēc izaicinoša kāpiena.

- "Ja būs iespēja pamēģināt, es to darīšu!" saka Guna Paidere. Muzejā, izmēģinot senos darba rīkus.





Ja jums piedāvātu rītdien pavadīt jūsu ideālo dienu, kāda tā būtu?

Pārgājiens kalnos – staigāšana ļauj iztīrīt prātu, sajust sevi. Kalni ļauj novērtēt dabas varenību. Tā ir bauda gan ķermenim, gan prātam, gan acīm.

Izstāstiet savu mīļāko anekdoti vai kādu atgadījumu no dzīves, kas mudina pasmaidīt.

Spēju novērtēt humoru, un ikdienā bez tā nav iespējams, bet pati neesmu anekdošu stāstītāja.

Kādas ir jūsu dzīves laikā gūtās atziņas?

Pieņemot lēmumus gan darba, gan privātajā dzīvē, pieturos pie diviem principiem – "Ja ir ļoti bail, tad tas ir jādara" un "Nedari otram to, ko negribi, lai dara Tev".

Kādu jūs gribētu redzēt Latviju pēc desmit gadiem?

Kā neatkarīgu valsti, kurā plaukst uzņēmējdarbība un cilvēki var realizēt savas ieceres. Novēlētu Latvijai un latviešiem, lai mēs laimes indeksā esam starp TOP 3 valstīm pasaulē.