Pētījums: pērn mēnesī vidēji viens lietotājs patērējis 17GB interneta

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apkopojusi pērnā gada elektronisko sakaru operatoru rādītājus. Mēnesī vidēji viens lietotājs patērējis 17GB interneta, bet īsziņu un zvanu skaits samazinājies par 30%.

Elektronisko sakaru operatoru skaits Latvijā turpina samazināties. Lielākie operatori ir SIA "Latvijas Mobilais telefons", SIA "Tele2", SIA "Bite Latvija" un SIA "Tet", kas nodrošina 80% tirgus daļu. Kopējie 200 operatoru sniegto pakalpojumu ieņēmumi pērn veidoja 516 miljonus eiro. No tiem lielākos ieņēmumus guva visi trīs mobilie operatori un fiksētais operators – "Tet".

Ieņēmumi pērn par mobilā interneta izmantošanu pieauga par 3,4%, pretēji fiksētajam interneta tīklam, tiem sarūkot par 5,4%.

No SPRK apkopotajiem datiem secināms – lietotāju skaits, kuri izmanto internetu savās mobilajās ierīcēs, pieaudzis par 5%, kamēr to, kuri izmanto fiksēto tīklu, samazinājies par 3,2%. Joprojām "LMT" ieņem līdera pozīcijas, nodrošinot 45% no kopējā pieslēgumu skaita Latvijā. Pēc tam seko "Tele2" ar 33% pieslēgumiem un "Bite Latvija" – 22%.

Pērn vidēji viens lietotājs mēnesī mobilajā tīklā norunājis 2h un 57min un nosūtījis 49 īsziņas. Šie rādītāji salīdzinājumā ar 2018. gadu ir samazinājušies par 30%. Fiksētā tīklā lietotājs vidēji mēnesī norunā vien 56 minūtes.

Arvien aktīvāk pērn izmantots mobilais internets, lietotājam vidēji mēnesī patērējot 17GB, kas ir par 39% vairāk salīdzinājumā ar 2018. gada patēriņu. Vienlaikus vērojama pieaugoša tendence izmantot mobilo internetu planšetē, datorā, tai skaitā, izmantojot mobilā interneta rūteri.

Pērn būtiski palielinājies to interneta pieslēgumu skaits, kuriem nodrošināts pieslēguma ātrums virs 200 megabitiem sekundē. Lietotājiem tiek nodrošināta arvien augstāks kvalitātes pakalpojums.

Balss telefonijas pakalpojumus Latvijā sniedz 53 komersanti. Stabils līderis tirgū – "Tet" balss telefonijas pakalpojumu nodrošina 48% lietotāju, "LMT" – 17% lietotāju un "Baltcom" – 3%. Savukārt interneta pakalpojumu "Tet" nodrošina 55% lietotājiem, otrajā vietā ierindojas – "Baltcom" ar 13%, bet trešajā – SIA "Balticom" ar 10%.

Pērn 43% no visiem televīzijas pakalpojuma pieslēgumiem bija nodrošināti IP televīzijas platformā, aiz kuras seko kabeļtelevīzija ar 31% pieslēgumu.