'Personība biznesā': IT uzņēmuma 'Tietoevry' Latvijas filiāles vadītāja Valērija Vārna

Katru svētdienu "Delfi Bizness" piedāvā sarunu ar kādu no biznesa vides pārstāvjiem par pašreizējām aktualitātēm, ceļu uz panākumiem, nākotnes plāniem un dzīves laikā gūtajām atziņām. Valērija Vārna informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadus un kopš 2017. gada ir uzņēmuma "Tietoevry" Latvijas filiāles vadītāja.

Sarunā ar "Delfi Bizness" Valērija Vārna atklāj, ka jau 16 gadu vecumā gribēja kļūt par labo hakeri un uzrakstīt programmu vai skriptu, kas glābs pasauli. Savā ziņā tas, par ko sapņoja, ir piepildījies.

"Ar ko mani aizrauj IT? Ar fantastisku attīstības ātrumu," viņa saka.

Ja jūs tagad beigtu 12. klasi, kuru profesiju un kādas mācību iespējas tālāk izvēlētos?

Es domāju, ka tā joprojām būtu IT joma. Tiesa, mūsdienās IT ir daudz plašākas iespējas – var vairāk specializēti profilēties. Kādreiz IT bija no programmēšanas līdz testēšanai un analītikai, tagad mācību programmas ne vien Latvijā, bet arī visā pasaulē ir vairāk specializētas. Turklāt universitātēs arvien vairāk parādās interesantas starpnozaru un starpdisciplināras izglītības programmas, piemēram, medicīna un IT. Iespējams, ar savu šodienas pieredzi un zināšanām IT es izvēlētos kaut ko saistītu ar medicīnu un tehnoloģiju sinerģiju.