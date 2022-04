Pētījums: 'aliexpress.com' popularitāte Latvijā mazinājusies

Populārākā ārzemju iepirkšanās vietne Latvijā joprojām ir "aliexpress.com", taču tās popularitāte, salīdzinot ar pērno gadu, samazinājusies, liecina uzņēmuma "Gemius" jaunākais e-komercijas tirgus pētījums. Tikmēr gan ārvalstu, gan Latvijas vietnēs visbiežāk pirkto preču un pakalpojumu topā atgriezušās preču kategorijas, kas bija populāras pirms pandēmijas.

Jaunākajā "Gemius" e-komercijas tirgus pētījumā, salīdzinot datus par šo un pērno gadu, noskaidrots, ka nemainīgi populārākā ārzemju interneta veikala "aliexpress.com" popularitāte samazinājusies par 15 procentpunktiem, un to kā savu iecienītāko iepirkšanās vietni šogad norādījis 41 procents aptaujāto, kas pēdējos sešos mēnešos iepirkušies tiešsaistē. To, visticamāk, iespējams saistīt ar izmaiņām PVN piemērošanas kārtībā precēm no trešajām valstīm, kas stājās spēkā pagājušā gada vasarā, lēš pētījuma veicējs. Tikmēr, apmainoties vietām ar "ebay.com", kas iepriekš ieņēmis otro pozīciju, šogad otrs populārākais ārzemju interneta veikals, ko norādījuši aptaujātie, ir "amazon.com", kura popularitāte savukārt pieaugusi par 11 procentpunktiem, sasniedzot 40 procentus respondentu. Tikmēr trešā pircēju iecienītākā ārzemju iepirkšanās vietne ir "ebay.com", kuru norādījuši 30 procenti respondentu, kas ir par procentpunktu mazāk nekā pērn.

Pandēmijas ierobežojumu mazināšana atstājusi iespaidu uz ārzemju iepirkšanās vietnēs visbiežāk pirktajām precēm un pakalpojumiem. Ja pirms gada aptaujas dalībnieki visbiežāk ārzemju e-komercijas lapās bija iegādājušies apģērbu un apavus, spēles (datorspēles un galda spēles), kā arī datorus un viedtālruņus, šogad pircēji atgriezušies pie pakalpojumiem, kas saistīti ar tūrismu – līdzās apģērbam un apaviem, kas ir visbiežāk pirktā preču kategorija, seko rezervēšanas sistēmu pakalpojumi un aviotransporta, kā arī citu transporta līdzekļu biļetes.

Vienlaikus sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzēja "Omniva" dati par Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās biežumu liecina, ka vairums uzņēmuma klientu (74%) saņem vismaz vienu sūtījumu mēnesī, 16% - saņem divus sūtījumus, bet 10% - pat trīs un vairāk sūtījumus mēnesī, gan no Latvijas, gan ārzemju interneta veikaliem.

Preces vai pakalpojumi, ko aptaujātie pēdējā pusgada laikā visbiežāk iegādājušies Latvijas e-komercijas vietnēs, ir apdrošināšana, gatavā ēdiena piegādes pakalpojumi, kā arī izklaides pasākumu biļetes – tai skaitā biļetes uz teātri, kino, koncertiem un citiem līdzīgiem kultūras un mākslas pasākumiem. Pērn starp biežāk pirktajām precēm un pakalpojumiem pasākumu biļešu vietā bija apģērbs un aksesuāri, savukārt 2020. gada sākumā gatavā ēdiena piegādi topā apsteidza sadzīves tehnika.

Šā gada "Gemius" e-komercijas pētījumā noskaidrots – 84 procenti aptaujāto pēdējā pusgada laikā ir iepirkušies internetā, un vismaz 70 procenti to dara reizi mēnesī un biežāk. Tāpat vairāk nekā puse respondentu plāno, ka viņu tēriņi tiešsaistē šogad pieaugs.

"Gemius" e-komercijas pētījums veidots, izmantojot specializētu interneta aptauju – "gemiusAdHoc". Pētījuma pamatā ir dati, kas iegūti ar izlecošo interneta anketu palīdzību, kas tika rādītas pēc nejaušības principa izvēlētiem interneta lietotājiem Latvijas populārākajos portālos. Šogad pētījums veikts no 24. janvāra līdz 14. februārim, aptaujājot 1907 respondentus vecuma grupā no 18 līdz 74 gadiem.