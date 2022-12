'Personība biznesā': IT uzņēmuma 'Meditec' līdzīpašnieks un pasaules apceļotājs Mārtiņš Sils

Mārtiņš Sils ir uzņēmuma "Meditec" līdzīpašnieks. Uzņēmums strādā jau vairāk nekā divdesmit gadus un specializējies informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu izstrādē Latvijas medicīnas nozarei.

Mārtiņš Sils kopā ar biznesa partneri Māri Zvirgzdiņu pievērsies arī viesmīlības nozarei – Rīgā darbojas viņu viesnīca "Divi rati", savukārt brīvajā laikā uzņēmēju aizrauj pasaules apceļošana ar motociklu.

"Lai kaut kas izdotos, ir jādara tas, kas patīk, sanāk un piepilda sirdi. Es savu pienesumu esmu ieraudzījis programmatūras izstrādes jomā, man tas ir interesanti, un, neslēpšu, var arī nopelnīt," viņš saka sarunā ar "Delfi Bizness". Medicīnas IT un operatīvo dienestu IT sistēmas ir ļoti specifiskas darbības jomas, kas nepārtraukti prasa ļauties jauniem izaicinājumiem, pilnveidot sevi, savu uzņēmumu, uzsver uzņēmējs.

"Meditec" apgrozījums 2021. gadā bija 4, 4 miljoni eiro, bet peļņa pēc nodokļiem sasniedza 1,3 miljonus eiro, liecina "Lursoft" dati. Savukārt uzņēmuma "Divi rati" apgrozījums 2021. gadā bija 121 382 eiro, nopelnīti 7497 eiro.

Pastāstiet svarīgāko par sevi kā personību Latvijas biznesa vidē.

24 gadus darbojoties IT nozarē, kopā ar kompanjonu Māri Zvirgzdiņu esam atraduši un turpinām meklēt arvien jaunas nišas, kuras pilnveidot un attīstīt, radot tām pievienoto vērtību. Man kā personībai gan dzīvē, gan biznesā ir svarīgi nekad neapstāties pie sasniegtā, bet visu laiku būt attīstībā un procesā, lai sasniegtu arvien jaunas virsotnes. Medicīnas nozare, IT un pat ceļojumi un motocikli – ja sākumā tās šķiet nesavienojamas lietas, tad mana dzīve un personība pierāda, ka tas ir ne tikai savienojami, bet pat papildina viens otru. Viss atkarīgs no tā, kā uz to skatās.

Kādas ir pašreizējās aktualitātes uzņēmumā un nozarē, kurā darbojaties?