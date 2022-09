'Personība biznesā': IT pakalpojumu uzņēmuma 'Emergn' jaunais vadītājs Latvijā Aldis Ērglis

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā nelielu sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Aldis Ērglis kopš 2021. gada strādā akciju sabiedrībā "Emergn", kur šobrīd ieņem valdes priekšsēdētāja amatu Latvijā.

Pērn uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem sasniedza 2,4 miljonus eiro.

"Emergn" darbojas IT nozarē, sniedzot biznesa pakalpojumus. "Emergn" ir pārstāvēts vairāk nekā divpadsmit valstīs, tam ir divas galvenās mītnes vietas: ASV, Bostonā, un Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģiona (EMEA) centrālais birojs Londonā. Ar vairāk nekā 350 darbiniekiem divos birojos – Rīgā un Liepājā – Latvija ir kļuvusi par valsti ar lielāko "Emergn" darbinieku skaitu.

"Viena no aizraujošākajām lietām IT nozarē ir iespēja veidot ļoti dažādus karjeras izaugsmes stāstus. Pastāv maldīgi pieņēmumi, ka IT veiksmīgi būs tikai izcilnieki matemātikā vai programmēšanā. Manā pieredzē tieši humanitārajām un sociālajām zināšanām ir bijusi izšķiroša loma," atzīst Aldis Ērglis.

Sarunā ar "Delfi Bizness" viņš atklāj, ka savulaik vēlējies kļūt par arhitektu, bet sākotnējais sapnis savienojās ar realitāti – kļuvis par IT risinājumu arhitektu.