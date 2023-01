'Personība biznesā': 'Tesla' koplietošanas platformas 'OxDrive' līdzdibinātāja Egija Gailuma

Egija Gailuma ir SIA "Spaceship" valdes locekle un līdzīpašniece. Uzņēmums pārvalda automašīnu "Tesla" koplietošanas platformu "Ox Drive".

Saskaņā ar "Lursoft" datiem uzņēmumam ir vienpadsmit līdzīpašnieki, bet patiesais labuma guvējs – Latvijā labi zināmais uzņēmējs Aigars Kesenfelds. Uzņēmums "Spaceship" reģistrēts 2021. gada martā.

"Man kopš bērnības ļoti patikušas automašīnas, un tā ir arī šobrīd," saka Gailuma. Viņas dzīvē svarīga vieta ir arī dzīvniekiem un sportam.

Sarunā ar "Delfi Bizness" viņa piemin neseno gadījumu, kad kāda "sasvinējusies" jauniešu kompānija Rīgā ar "Ox Drive" "Tesla" automašīnu ar ātrumu, kas lielāks par 150 km/h, ietriecās stāvošā traktorā un pameta notikuma vietu.

Kas jūs iedvesmo un motivē gan dzīvē, gan darbā?

Mana misija, ko vēlos īstenot dzīvē, ir izveidot finanšu fondu, kurā sākotnēji saziedo naudu un pēc tam dividendes tiek izmaksātas dzīvnieku aizsardzības un citām labdarības organizācijām, lai algotu labākos cilvēkus nozarē un šīs organizācijas varētu zelt un plaukt, tādējādi uzlabojot situāciju.

Tāpat mani iedvesmo citi cilvēki, gan biznesa cilvēki – kā Eds Milets (Ed Mylett), Alekss Hormozi (Alex Hormozi), Stīvens Bartlets (Steven Bartlett) –, gan arī dažādi cilvēki, kurus satieku ikdienā un kuri mīl to, ko dara, neatkarīgi no tā, kas tas ir. Vēroju un vienkārši priecājos par to, cik šie cilvēki ir piepildīti un laimīgi.